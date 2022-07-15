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    四个 R：如何成为一名优秀的程序员经过@brbs
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    四个 R：如何成为一名优秀的程序员

    2022/07/15
    5m
    经过 @brbs 1,290 讀數
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    太長; 讀書

    在软件（或一般情况下）学习新东西时，检索、重新排列、休息和重复以获得最佳效果。它可以帮助“构建一些东西”，但优化学习远不止于此，了解它是什么最符合您的利益！

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    #learning#education#tech-careers
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