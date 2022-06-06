去中心化社交媒体是用户可以控制其数据的地方，并且可以选择共享或保密。这与 Facebook 等集中式社交媒体平台形成鲜明对比，后者拥有所有用户数据，可以随心所欲地做任何事情。去中心化社交媒体的前景，创造者拥有更多控制权和利润份额，令人难以置信的令人兴奋。赛珍珠：社交媒体的未来和内容创作的未来对于像我这样的内容创作者来说是令人兴奋的。

年轻人不够谨慎，因此他们尝试不可能的事情——并一代又一代地实现它。 — 赛珍珠

在我担任非常成功人士的面试官期间，我一直对人们建立企业和应对新兴行业的方式感到惊讶。我和这么多令人惊叹的人谈过话，但我仍然对不可思议的未来学家的天才感到震惊，他们试图以我从未想过的方式解决新问题。他们富有创造力、胆识和智慧。他们有一个愿景并全力以赴，他们非常清楚他们的建筑没有路线图或游戏计划以及他们正在建立的业务的每一个方面，他们必须自己弄清楚。

最近，我采访了 Luke Lintz，他是一位连续创业者，他 16 岁就从经济学课程中毕业，开始组织他的第一个电子商务业务。 90 天后，他以 375% 的投资回报率卖掉了价值 8,000 美元的全部库存。得到这个——他今年 22 岁，已经是一家名为 Highkey Enterprises LLC 的非常成功的商业企业的创始人。

跟这个人说话就像是一阵旋风。我们谈到了从创业到直销失败，再到加密等等的方方面面。当我头晕目眩地走开时，我特别陷入了一个话题：去中心化社交媒体和内容创作的未来。

这是我很高兴在一篇文章中充实的内容，因为我认为它对像我这样的内容创作者来说意义重大。跟我来——让我们先深入探讨这个引人入胜的话题。

去中心化社交媒体简介

卢克·林茨 (Luke Lintz) 参与了一切有利可图的事情。他在 Highkey Enterprises 的团队率先进入影响者和名人领域，通过他们的公司Highkey Agency帮助创作者扩大他们的社交媒体影响力。

凭借 90% 的净资产以及他们自己的名为Fraternity Apes Party的高性能硬币/NFT 项目，他们还大力投资于区块链技术。社交媒体和加密货币之间的这个独特的十字路口是卢克对区块链为未来带来的难以置信的可能性产生热情的地方——特别是去中心化的社交媒体。

我只是顺便听说过这个概念，所以我很想听听卢克的见解。他告诉我一个名为DeSo的区块链。它被设计为去中心化社交媒体平台和应用程序的基础，Luke 完全支持它所代表的概念。

“我们非常相信去中心化的社交媒体。我们认为，去中心化社交媒体是 100% 的下一步——让人们重新拥有对内容的所有权，让人们拥有平台的所有权，让人们控制广告。”

这立即引起了我的注意。很长一段时间以来，创作者一直被社交媒体渠道所困扰。他们通过关注有才华的创作者的眼球来赚钱，而创作者自己却得到了面包屑。去中心化社交媒体的前景，创造者拥有更多控制权和利润份额，令人难以置信。

社交媒体的未来

去中心化社交媒体的理念是用户可以控制他们的数据，并且可以选择共享或保密。他们还可以控制其内容的分发。这与 Facebook 等集中式社交媒体平台形成鲜明对比，后者拥有所有用户数据，可以随心所欲。

DeSo 是 Decentralized Social 的缩写，是这些崭露头角的平台主机之一。这是一个一级区块链，可以实现去中心化的社交媒体应用程序和平台。去中心化本质上意味着没有中央机构控制网络；没有一个公司或个人拥有和管理该平台。它完全由社区所有。

“已经有大量的应用程序建立在它之上，”Luke 解释说，“但它离我们相信的地方还很远。”

以下是 DeSo 愿景声明的摘录：

今天，提交到 Instagram、TikTok 或 Twitter 的帖子属于这些公司，而不是发布它的创建者。结果，货币化主要流向了这些公司。

相比之下，DeSo 将其所有数据存储在公共区块链上，这意味着世界上任何人都可以运行一个节点来公开他们自己策划的提要。

最重要的是，将所有数据存储在公共区块链上，这样，只要有一名工程师，任何人都可以建立与现有企业竞争的社交媒体体验。

这在多大程度上降低了创建新社交媒体产品的准入门槛，怎么强调都不为过。现有出版商可以轻而易举地将社交应用程序和体验作为与其核心业务的直接邻接，并首次允许新贵在与大型企业相对平等的基础上进行创新。

尽管毫无疑问，DeSo 只是众多公司中的一家，但它很好地说明了我们可以期待什么。

为什么我们需要一个新的社交平台

如果您还没有听说过去中心化社交媒体趋势，您可能想知道——我们已经拥有的平台有什么问题？

很多，事实证明。特别是如果您是内容创建者。

Facebook、Instagram 和 YouTube 等集中式社交媒体平台给创作者带来了几个主要问题。一方面，这些平台可以（并且确实）在没有警告的情况下更改其算法，从而极大地影响创作者的内容获得的流量。

这些平台也有任意删除内容的历史，通常是无缘无故的。他们也不会吝啬他们的广告收入——创作者经常看到他们的视频在没有警告或解释的情况下被废止。

简而言之，集中式社交媒体平台对创作者不友好。它们由大型公司拥有和控制，这些公司并不总是将创作者的最大利益放在心上。

你不拥有你的数据

一段时间以来，众所周知的事实是，当您注册社交媒体平台时，您实际上是在为个人数据付费。现在，我知道你在想什么——但内容创作者仍然拥有他们的创作，不是吗？

这既是肯定的，也是否定的。如果您查看 Facebook、Snapchat 和 Instagram 等平台的隐私政策，您会发现他们都保留以他们选择的任何方式使用您的内容的权利。他们可以把它卖给广告商，在营销材料中使用它，或者做任何他们喜欢的事情。

当然，您仍然拥有自己的内容。你做到了，这是你的知识产权。但是，当您拥有内容时，您发布内容的平台拥有版权。因此，即使您创建了它，您也无法控制它会发生什么。

（你的猫的 56 张照片可能是安全的。但如果它们出现在新猫粮的广告中，你就知道该怪谁了。）

这对内容创作者意味着什么

尽管很少看到社交媒体平台完全窃取内容并利用它来谋取私利，但它确实发生了——只是以更微妙的方式。他们用广告预订您的视频以获取收入。他们将您的数据出售给出价最高的人。他们拿走大部分利润，给你一小部分。

在当前系统中，内容创作者受制于这些平台。他们可以对您的内容做任何他们想做的事，而您对此无能为力。如果你不喜欢它，你可以随时离开——但是你会去哪里呢？下一个平台可能会做同样的事情。

这就是去中心化社交媒体的用武之地。借助去中心化平台，内容创建者可以更好地控制他们的创作。他们可以选择分享、出售或保密。他们对平台的运行方式也有发言权，并且可以因他们的贡献而获得奖励。

这对内容创作者来说可能意味着更多的钱。在像 Facebook 这样的集中式社交媒体平台中，创作者每 1000 次观看可以获得大约 0.50 美元。使用去中心化的，他们可能会赚得更多。

去中心化平台能让内容创作变得宜居吗？

去中心化社交媒体是一个令人兴奋的概念，但正如卢克向我指出的那样，它还远远不够成熟，不足以成为一个可行的解决方案。它仍处于早期阶段，还有很多工作要做。在我们看到结果之前，这些事情不应该被冠以英雄的称号。

但这并不意味着这个概念本身就不能成功。事实上，我相信建立在去中心化区块链上的平台有可能拯救我们的内容创作者。这是白皮书的另一个精彩摘录，它简单地描述了内容创建的状态：

今天，社交媒体比比特币诞生之前的金融业更加集中。少数私营公司有效地控制了公共话语，并从他们甚至不创造的内容中赚取垄断利润。

与此同时，由于过时的广告驱动的商业模式，实际制作这些内容的创作者报酬过低、参与度低和货币化不足。

除此之外，广告驱动的商业模式还迫使社交媒体公司围绕其平台上创建的内容保留一个围墙花园，阻止外部开发人员在其上进行创新或构建应用程序，让用户和创作者别无选择但要继续使用完全由他们控制的应用程序。

想象一下，如果为了对创作者更公平和更有利可图的东西而推翻这种社交媒体风格？我的想象力很疯狂，这可能会为像我这样的内容创作者带来无限可能。

我们如何从去中心化的社交媒体中受益

去中心化平台的潜在结果是双重的：

1. 他们可以为内容创作者创造更公平的竞争环境，让他们有更好的方式通过内容获利并与观众互动。这将通过使用允许创建者和消费者之间进行微交易的代币来完成。

2. 这些平台还可能导致去中心化社交媒体平台的发展，这些平台能够与 Facebook 和 Twitter 等平台竞争。用户将对他们的数据有更多的控制权，内容的集中度也会降低。

对某些人来说，这可能听起来有点朋克摇滚，但相信我，这不是“去他妈的男人”的问题——而是为创作者提供更好的谋生方式的问题。现在，它只是没有发生。

《 Creative Doing》的作者 Herbert Lui 对 YouTube 创作者的平均收入和美国最低工资进行了出色的比较。他发现 96.5% 的 YouTube 用户可能无法从他们的频道中获得可居住的收入。

与此同时，YouTube 和其他社交媒体平台从广告收入和订阅费中赚取了数十亿美元。这是我们要解决的问题。希望分散的举措可以开始改变这种状况。

有什么缺点吗？

不幸的是，创作者在早期从 DeSo 和类似技术中根本赚不到多少钱。需要收视率和参与度来推高代币的价格，并且系统可能需要一段时间才能稳定下来。

还有一些选项可以通过 NFT 等各种不同的机制来标记您的受众，但早期的成功需要以前存在的受众。

此外，去中心化平台上总是存在欺诈或滥用的可能性。关于被盗资金和某些项目未兑现承诺的丑闻已经出现。

然而，就像所有新的创新一样，总会有人尝试利用（比如互联网的早期，.com 崩溃之前），但要尽职尽责，以道德和负责任的方式进行建设，我相信这些风险是值得的为了创造一个更加公平和公正的在线环境，我对卢克的采访只是强化了这种信念。

我们从这里去哪里？

我写信不是要告诉任何人抵制 YouTube。我喜欢 YouTube，我用它来通过我的内容吸引大量观众。这是一个有价值的工具，我很感激它。

但是，如果您是创作者，重要的是要了解您放弃对内容的控制权的方式。掌握新技术的脉搏也很重要，这些新技术可以解放您的工作并帮助您以更可持续的方式将其货币化。

我们需要积极主动地对待我们的内容，并找到拥有它的方法——无论是在线还是离线。去中心化社交媒体是一种新兴的解决方案，有了它，创造者有朝一日能够与“大人物”处于更加平等的地位。我很高兴看到它的去向。

如果你有兴趣从 Luke Lintz 那里听到更多信息，他的故事和智慧的片段太多了，我在这里没有介绍。去看看他的成功故事播客（完整的情节可以在这里找到。）









您是内容创作者吗？您如何应对内容所有权的挑战？我很想听听你的想法。

谢谢阅读！