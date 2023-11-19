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    去美元化会影响美元的外汇地位吗？经过@dmytrospilka
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    去美元化会影响美元的外汇地位吗？

    2023/11/19
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    经过 @dmytrospilka 388 讀數
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    太長; 讀書

    由于地缘政治冲突和经济挑战引发对去美元化的担忧，美元面临前所未有的审查。包括玻利维亚在内的南美国家开始以人民币进行进出口。随着各国资产多元化，全球淘金热兴起。随着金砖四国挑战美元的主导地位，外汇市场成为战场。外汇交易者必须预测去美元化对市场格局的影响，MetaQuotes 的新报告功能有助于分析。美元的不确定地位引发了不断变化的外汇世界中争夺主导地位的战争。
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    tech-stories #de-dollarization #forex #us-dollar
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    Dmytro Spilka

    Dmytro is the founder of Solvid and Pridicto. Featured in Hackernoon, TechRadar and Entreprepreneur.

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