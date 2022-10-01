回顾 Sandbox Alpha 第 3 季的行尸走肉

沙盒为每个人——从加密投资者到寻求刺激的人——提供了一个在赚取现金的同时玩独特而有趣的游戏的机会。 之上 ，玩家将有机会探索新世界并完成其中的创造性任务。甚至可以在这个元宇宙中找到与流行特许经营权的合作。一个这样的特许经营权玩家可以在沙盒中找到行尸走肉，这是一部关于僵尸生存的热门特许经营权，之前曾与其他游戏合作。 《行尸走肉：亚历山大的一天》是 The Sandbox Alpha 第 3 季中的官方世界，尽管世界上官方内容的数量有所缺乏。 进入沙盒 沙盒 Alpha 第 3 季 - 行尸走肉：亚历山大的一天 当玩家第一次发现自己进入 A Day in Alexandria 时，他们会看到一个有趣的定位球。骑马的士兵在破旧、生锈的汽车和公共汽车中抵挡附近的僵尸。该系列的粉丝很快就会发现自己与 Michonne 面对面——他们应该非常熟悉的人。她是第一个将玩家引导至标志性的亚历山大安全区的人，该安全区拥有墙壁和众多居民。玩家会发现其他熟悉角色的名字，例如尤金、瑞克和尼根，但也有几个被命名的幸存者没有出现在其他行尸走肉媒体中。这与世界故事有关，与特许经营中其他地方的事件发生了一些显着的不同。 The Sandbox 中的行尸走肉版本并没有遵循确切的时间线，似乎是在一个著名地点聚集的著名角色的集合。 这个世界有很多方面与热门电视剧或其他媒体不一致。 甚至一些可以在小说或节目等地方找到的角色根本无法反映他们的沙盒对应物，尽管这可能只是常见名称出现在多个地方的情况。可以说这是故意这样做的，尽管更多批评的粉丝可能想知道参与《行尸走肉》的任何作家是否对这次合作有任何意见。 A Day in Alexandria 的“游戏玩法” 尽管可以对《亚历山大的忠诚之日》提出任何争论，但人们不禁承认它对写作的重视程度。 每个任务的重点都是让玩家通过对话和世界建设与亚历克斯纳德里亚的居民建立联系。 玩家永远不会处于任何危险之中，但一些幸存者的持续不信任和攻击性仍然会导致紧张局势不时升级。从这个意义上说，这个世界的行为有点类似于视觉小说，使用它的任务来讲述一个让玩家沉浸其中的故事。 不幸的是，这种对讲故事的关注导致了极其糟糕的游戏玩法。对于一个如此专注于生存、背叛和冲突的特许经营权，玩家没有必要抵挡任何事情。 即使是在亚历山大城外发现的步行者也只不过是无法伤害玩家的动画雕像。这本身并不是什么大问题，但是给玩家的任务并不能提供很好的替代品。 他们只是从一个地方跑到另一个地方，偶尔将物品带到另一个幸存者那里，或者只是检查安全区内的随机区域。这些任务提供的最多的就是忙碌的工作，尽管玩家仍然会因为完成它们而获得奖励，但很难感受到他们和他们的故事的参与。 关于行尸走肉沙盒版的最终想法 除了从任务中获得奖励之外，很难在沙盒上推荐《行尸走肉》。许多对《行尸走肉》本身的引用都是非常肤浅的，围绕它们的任务并没有提供任何挑战或多样性。这尤其令人遗憾，因为有许多沙盒世界提供的功能远不止于此，因此看到如此庞大的特许经营权表现如此糟糕，只会让人想知道哪里出了这么大的问题。 虚拟世界的概念让人们望而却步的一个重要原因是，没有多少虚拟世界可以与其他游戏的创造力和多样性相媲美。沙盒有许多工具和资源来实现这种创造力，但许多官方世界并没有利用它们。在考虑以名人为基础的世界时，这是有道理的，但对于像行尸走肉这样的主要特许经营权则不然。 有趣的是，这并不是 The Sandbox 第一次与行尸走肉合作。他们在 2021 年推出了 Game Jam，让玩家有机会根据特许经营权制作自己的游戏。其中一些游戏实际上非常有趣且富有创意，让玩家与成群的僵尸对抗。相比之下，The Sandbox Alpha Season 3 中的官方体验结果如此糟糕，这真是一个奇迹。 亚历山大的一天清楚地表明了一件事。如果主要的特许经营权想要跃入元宇宙，他们必须更加努力地推动自己，而不是简单地将自己的名字贴在虚拟世界上。整个 AAA 级游戏都有可能在 The Sandbox 等虚拟世界上发布，但如果对游戏本身投入的精力不多，这种可能性不会在任何地方领先。