Obscuro 简介 - 以太坊上的加密第 2 层

以太坊正在扩容！ 在过去几年中，以太坊的创新和使用呈爆炸式增长。 2020 年的“Defi 之夏”是去中心化金融的蓬勃发展，随后 NFT 成功进入主流世界。 虽然这对以太坊社区来说是一场盛大的聚会，但它也凸显了以太坊的扩展局限性。 高额交易费用让许多用户望而却步，并导致他们转向替代的第 1 层区块链，这些区块链通常会在安全性和去中心化之间进行权衡，以实现更高的可扩展性。 但以太坊并没有放弃可扩展性！以太坊 2.0 将实现更高的交易容量，而且也许更重要的是，我们已经看到了第 2 层扩展的出现，特别是 ，已经展现在我们眼前。 以汇总为中心的以太坊路线图 第二层扩展的目标是将以太坊活动移至链下第二层。 Rollups 是一种第 2 层解决方案，其想法是在 L2 上执行一批交易，并将它们以称为“rollups”的压缩形式发布到以太坊上。 Obscuro 是一个 L2 汇总解决方案，与 Arbitrum、Optimism、StarkWare、Zksync 等并列。这意味着 Obscuro 用户将享受快速且廉价的交易。但 Obscuro 还有另一个区别于其他汇总解决方案的方面。 另一场战斗 可扩展性被正确地确定为主要战斗，Obscuro 自豪地与他的战友们并肩作战。但以太坊世界正在发生一场鲜为人知的战斗，一场更黑暗的战斗，我们不常谈论。 有时，我们会听到可怕的谣言和回声。它是在地下世界和黑暗森林中进行的战斗。敌人是隐藏的、看不见的，无处不在，潜伏着，在我们身上爬行，在我们的脖子上呼吸，等待我们犯错误。 一个错误，一秒钟的疏忽，对我们来说可能就已经结束了。这是隐私之战。并且已经造成很多人员伤亡。 身份泄露 以太坊上的创新越多，您泄露有关您自己和财务活动的详细信息的方式就越多。攻击者可以利用这些详细信息来瞄准您。 NFT 就是一个很好的例子。 在社交网络上炫耀你新创建的 NFT 或炫酷的 ENS 域名是很难抗拒的诱惑，但这实际上将你的以太坊地址与你的社交资料联系起来，并使你自己成为黑客、身份盗窃、抢劫、绑架和勒索的目标。 例如， 。只需点击一下鼠标，他就将损失 1.6 亿美元。他将自己的社交资料与 ENS 域名关联起来，指向一个包含价值超过 1.6 亿美元 ETH 的地址。 这位经验丰富的以太坊用户讲述了一个令人畏惧的故事 随后，他成为了一场复杂的社会工程攻击的目标，花了数周时间才破解并困住了他。最终，他清醒地检查了代码并逃脱了，但如果我们想象有一天有数十亿人使用以太坊，这种类型的攻击将是毁灭性的。 在 Web3 中，没有社会安全网可以帮助您避免这些情况。 虽然公共区块链的伪匿名性质保证了一定程度的机密性，但这主要是隐私的幻觉，因为大多数进出 Web3 的入口和出口都是通过中心化交易所完成的，这些交易所存储真实的数据。他们的客户的身份。 Web3 服务也是一个隐私黑洞，因为即使没有交易发生，RPC 提供商也会暴露用户的 IP 地址和其他元数据。他们可能会链接彼此之间的地址，甚至将它们链接到真实身份，并存储或共享此信息。 此外，非私人交易很容易受到攻击性数据挖掘和收集技术的影响，某些广告公司使用这些技术来针对未经同意的个人，同时滥用他们的个人隐私。 MEV 以太坊交易在执行之前对内存池中的任何人都是可见的。这意味着它们可以抢先交易，并可以从中提取价值，这种做法称为 。内存池是一个可怕的东西 MEV（最大可提取值） 黑暗森林，怪物是真实存在的。 MEV 攻击种类繁多，MEV 怪物不断寻找新的、可怕的方法来从用户身上获取价值。 如果您是以太坊的普通用户，您很可能已经被 MEV 利用了，也许是在不知不觉中。这可能很简单，比如忘记在 Uniswap 这样的 DEX 上设置滑点，而且可能会有一大堆 准备好享受您的交易盛宴了。 三明治机器人 据估计，到 2021 年初，抢先交易的价值每年为 14 亿美元。 我们已经看到像以太坊这样的智能合约区块链的公共性质如何使其成为一个非常敌对的环境，不太适合主流采用。矛盾的是，Web2 在某些方面比 Web3 更加私密。 虽然您必须信任 Web2 中的中心化实体，但您通常不会像使用以太坊时那样将数据暴露给全世界。但朋友们，希望并没有消失！ 暗黑：要有光！ Obscuro 将最先进的扩展知识与久经考验的加密技术相结合，创建一个具有低 Gas 费用和保密性的 EVM 兼容环境。 Obscuro 不仅可以扩展以太坊，而且还通过强大的武器：TEE 提供加密。 TEE 代表可信执行环境。它是 CPU 中的安全区域，您可以在其中执行完全机密的计算。这是一个黑匣子。 Obscuro 利用 Secure Enclaves 在以太坊上创建基于乐观的汇总解决方案，其中智能合约是保密的。这就是 Obscuro 照亮以太坊黑暗森林的方式：在 Obscuro 中，你的隐私默认受到保护，并且内存池是隐藏的； MEV 怪物在那里无法伤害你。 据我们所知，只有一位勇敢的战士试图通过以太坊上的 L2 卷起解决方案来争取隐私；这是阿兹特克人，他们正在使用零知识技术。 Obscuro 开发者 Tudor Malene 解释道 为什么他认为 Secure Enclaves 是实现通用隐私的更合适的武器。 这个帖子 这场隐私之战并不是以太坊独有的，Obscuro 可以依靠一些可靠的盟友，比如 Cosmos 上的 Secret Network 和 Polkadot 上的 Phala。他们是隐私领域的三名“muskeTEE”，通过他们用来杀死敌人的 TEE 团结在一起。 新世界 我们已经看到 Obscuro 如何保护您免受以太坊世界的潜在威胁，但隐私不仅仅是保证您的安全和保护您的身份，还涉及启用新的区块链用例并邀请新参与者利用 Web3。 金融市场呈现出一个令人信服的环境，需要隐私来防止无意中披露头寸和抢先交易。 在传统市场中， 、 和 通常用于以私人方式交换资产。 暗池 场外交易 密封拍卖 Obscuro 是一个理想的平台，可以让这些用例蓬勃发展，并让新一类机构和个人加入以太坊。 Obscuro 也是一个为企业赋能的好地方，因为它们依靠隐私来防止竞争对手看到有价值的专有信息，如供应链合作伙伴、投资策略、主要利润来源等。 也许在 中，机密计算的全部潜力被释放，谁知道呢？作为通用隐私解决方案，Obscuro 允许隐藏整个智能合约。 虚拟宇宙 当您可以隐藏代码时，有很多令人兴奋的方法可以尝试 NFT 和游戏。 通过 Obscuro，我们可以制作一款游戏，玩家可以赚取战利品盒 NFT，并可以在市场上交换它们，即使它们未打开。我们需要 Obscuro 的私有计算来防止人们查看 NFT 元数据并准确看到盒子里面的内容。 战利品盒和嵌套 NFT： 我们可以构建经典游戏（例如 或 的链上版本，而您的对手根本不知道您的策略或牌。 扑克 战舰） 作为艺术家，您可以在 NFT 中隐藏独家内容，只有 NFT 的所有者才能看到。 独家内容： ：我们可以将冒险游戏或寻宝游戏的整个剧情部署到链上，没有人能够在代码中查找故事情节来作弊！ 游戏背景 ：我们可以想象一个 NFT 集合，其中属性根据任何区块链或现实世界事件而演变，并且没有人可以预测变化，因为代码是私有的。假设你创造了一个起初看起来很简单的角色，但你意识到他每个满月都会变成狼。哇，你真的铸造了一个超级稀有的狼人！ 变形 NFT 当然，我们甚至还没有考虑过无数其他用例。 Obscuro 欢迎利用可扩展性和隐私性的新的和创造性的方法。如果您有想法，请告诉我们！ 了解更多 如果您有兴趣了解更多信息 ，查看我们的 或深入我们的 。与社区聊天 并关注我们 。 奥布斯库罗 轻质纸 白皮书 不和谐 推特 也发布 在这里