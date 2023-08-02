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    Obscuro 简介 - 以太坊上的加密第 2 层经过@obscuro

    Obscuro 简介 - 以太坊上的加密第 2 层

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    太長; 讀書

    以太坊需要扩展并且需要加密。 Obscuro 以第 2 层的形式提供这两种功能。
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