单元测试和集成测试的区别

太長; 讀書

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众所周知的单元测试并不是确保项目结果优化和可行所需的唯一有意义的测试。还有集成测试，这似乎类似于单元测试。在本文中，我们将全面概述它们并讨论它们的区别。在您的软件进入最终用户手中之前很久，您就应该制定和实施测试策略和流程。 Big Bang 方法涉及所有同步模块或模块的集成和同步测试。