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    可变引用还是可变变量？解码 Rust 的 mut-mut-mut经过@charnog
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    可变引用还是可变变量？解码 Rust 的 mut-mut-mut

    2023/09/23
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    经过 @charnog 348 讀數
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    太長; 讀書

    Rust 的内存安全植根于其所有权和借用机制。本文深入研究 mut 关键字的复杂性，区分可变引用和可变变量。关键要点是什么？并非所有 mut 都是一样的：可变引用允许更改指向的值，而带有引用的可变变量可以更改它们指向的位置。使用 = 符号的便捷可视化技巧可以简化对这些区别的理解。
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    programming #programming #rust #hackernoon-ru
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