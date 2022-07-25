双重勒索勒索软件攻击对企业的影响及缓解措施

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2019年，全球经历了一种新的勒索软件攻击方式——双重勒索。这次攻击是由一个恶意组织发起的——__[The Maze，针对的是一家安全公司 Allied Universal。 Maze 组织要求 350 万美元作为赎金，否则他们将泄露剩余 90% 的数据。医疗保健部门的双重勒索增加了 650%，而食品服务增加了 450%。其他部门也很容易受到这种攻击，而且随着 RAAS 的参与，造成的损失不断增加。