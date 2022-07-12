重返市场：是时候出售您的小型企业了吗？

致力于 2022 年的创业工作从来都不是最艰巨的任务。在大流行后电子商务繁荣的背景下，随着创业竞争的涌入，平衡账目已成为许多小企业主不可能完成的任务。 事实上，Covid-19 大流行给中小企业所有者带来了长期的持久损害。您是否知道，超过 声称他们受到大流行压力的严重影响？另有 45% 的初创企业所有者报告两年后供应链中断，而只有不到四分之一的小型企业只剩下 1-2 个月的现金储备。 90% 的小企业领导者 经营企业具有挑战性已经不是什么秘密，但在全球大流行、在线竞争加剧和通货膨胀飙升的背景下，20% 的小企业在生产的第一年就失败了。 （图片来源： ） 爆炸话题 问题是：是时候在你被赶出市场之前让自己重返市场了吗？仅在 2020 年，全球基于电子商务的商业企业就 之后，对人口参与度的竞争从未如此激烈。如果您想以可观的利润退出市场，是时候减少损失了吗？ 增长了 35% 请继续阅读，我们将评估大流行后竞争环境 并决定您是否是时候与您的企业说再见了。 中小型企业管理的挑战， 没有更多的成长空间了吗？ 作为一名企业家，你总是需要不断成长。无论是从过去的错误中吸取教训，还是开发新产品、战略和服务以试图扩大企业规模，初创企业的领导者都需要不断地攀登，而不是停滞不前。 如果您已经开始感到太舒服了，那么可能是时候考虑两种行动之一了。首先，分析市场。你能看到持续增长的机会吗？您是否可以抓住新趋势或对您的产品/服务利基市场不断增长的需求？如果是这样，可能是时候回到绘图板并开始 。 重新制定该策略了 如果您看不到增长空间，可能是时候采取第二步了。 PageKits 的首席执行官 Richard Fong 表示：“如果创始人觉得通过领导业务不再可能成为一名企业家，那么这是一个很好的指标，表明至少是时候考虑出售了。” 如果您对自己的冒险没有感到挑战、动力或满足感，这可能表明是时候减少损失了。 您的业务增值了吗？ 虽然您可能会在困难时期考虑出售企业，但许多企业家经常忘记出售处于鼎盛时期的企业也可能是明智的财务举措。 如果您在短时间内看到业务增长显着飙升，或者处于当前趋势利基市场的中心，您可以将您的企业出售给更大的伞形公司，以获得可观的利润. 趋势在不断变化。在社交媒体上拥有超过 消费者，病毒式产品和服务通常只获得 15 分钟的成名，在短时间内获得大量参与，然后就从地球上消失了。 46.2 亿 如果这听起来像是您的小型企业，那么在炒作消退之前出售可能是明智之举。如果您看到病毒式的成功，我们可以打赌已经有企业家盯着您的业务进行收购。 你能承担风险吗？ 经营小企业并非没有风险。从网络攻击到市场演变，企业家要想在 2022 年继续蓬勃发展，就需要制定应急资金和战略。 （图片来源： ） Statista 正如您在上面看到的，自 Covid-19 数字化转变开始以来网络犯罪显着增加之后，网络事件占 2022 年最大商业风险的 44%。作为回应，每次网络攻击 ，这对于缺乏后备资金的企业家来说是一个大问题。 平均会给小企业造成 25,000 美元的损失 除了业务中断和市场发展等其他风险因素外，聪明的领导者可能希望看到他们是否无法在紧急状态下为自己提供保障。 市场对你不利吗？ 最后但同样重要的是，是时候评估当前市场了。为了预测您未来的成功，您需要牢牢把握市场的方向，并能够将其与您公司的个人成长进行比较。 如果您的产品或服务没有随着不断变化的市场而增长，那么可能是时候重写您的策略或在您的利润仍然很高的时候收集您的硬币了。 根据 Digital Day 助理 Candice Georgiadis 的说法，“如果您注意到即将到来的趋势可能会使您的业务变得无关紧要，那么是时候在为时已晚之前出售您的业务了。” 随着我们进入全球初创企业快节奏的未来，是时候回到绘图板并重新评估了。是时候卖掉你的小企业了，还是该放手一搏了？