Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    重返市场：是时候出售您的小型企业了吗？经过@daglar-cizmeci

    重返市场：是时候出售您的小型企业了吗？

    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    Covid-19 大流行给中小企业所有者带来了长期的持久损害。 20% 的小企业在生产的第一年就失败了。 45% 的初创企业所有者在两年后报告供应链中断。不到四分之一的小型企业只剩下 1-2 个月的现金储备。如果您想以可观的利润退出市场，是时候减少损失了吗？

    Companies Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail

    Coin Mentioned

    Mention Thumbnail
    featured image - 重返市场：是时候出售您的小型企业了吗？
    #small-business#startup-lessons
    Daglar Cizmeci HackerNoon profile picture

    @daglar-cizmeci

    Daglar Cizmeci

    react to story with heart

    Find Top Tech Jobs on HackerNoon

    相關故事

    Article Thumbnail
    超越镜头：视觉 AI 如何改变个人防护装备的使用和监控
    Published at Aug 24, 2023 by visionify #artificial-intelligence
    Article Thumbnail
    使用密码管理器阻止黑客入侵
    Published at Aug 24, 2023 by passwordprotected #cybersecurity
    Article Thumbnail
    简化网络策略管理 - 采访年度初创公司提名者 Otterize
    Published at Aug 24, 2023 by otterize #startups
    Article Thumbnail
    您现在就可以申请的 5 种未来关键工作
    Published at Aug 24, 2023 by amply #technology
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa