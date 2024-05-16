再见，线性电视：Netflix 将于 2024 年播放 NFL 圣诞比赛

这家新好莱坞领袖与全球最强大的品牌之一刚刚达成协议，将提升联网电视 (CTV) 上的体育直播，并为线性电视的棺材钉上另一颗钉子。Netflix 宣布将在 2024 年直播 NFL 的两场圣诞节比赛。这标志着一项为期三季的协议的开始，在此期间，该流媒体服务还将在 2025 年和 2026 年至少播出一场圣诞节比赛。





比赛还将在参赛队所在城市的电视转播中播出，并且可以通过 NFL+ 在美国移动设备上观看。





加拿大电视台体育直播的兴起





体育直播行业是线性电视收视的最后堡垒。但世界正在迅速变化。 大约一半的美国观众不再为有线电视或其他传统付费电视服务付费 据 Insider Intelligence 报道。 约有四成观众主要通过广告赞助的有线电视平台或社交媒体观看体育内容 根据 Trade Desk 的《电视未来报告》。





过去几年，流媒体服务一直在抢占体育直播内容，从亚马逊和 Peacock 的 NFL 比赛流媒体交易，到 Netflix 收购 WWE 的版权。竞争正在升温。ESPN、福克斯和华纳兄弟最近宣布了一项合资企业。Discovery 可能占美国体育转播权的 55% 左右 花旗分析师表示。





欢呼 NFL





Netflix 是体育直播领域的后起之秀，它有充分的理由与 NFL 拉近距离。NFL 主宰着电视并推动着文化。尼尔森表示， 2023 年，NFL 占据了收视率最高的 100 场电视转播中的 93 场 。NFL 明智地感知到了 CTV 的崛起并做出了回应，同意与各种流媒体公司一起转播比赛，其中包括 Amazon Prime、Paramount+、Peacock 和 YouTube TV。Amazon Prime 上的周四夜间橄榄球比赛和 2024 年的黑色星期五比赛（有史以来第一场）都带来了收视率和广告黄金。





联盟在 Peacock 上独家直播了 2024 年外卡季后赛，导致没有 Peacock 订阅的观众无法收看，此举引发争议。但这一决定带来了一些数据：尼尔森的数据显示，总观众人数达到 2300 万。 NBC 称，这场比赛创下了美国历史上直播次数最多的赛事纪录 。





2 月 11 日举行的第 LVIII 届超级碗比赛平均吸引了 1.234 亿观众， 创下电视史上收视率最高的新纪录 在这些观众中，有 1.12 亿观众通过 CBS 观看了比赛。其余观众则分布在 Paramount+、Nickelodeon、Univision、CBS Sports 和包括 NFL+ 在内的各种 NFL 数字平台上。





亚马逊备受瞩目





NFL 显然才刚刚开始热身。2024-25 赛季将包括巴西的 Peacock 独家直播。9 月 6 日的比赛将是第一场在南美举行的 NFL 比赛，也是第二场在 Peacock 独家播出的比赛。季后赛外卡赛将在 Amazon Prime Video 上播出。





亚马逊直播季后赛尤其有趣。这种体验肯定会与 Peacock 所介绍的体验不同，并表明 CTV 有潜力改变人们体验现场体育赛事的方式。首先，亚马逊将利用这款游戏来测试亚马逊广告定位功能，就像它在黑色星期五游戏中所做的那样，当时亚马逊推出了一项名为“基于受众的创意”的新策略，允许广告商在同一时间段用不同的广告定位不同的受众群体。



亚马逊还将把商业元素融入到观看比赛的体验中。亚马逊已经为周四橄榄球之夜的亚马逊 Prime 客户提供了优惠，并且在 2023 年黑色星期五比赛期间，亚马逊确实加大了购物优惠力度（包括限时优惠以及大量可购物广告）。



亚马逊还提供多种互动功能来增强电视观看体验，例如 X-Ray，它让粉丝可以实时访问实时统计数据和数据。一项名为“第四次进攻决策指南”的功能让粉丝有机会在关键时刻扮演 NFL 教练的角色。它提出了一个问题：球队应该尝试在第四次进攻时前进还是选择弃踢？该工具使用机器学习来评估两种选择的成功率，并评估它们对球队赢得比赛的机会的影响。这些功能（以及更多）不是噱头——它们让观看比赛更像是一种体验。





从本质上讲，亚马逊和 NFL 正在将其重新打造为一种混合购物和娱乐体验。在人们通常外出购物的日子里，吸引他们上网观看橄榄球比赛曾经是不可想象的。这场比赛平均吸引了 961 万观众，他们在亚马逊 Prime Video 上观看了迈阿密海豚队击败纽约喷气机队的比赛。



收视率低于预期。但亚马逊首次推出的 NFL 周四橄榄球之夜一开始也并不令人满意，现在情况已经好转。正如哥伦比亚大学体育管理学教授乔·费沃里托 (Joe Favorito) 对 The Street 所说，“三年前，如果你告诉某人感恩节后的星期五有 900 万人会观看 NFL 比赛直播，这些人肯定会兴奋不已。”





亚马逊与 NFL 的关系也将挑战 Netflix，使其提供更具体验性的内容，尤其是因为亚马逊已经在 CTV 直播体育中创造了最先进的技术。我预计 Netflix 将在未来几周分享更多自己的细节。





圣诞节广告盛宴？





圣诞节标志着 NFL 继续向假日体育观看领域扩展。 NFL 上赛季圣诞节当天的三场比赛平均吸引了 2840 万观众 （相比之下，NBA 五场比赛平均观众人数为 280 万）。根据 NFL 的数据， 去年的三场圣诞节比赛跻身 2023 年收视率最高的 25 个电视节目之列 。





分析师古根海姆预测，这些比赛将带来约 直接广告收入 1.85 亿美元 。这一数字还不包括用户增长、参与度或促销效益的潜在增长。这一增长意味着该公司目前预测的 2024 年广告收入 11.8 亿美元将增长 15.7%。





我之前就说过，现在我再说一遍：超级碗转播到 CTV 的日子即将到来。哪家新好莱坞企业将赢得这一奖项？



NFL 照片由 Adrian Curiel 在 Unsplash 上拍摄。Netflix 照片由 Alexander Shatov 在 Unsplash 上拍摄。