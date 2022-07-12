重返市场：是时候出售您的小型企业了吗？

太長; 讀書

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Covid-19 大流行给中小企业所有者带来了长期的持久损害。 20% 的小企业在生产的第一年就失败了。 45% 的初创企业所有者在两年后报告供应链中断。不到四分之一的小型企业只剩下 1-2 个月的现金储备。如果您想以可观的利润退出市场，是时候减少损失了吗？