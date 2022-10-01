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    回顾 Sandbox Alpha 第 3 季的行尸走肉经过@supersaiyanprogramming
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    回顾 Sandbox Alpha 第 3 季的行尸走肉

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    太長; 讀書

    亚历山大的一天清楚地表明了一件事。如果主要的特许经营权想要跃入元宇宙，他们必须更加努力地推动自己，而不是简单地将自己的名字贴在虚拟世界上。整个 AAA 级游戏都有可能在 The Sandbox 等虚拟世界上发布，但如果对游戏本身投入的精力不多，这种可能性不会有任何结果。
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