去美元化会影响美元的外汇地位吗？

美元仍然是世界上最受欢迎的储备货币，但其主导地位近年来受到前所未有的审查。美元是否可能面临落后于新竞争对手的风险？这会影响其在 地位吗？ 外汇界的 国际贸易和交易历来都是围绕美元进行的，但最近的地缘政治冲突让更多国家对其对美元的依赖保持警惕。 “去美元化的风险是战后历史上周期性出现的一个主题，由于地缘政治和地缘战略的变化，它已重新成为人们关注的焦点。” ，摩根大通战略研究分析师。 亚历山大·怀斯警告 随着更多的经济逆风在 2022 年和 2023 年持续存在，例如高通胀和随后的美联储加息，美元不仅变得不那么值得信赖，而且使用起来也更加昂贵。 我们已经看到南美正在采取去美元化行动。 2023 年 7 月看到 使用人民币支付进出口费用。 玻利维亚加入巴西和阿根廷行列 除此之外，随着各国有意识地寻求摆脱对美元的严重依赖，自 2022 年初以来，新一轮淘金热正在兴起。 根据 仅在 2023 年上半年，多个国家的货币当局就净购买了 387 吨黄金，而 2022 年全年购买的黄金数量创纪录的 1,083 吨。 数据来自道富环球投资顾问公司 此举的发生是因为越来越多的国家寻求资产多元化，以改善资产负债表并在没有信用风险的情况下获得流动性。 去美元化和外汇 简而言之，当各国打算减少美元对各自经济的影响时，就会发生去美元化。美元历来被许多经济体视为储备货币，因为它被广泛使用，并且在有效执行国际贸易和交易方面表现出相对优势。 这里的问题是，当经济逆风开始影响美元的强势时，各国可能会对使用新的储备货币感兴趣。 寻找一种货币来取代美元可能是一项艰巨的工作，主要替代品通常包括欧元、日元和英镑。 然而，近年来，中国增强了人民币作为对美元具有吸引力的储备货币的能力。尽管我们看到各国央行（尤其是南美央行）广泛采用该货币，但该货币在全球储备中的份额仍处于 。尽管如此，人民币储备的增长约占美元分布下降的四分之一，其中俄罗斯持有人民币储备的三分之一。 低于2.5% 虽然我们也看到去美元化导致央行黄金持有量增加，但整个外汇市场走势的影响正变得越来越明显。 “去美元化在外汇储备中很明显，随着出口份额下降，美元份额已降至创纪录水平，但在大宗商品中仍在出现。” 。 摩根大通声称 这使得外汇格局成为令人惊讶的地缘政治战场，美国继续努力维护美元的地位。尽管由于央行采用率的提高，美元已开始输给黄金，但该货币在 SWIFT 支付中仍占据 43% 的强劲份额，表明其主导地位。 与金砖四国争夺美元主导地位 外汇市场表明，美元面临的最大威胁之一来自于去年新兴的金砖四国。现在，随着许多金砖四国凭借自身实力崛起为强国，美元在整个外汇生态系统中面临着新的竞争。 2023 年初，砖块联盟成为去美元化的催化剂，一些国家考虑放弃美元来进行全球贸易经纪。 尽管美元在 SWIFT 中占据 43% 的份额， 随着越来越多的国家考虑放弃美元的优点，这一点正变得越来越现实。 此次金砖四国倡议 虽然有 尽管与美元形成了鲜明对比，但我们尚未看到中国与美元竞争的努力在外汇市场上得到体现。 有形的不信任程度 最近的美元/人民币趋势显示，该交易对的横向波动幅度更大，而没有任何一种货币能够打破僵局。 “由于中国最近表现出更强的捍卫人民币的决心，而市场情绪已经非常疲软，我们降低了对人民币兑美元贬值步伐的预期，” 。 丹麦银行经济学家解释道 外汇交易者如何预测去美元化？ 外汇交易者是否应该寻求去美元化？未来几个月美元强势是否会面临更大压力？ 有证据表明，没有任何一个继任者能够压倒美元，但多种替代方案的出现可能会导致格局的碎片化。这种对储备资产网络更加多样化的推动可能会对外汇格局产生重大影响。在储备资产方面，甚至公司债务、房地产和替代货币等资产也可能发挥作用。 “这是正在进行的过程。美元在全球体系中的使用将会减少，” 香港托斯卡基金董事总经理。 马克·汀克解释道 虽然这将为明天的外汇市场带来更多不确定性，但 MetaQuotes 为其旗舰 MetaTrader 5 终端设计的新报告功能的到来可以帮助交易者更准确地 这可以说明美元相对于其竞争对手的相对强势。 观察关键符号的表现 新的报告格式作为 2023 年 9 月重大更新的一部分推出，可以帮助交易者更直接地了解特定货币对、各自的利润因素以及一段时间内基于百分比的表现。 这种以更全面的方式观察美元表现趋势以及外部资产表现的能力可以帮助 根据去美元化的环境更准确地调整其策略。 外汇交易者 随着经济逆风和地缘政治摩擦持续存在，美元在外汇中的主导地位可能面临前所未有的不确定性。交易者应该通过将这些因素纳入基本面分析来适应这种不断变化的环境。 无论去美元化的推动是否可持续，我们都可能会看到整个外汇世界上演主导地位之战。