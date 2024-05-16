再见，线性电视：Netflix 将于 2024 年播放 NFL 圣诞比赛

这家新好莱坞领袖与全球最强大的品牌之一刚刚达成协议，将提升联网电视 (CTV) 上的体育直播，并为线性电视的棺材钉上另一颗钉子。Netflix 宣布将在 2024 年直播 NFL 的两场圣诞节比赛。这标志着一项为期三季的协议的开始，在此期间，该流媒体服务还将在 2025 年和 2026 年至少播出一场圣诞节比赛。
比赛还将在参赛队所在城市的电视转播中播出，并且可以通过 NFL+ 在美国移动设备上观看。
体育直播行业是线性电视收视的最后堡垒。但世界正在迅速变化。
过去几年，流媒体服务一直在抢占体育直播内容，从亚马逊和 Peacock 的 NFL 比赛流媒体交易，到 Netflix 收购 WWE 的版权。竞争正在升温。ESPN、福克斯和华纳兄弟最近宣布了一项合资企业。Discovery
Netflix 是体育直播领域的后起之秀，它有充分的理由与 NFL 拉近距离。NFL 主宰着电视并推动着文化。尼尔森表示，
联盟在 Peacock 上独家直播了 2024 年外卡季后赛，导致没有 Peacock 订阅的观众无法收看，此举引发争议。但这一决定带来了一些数据：尼尔森的数据显示，总观众人数达到 2300 万。
2 月 11 日举行的第 LVIII 届超级碗比赛平均吸引了 1.234 亿观众，
NFL 显然才刚刚开始热身。2024-25 赛季将包括巴西的 Peacock 独家直播。9 月 6 日的比赛将是第一场在南美举行的 NFL 比赛，也是第二场在 Peacock 独家播出的比赛。季后赛外卡赛将在 Amazon Prime Video 上播出。
亚马逊直播季后赛尤其有趣。这种体验肯定会与 Peacock 所介绍的体验不同，并表明 CTV 有潜力改变人们体验现场体育赛事的方式。首先，亚马逊将利用这款游戏来测试亚马逊广告定位功能，就像它在黑色星期五游戏中所做的那样，当时亚马逊推出了一项名为“基于受众的创意”的新策略，允许广告商在同一时间段用不同的广告定位不同的受众群体。
亚马逊还将把商业元素融入到观看比赛的体验中。亚马逊已经为周四橄榄球之夜的亚马逊 Prime 客户提供了优惠，并且在 2023 年黑色星期五比赛期间，亚马逊确实加大了购物优惠力度（包括限时优惠以及大量可购物广告）。
亚马逊还提供多种互动功能来增强电视观看体验，例如 X-Ray，它让粉丝可以实时访问实时统计数据和数据。一项名为“第四次进攻决策指南”的功能让粉丝有机会在关键时刻扮演 NFL 教练的角色。它提出了一个问题：球队应该尝试在第四次进攻时前进还是选择弃踢？该工具使用机器学习来评估两种选择的成功率，并评估它们对球队赢得比赛的机会的影响。这些功能（以及更多）不是噱头——它们让观看比赛更像是一种体验。
从本质上讲，亚马逊和 NFL 正在将其重新打造为一种混合购物和娱乐体验。在人们通常外出购物的日子里，吸引他们上网观看橄榄球比赛曾经是不可想象的。这场比赛平均吸引了 961 万观众，他们在亚马逊 Prime Video 上观看了迈阿密海豚队击败纽约喷气机队的比赛。
收视率低于预期。但亚马逊首次推出的 NFL 周四橄榄球之夜一开始也并不令人满意，现在情况已经好转。正如哥伦比亚大学体育管理学教授乔·费沃里托 (Joe Favorito) 对 The Street 所说，“三年前，如果你告诉某人感恩节后的星期五有 900 万人会观看 NFL 比赛直播，这些人肯定会兴奋不已。”
亚马逊与 NFL 的关系也将挑战 Netflix，使其提供更具体验性的内容，尤其是因为亚马逊已经在 CTV 直播体育中创造了最先进的技术。我预计 Netflix 将在未来几周分享更多自己的细节。
圣诞节标志着 NFL 继续向假日体育观看领域扩展。
分析师古根海姆预测，这些比赛将带来约
我之前就说过，现在我再说一遍：超级碗转播到 CTV 的日子即将到来。哪家新好莱坞企业将赢得这一奖项？
NFL 照片由 Adrian Curiel 在 Unsplash 上拍摄。Netflix 照片由 Alexander Shatov 在 Unsplash 上拍摄。