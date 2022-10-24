太長; 讀書

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MolochDAO 在 2018-2019 年的 ETH 熊市中引入了“Moloch’s”的概念。 Moloch 是协调失败的形象，人类已经与之斗争了几个世纪，需要克服它以确保我们物种的长期生存。在加密 Twitter 或一些回音室之外，Moloch meme 从未获得过太多的人气或关注。我认为这个想法具体化了 DAO 和 Web 3 运动努力解决的相当抽象的问题。