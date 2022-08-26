单元测试和集成测试的区别

当涉及到软件开发 测试，人们通常只考虑单元测试。这是有道理的，因为它是最可行的基础设施测试之一，也可以自动化。 但是，众所周知的单元测试并不是确保项目结果优化和可行所需的唯一有意义的测试。还有集成测试，看起来很相似。 在本文中，我们将全面概述它们并讨论它们的区别。让我们开始吧！ 为什么软件测试很重要？ 虽然许多人更喜欢“快速编写代码，打破常规”的方法，但在您的软件进入最终用户手中之前很久就应该开发和实施测试策略和流程。当一个软件的开发在多个程序员或团队之间分配时尤其如此。 确保所有组件协同工作而没有任何组件破坏其他组件的功能并非易事。这需要多个利益相关者在开发过程的不同阶段进行各种测试。 什么是单元测试？ 这种类型的测试完全孤立地集中在整个应用程序的一部分上。通常，它是单个类或函数。理想情况下，该装置没有任何副作用。以便尽可能容易地对其进行隔离和测试。 有时，DevOps 无法达到所需的隔离级别。在这种情况下，测试变得更加复杂。 此外，其他因素限制了单元测试的能力。用访问修饰符在编程语言中测试私有函数是不可能的。特殊指令或编译器标志可能有助于处理这些边界。否则，您需要应用代码更改以使这些受限访问。 执行速度是选择单元测试而不是其他的关键因素。因为这些测试不应该有副作用，所以您需要准确地运行它们，而不需要任何其他系统。理想情况下，这不包括对基本操作系统的依赖。可能存在一些依赖关系；其他——可以更换以确保隔离测试。 此外，单元测试是测试驱动开发的核心。简而言之，它是一个扩展的软件开发过程。在测试驱动的开发过程中，DevOps 和程序员在实际实施之前编写测试。目的是在实施之前扩展单个设备的规范。 虽然它看起来很有吸引力，但它有明显的缺陷。规范必须准确，测试作者必须了解实现的概念方面。这个要求违背了 的原则。 敏捷 软件开发中单元测试的好处： 许多团队将单元测试视为忙碌的测试人员日常工作中毫无意义的事情。由于这需要一些时间，项目经理通常更愿意跳过这个阶段。 事实是测试应该集成到开发程序中，因为它相对便宜且易于执行。这种方法有很多优点，这里只是一些： 维护成本下降 早期和频繁的测试是降低测试成本的一种行之有效的方法。根据 Jelvix 团队的经验，在开发的早期阶段修复一个 bug 比在产品发布后返回它要便宜 4-5 倍。 单位行为下降的不确定性 单元测试有助于验证底层代码的性能，以测试文档和日志的形式提供对模块行为的详细描述，并增加技术团队对核心代码功能的信心以及接受度项目利益相关者对系统的评价。 帮助检测可能违反项目合同的变更 单元测试有助于维护代码并识别违反设计合同的缺陷。它有助于改进代码的设计，鼓励开发人员构建一致的代码接口并确保每个组件都可以进行测试。 无需高素质的测试团队 通过进行单元测试，编码人员不必管理分层接口或编写复杂的测试用例。通常，大多数单元测试都是在自动化环境中执行的，不需要高度集中。 什么是集成测试？ 顾名思义，集成测试检查两个或多个模块之间的连接，并且在某些情况下还可以覆盖整个应用程序。它是在端到端软件测试过程中的单元和系统测试之后执行的。 这种方法对于不是独立软件供应商 (ISV) 的大型组织很常见。他们的核心业务与开发软件、进行集成测试以及确保各种现成程序顺利运行而不会损害彼此的功能无关。 集成测试有三种不同的方法。让我们简要讨论它们中的每一个。 大爆炸方法 这种方法涉及所有模块或块的同时集成和测试。这通常在整个系统完成并同时准备好进行集成测试时完成。请不要将集成测试与系统测试混为一谈；集成测试只检查模块的集成，而不是像系统测试那样检查整个系统。 “大爆炸”方法的主要优点是所有集成的东西都在同一时间进行测试。一个显着的缺点是检测故障变得越来越困难。 自上而下的方法 从上到下逐步评估块/模块的集成。通过编写测试 STUBS 来测试各个块。之后，下层逐渐集成，直到最后一层组装和测试。自上而下的集成是一个非常有机的过程，因为它与现实世界中事物的发生方式相一致。 自下而上的方法 块/模块按升序测试，直到所有级别的块/模块都被组合并作为一个单元进行测试。这种方法使用称为 DRIVERS 的兴奋剂程序。在较低级别，更容易发现问题或错误。这种方法的缺点是只有在所有块的集成完成后才能识别更高级别的问题。 软件开发中集成测试的好处 集成测试是必要的。它可以帮助团队在早期阶段识别弱点和系统缺陷，并建立对产品的信心。 以下是集成测试的一些好处： 相对快速的测试过程 尽管集成测试的运行时间比单独的系统块要长，但该方法提高了速度并简化了端到端测试。 高代码覆盖率 集成测试范围很广，允许 QA 专家测试整个系统。在一系列集成测试后遗漏关键连接缺陷的可能性很低。此外，该过程很容易遵循。 系统级的高效问题检测 集成测试属于系统级测试，因为测试人员必须组合模块并验证它们是否一起工作。稍后，团队将能够通过进入下一步系统测试来更好地评估系统的整体性能。 在开发早期检测错误 实施集成测试使项目团队能够在开发早期识别安全和连接问题。因此，集成测试为开发人员提供了对产品的更好控制，并提高了对系统漏洞的认识。 单元测试与集成测试：综合比较 根据我们刚刚看到的情况，我们准备进行盘点。这两种方法之间有什么区别和相似之处？什么时候应该使用哪个？让我们谈正事吧。 主要相似之处 让我们从方法中的相同之处开始。与基于屏幕录制的测试形式相比，它们都需要编码。 可以使用相似甚至相同的乐器来执行它们。您还应该将单元测试或集成测试添加到 CI/CD 管道中。 集成测试与单元测试：主要区别 单元测试通常是特定的，并在单个模块中测试一组有限的输入和输出。否则，集成测试假设系统的每个部分都经过组装和测试。 下表概述了单元测试和集成测试之间的区别。 两种测试都服务于它们的目标并相互关联。在将任何软件交付给客户之前，每个软件模块都正常工作并且软件作为一个整体正常工作是至关重要的。例如，谈论电子商务平台、登录、添加到购物车和支付模块必须单独无缝工作，并且所有模块都应该与数据库和支付模块进行适当的交互。因此，为了将失败的风险降到最低，这两项测试都应谨慎进行，不得拖延。 为什么集成测试比单元测试更复杂？ 集成测试比单元测试更难，因为您可以更轻松、更快地运行单元测试。虽然，在集成测试方面，需要更多的时间和资源。 它们的编写也更加复杂，因为它们需要有关被测系统及其组件之间交互的额外知识。 但是，如果您不进行集成测试，则在您的客户部署和使用代码之前，可能不会显示错误。最好的方法是使用这两种类型的测试来确保您的解决方案在一切投入生产之前都能正常工作。 单元测试与集成测试：何时使用哪个？ 要了解哪种方法更适合您，让我们看一下 的概念。简单来说，它是一个隐喻，告诉我们将快速单元测试优先于其他测试。尽管有很多最终的变化，这里是它的常见可视化： 测试金字塔 因此，通过将单元测试应用于处理业务逻辑和域逻辑并且不与外部依赖项交互的代码库部分来最大化单元测试。设计您的应用程序以隔离处理外部依赖项的代码。此外，您应该减少此类代码的数量。然后您可以进行集成测试。 据 称，87% 的编码人员在软件开发周期中都包含测试。虽然 49% 的编码人员使用集成测试，但单元测试是最流行的方法。 Jetbrains 系统、功能和回归测试呢？ 这篇文章的标题只是假设了单元测试和集成测试的概述，但我们决定还要进行另外三种类型的测试来弄清楚情况。让我们深入了解功能、系统和回归测试。 功能测试 它假设根据功能需求/规范测试软件系统。它的目标是通过提供适当的输入并根据要求检查输出来测试每个软件应用程序功能。 功能测试主要涉及黑盒测试，不涉及应用程序的源代码。它测试用户界面、API、数据库、安全性、客户端-服务器通信和其他功能。测试可以手动进行，也可以使用自动化进行。 系统测试 这是执行测试以查看完整组件是否满足其功能和非功能要求的测试级别。 相反，集成测试假设同时检查两个或多个软件模块的组合。真正的挑战是理解用于定义系统或集成测试的所有术语。 回归测试 这种做法可确保应用程序在任何代码更改、更新或增强后仍能按预期工作。 回归测试负责现有功能的整体稳定性和功能。每当向代码添加新的修改时，都会应用回归测试以确保在每次更新后，系统保持稳健并持续改进。 对代码的更改可能包括依赖关系、缺陷或崩溃。回归测试的目的是减轻这些风险，以便以前开发和测试的代码在进行新的更改后仍然可以正常工作。 通常，在将更改合并到主开发分支之前，应用程序会经过多次测试。回归测试是测试产品整体行为的最后一步。 系统测试与集成测试：如何区分？ 乍一看，系统和集成测试看起来很像。但尽管有相似之处，但它们并不相同。真正的挑战是了解用于定义系统测试或集成测试的所有条件。我们将研究这些测试类型的概念并阐明它们的区别。 包起来 单元测试为编码人员提供了安全的测试和非常准确的反馈。同时，通过使用实际依赖项，集成测试可以去到单元测试不能去的地方，允许他们测试更接近最终用户体验的场景。 事实证明，“vs.”在标题中不合适。这两种方法没有竞争关系：它们相互补充，您需要在工作流程中同时实现它们。 发布 最初 在这里 。