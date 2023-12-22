Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    回顾 Celo，碳负、移动优先的区块链经过@andreydidovskiy
    462 讀數

    回顾 Celo，碳负、移动优先的区块链

    2023/12/22
    8m
    经过 @andreydidovskiy 462 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    Celo (CELO) 是一个负碳、移动优先的区块链，致力于通过再生金融“为所有人创造繁荣的条件”，将获得 SWOT。
    featured image - 回顾 Celo，碳负、移动优先的区块链
    tech-stories #celo-review #celo-swot-analysis
    Andrey Didovskiy HackerNoon profile picture

    @andreydidovskiy

    Andrey Didovskiy

    Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.

    Credibility

    react to story with heart
    Andrey Didovskiy HackerNoon profile picture
    by Andrey Didovskiy @andreydidovskiy.Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.
    Read my stories

    Watch: Who Controls the Internet?

    相關故事

    Article Thumbnail
    成为一名法学硕士是怎样的体验？：关于人工智能理解极限的思想实验
    Published at Jan 17, 2024 by mattbutcher #ai-ethics
    Article Thumbnail
    彻底改变数字资产管理：WEMIX 基金会推出“una 钱包”
    Published at Jan 17, 2024 by CryptoAdventure #una-wallet
    Article Thumbnail
    eBay 的阴谋：骚扰、跟踪和掩盖的令人不安的传奇故事
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    Article Thumbnail
    电子商务联合创始人骚扰 eBay 高管
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    L O A D I N G
    . . . comments & more!