自动化，但不要消除：我们仍然需要人性化

太長; 讀書

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Autoklose 是一个由人工智能驱动的销售参与平台，可帮助销售代表从日常工作中摆脱重复、平凡的任务，以便他们可以专注于销售、建立关系，并最终完成更多交易。超过一半的公司在其营销渠道的某个地方使用自动化。我们需要在自动化销售流程和仍然保持最重要的人情味之间取得平衡。我们不再生活在亨利福特工厂的时代。我们曾经害怕的销售任务现在只需点击一下按钮即可完成。