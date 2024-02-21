受到拥有无限 PTO 的技术工作的诱惑吗？首先阅读细则





正如谚语所说，如果某件事看起来好得令人难以置信，那么它通常就是真的。





举个例子，无限的 PTO 经常被科技公司吹捧为公司福利，其设计时考虑到了工作与生活的平衡。





实际上， 根据 2022 年的一项调查， 由于员工们都在争夺更高的灵活性，无限制的 PTO 已迅速跻身美国最受欢迎的员工福利之一，领先于带薪陪产假和学费报销。





然而，现实是无限的 PTO 并不等于几十天的休息。尽管这对潜在员工来说似乎是一个诱人的前景，但无限的 PTO 灰色区域缺乏清晰度可能会很难驾驭，从长远来看，最终会导致冲突。





文化冲突

在美国各地 6% 的公司 提供无限制的 PTO，包括Netflix 、微软和高盛。





虽然您的合同中可能规定了无限的 PTO，但您请求的休假时间更有可能符合现有的公司休假文化。





例如，如果员工一次休假 10 天的 PTO 很常见，那么您也可以期待长假，但如果您的团队因为工作量太大而倾向于休最少的假期，那么您的休假权利就没有关系了。是无限的，因为您可能最终不会使用很多天。

时间就是金钱

在许多公司中，年底前未用作 PTO 的累积时间可以卖回，员工可以将现金收入囊中。对于离开组织但尚未用完 PTO 津贴的员工来说也是如此。





但是，如果实行无限制 PTO，则不适用，并且如果您在整个日历年中工作而没有在公共假期（例如感恩节或劳动节）之外采取任何 PTO，则您将没有资格赢回时间。

眼见为实

团队成员之间的摩擦或员工与管理层之间的更大问题可能会因多种原因而发生，在某些情况下，无限制的 PTO 就是其中之一。





这是因为，无论议程上有多少工作，有些员工总是会少请假，而另一些员工则会多请假。不公平或不平等的停机时间分配通常会导致同事之间关系紧张，但也可能表明大型组织中团队之间的管理风格不同。





虽然休假可能是解决工作问题的暂时灵丹妙药，但如果您在工作中始终感到一种脱离感，那么您可能是时候重新考虑自己的未来了。





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**- Aoibhinn Mc Bride