Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    协调失败的隐形敌人经过@futuristiclawyer
    2,387 讀數

    协调失败的隐形敌人

    2022/10/24
    7m
    经过 @futuristiclawyer 2,387 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    MolochDAO 在 2018-2019 年的 ETH 熊市中引入了“Moloch’s”的概念。 Moloch 是协调失败的形象，人类已经与之斗争了几个世纪，需要克服它以确保我们物种的长期生存。在加密 Twitter 或一些回音室之外，Moloch meme 从未获得过太多的人气或关注。我认为这个想法具体化了 DAO 和 Web 3 运动努力解决的相当抽象的问题。

    Companies Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail

    Coin Mentioned

    Mention Thumbnail
    featured image - 协调失败的隐形敌人
    #web3#daos#moloch#bitcoin
    Futuristic Lawyer HackerNoon profile picture

    @futuristiclawyer

    Futuristic Lawyer

    react to story with heart
    Oasis Protocol - Web3

    Join the Privacy4Web3 Hackathon by Oasis Network

    相關故事

    Article Thumbnail
    使用密码管理器阻止黑客入侵
    Published at Aug 24, 2023 by passwordprotected #cybersecurity
    Article Thumbnail
    超越镜头：视觉 AI 如何改变个人防护装备的使用和监控
    Published at Aug 24, 2023 by visionify #artificial-intelligence
    Article Thumbnail
    生成式人工智能和生物技术的未来 - 采访年度初创公司提名者 NExtNet Inc.
    Published at Aug 24, 2023 by nextnetinc #startups
    Article Thumbnail
    影子 IT 解释：综合指南 [含统计数据]
    Published at Aug 25, 2023 by uniqkey #cybersecurity
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa