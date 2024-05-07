参加比特币与 Solidity 黑客马拉松，争夺 17,000 美元的奖金！





您是一位对加密充满热情的开发人员、初创公司或企业家吗？





如果您的答案是肯定的，那么这个适合您！





Rootstock 自豪地宣布在 TAIKI 上举办其最新的黑客马拉松 — — 今年夏天的主题是比特币与 Solidity 的结合。





该生态系统及其社区正在鼓励有才华的团队和聪明的想法来探索和构建 Rootstock 网络——突破比特币区块链的极限。





你可能知道， 砧木 是一个由比特币网络保护的智能合约平台，与以太坊虚拟机完全兼容。这为基于 Solidity 的去中心化应用程序打开了大门，这些应用程序充分利用了比特币无与伦比的安全性。





无论您已使用Solidity编写代码多年，还是刚进入该领域，这场黑客马拉松都关乎创造力、协作和创新。





已建立专门的轨道，涵盖日常 DeFi 应用、代币化现实世界资产以及基础设施和跨链互操作性。无论您对什么感兴趣，Rootstock 生态系统中都有适合您的家园。









以下是 Hackathon 的一些重要细节

什么时候举行？

黑客马拉松将于5 月 15 日以线上方式开始，参赛者必须在6 月 7 日之前提交他们的项目。

我的团队可以有多大？

我们的黑客马拉松欢迎雄心勃勃、希望单独行动的开发人员，或者组成最多五名成员的团队。

规则是什么？

参与 Rootstock 黑客马拉松非常简单。





首先，您的项目应完全在黑客马拉松期间开发完成 — 并提供一些新颖或创新的内容。从其他地方复制的想法或代码将被取消资格。





提交的作品需要包含项目的源代码、项目目标的简要概述以及评审团需要遵循的任何说明。如果您中了奖，请不要忘记提供 Rootstock 钱包地址！





需要递送什么东西？

在黑客马拉松结束时，您应该在 Rootstock 上部署一份智能合约 — — 以及在测试网环境中成功执行的两笔链上交易。





每个项目还需要提供一个带有描述性 README 的 GitHub 存储库。





还需要一个宣传视频，演示产品的实际操作，并展示其主要功能。这是在竞争中脱颖而出的好方法！





我们为所有这些可交付成果设置了专门的提交表格。

如何评判提交的作品？

为了获得最佳成功机会，值得密切关注这次黑客马拉松的评判标准。





评审团将寻找具有前所未见的实用性的原创应用程序——或解决现有问题的令人兴奋的新方法。





可用、设计良好、直观且功能强大的应用程序将获得积分。





评委将询问最终产品是否实用、是否满足市场需求以及是否有资格获得 Rootstock 资助。





他们会考虑申请者付出的努力。我们希望看到申请者能够努力拼搏，突破自己的极限。

评分标准是什么？

以下是每个要求的权重细目：





功能实现 60％ 这个项目有效吗？ 软件质量 20％ 代码写得怎么样？ 令人惊叹的因素 10％ 它是否超出了要求的范围？ 创造力 10％ 它是否新颖且出乎意料？





可以获得哪些奖品？

本次 Rootstock 黑客马拉松的总奖金池高达 17,000 美元。





第一名的项目将赢得 7,000 美元，第二名的项目将赢得 4,000 美元，第三名的项目将赢得 1,000 美元。





另外还拨出 5,000 美元作为赏金。

再次提醒我日期吗？

黑客马拉松将于 5 月 15 日至 6 月 7 日开放，获胜者将于 6 月 10 日至 15 日之间获得奖金。

绝佳的机会

过去的 Rootstock 黑客马拉松取得了巨大的成功——获胜的团队也取得了令人惊叹的成就。





这是一个向世界展示您的编码技能、结识志同道合的开发人员并成为充满活力的社区一部分的机会。





如果这些还不够的话，Rootstock 是一个很棒的区块链。这个第 2 层网络上已经构建了 140 多个 dApp，其费用比比特币和以太坊都低得多。





那么……你还在等什么？现在是时候开始更好地构建比特币了！





立即注册参加比特币与 Solidity 黑客马拉松。

关于 Rootstock

Rootstock 是第一条、最大、持续时间最长的比特币侧链。它是唯一一条将比特币工作量证明的安全性与以太坊的智能合约功能相结合的比特币第 2 层。





Rootstock 是开源的、与 EVM 兼容的，并由超过 60% 的比特币哈希算力保护，这使其成为通往充满活力的 dApp 生态系统的门户，并且该生态系统不断发展以实现完全无需信任。



