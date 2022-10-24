如果 Web 3/DAO 空间有一个原则，那么人类今天面临的大多数全球问题很可能都是协调失败的产物。 在 2018-2019 年的以太坊熊市中， 引入了“人类最终老板”“ ”的理念。人类几个世纪以来一直在与之斗争并需要克服的东西，以确保我们物种的长期生存。 MolochDAO Moloch [1] 在加密 Twitter 或一些回音室之外，Moloch meme 从未获得过太多的人气或关注。然而，我确实认为这个想法非常棒，因为它将 和 Web 3 运动努力解决的相当抽象的问题具体化。 DAO 莫洛克是谁？ Moloch 角色改编自一篇文章“ ”，博主 在其中反思了 Allen Ginsberg 的一首名为“ ”的诗中的角色 Moloch。 Meditations on Moloch Scott Alexander Howl 如果我们回溯到古代的 ，摩洛神就是献祭儿童的神。 迦南宗教 该宗教的从业者认为，在战争时期将一个孩子献给摩洛克会增加他们部落获胜的几率。 [2] 摩洛克的形象 在艾伦·金斯伯格的诗《嚎叫》中，开场白是： “ ，” 我看到我这一代最优秀的人被疯狂摧毁，饿得歇斯底里赤身裸体，黎明时分拖着自己穿过黑人街道，寻找愤怒的解决办法 在第二部分的开头，介绍了“Moloch”作为问题的答案： “ 什么水泥和铝的狮身人面像砸开了他们的头骨，吞噬了他们的大脑和想象力？莫洛克！” 孩子们的牺牲之神莫洛克如何通过疯狂摧毁金斯伯格这一代最优秀的人才或吞噬他们的大脑和想象力，这似乎并不明显。 斯科特·亚历山大在“Meditations on Moloch”中解释道： ” 隐含的问题是——如果每个人都讨厌当前的系统，那么是谁在延续它？金斯伯格回答：“摩洛奇”。它之所以强大，不是因为它是正确的——没有人真的认为古代迦太基恶魔会导致一切——而是因为将系统视为代理，这让系统在多大程度上不是代理的程度更加突出。 简单来说，Moloch 就是协调失败的形象。为什么一个失败的系统这个问题的答案是失败。 协调失败的问题 简而言之，协调失败的问题可以这样解释： 在每个玩家都遵守规则的游戏中，一个玩家可以通过改变规则来获得优势。这改变了游戏的性质。 最终，其他玩家别无选择，只能以同样的方式改变规则以追上作弊玩家。 在现实世界场景中这种动态发挥的一个例子是搭便车问题。 如果您的一位朋友正在为 Netflix 订阅付费并让您免费使用他的帐户，那么您倾向于接受他的提议，而不是自己付费订阅。 你的行为是出于理性的自身利益，但也在欺骗 Netflix 收取订阅费。他们本可以使用您的订阅费来提高他们的服务质量，从而使您作为用户受益。 如果有足够多的人决定搭便车，Netflix 最终会倒闭。从上帝的角度来看，如果每个用户都为订阅付费，Netflix 将成为更好的流媒体服务。 但从系统内部看，用户可以通过搭便车节省开支的形式获得优势。附带说明一下，Netflix 将于 2023 年初 。 推出新的帐户共享政策 或者在另一个 Web 2 应用程序 Twitter 上可能发生协调失败。如果每个人都举止文明并且只为网络做出有价值的贡献，Twitter 将是一个更好的闲逛场所。 然而，该算法似乎被设计成这样一种方式，即你可以通过发布垃圾邮件、拖钓和垃圾邮件来获得更多的关注者，这意味着每天至少五次比尝试发起平衡和深思熟虑的对话所获得的东西更少。 通过盲目地发推文或故意挑衅，用户可以获得比诚实用户更多的覆盖面和曝光率的轻微优势。 随着时间的推移，随着越来越多的用户被激励以这种方式行事，系统中的新规范就会建立起来。 斯科特·亚历山大在“Meditations on Moloch”中给出了许多协调失败的好例子（他称之为 ）。 多极陷阱 我将在这里总结其中一个， ， 哪个 是关于水污染的。它的表现如下： 养鱼的故事 1）一千家公司各自拥有一个湖中的养鱼场。每个农场每月赚取 1000 美元的利润。 2) 每个农场产生的废物会污染水源，并导致每个公司每月损失 1 美元的生产力。因此，没有一家养鱼场赚钱。 3) 有人发明了一种新的复杂过滤系统来去除废物。运营成本为 300 美元/月。所有养鱼场都自愿安装它，因此污染结束。现在每个养鱼场的利润为 700 美元/月，而且水很干净。 4) 一位农民 Steve 决定跳过过滤系统以赚取更多的钱。他现在每月收入 999 美元，而所有其他养鱼场每月收入 699 美元。 5) 当其他养鱼场看到史蒂夫有多赚钱时，他们中的一些人也决定拔掉他们的过滤器。一旦四百个农场断开过滤器，史蒂夫每月只能赚取 600 美元 - 比每个人都打开过滤器的情况要少。高贵的，使用过滤器的养鱼场，每月只赚 300 美元。 6) 现在，没有人是快乐的。水仍然受到污染，没有过滤系统，每个人的收入都会减少。为了提高生产力和收入，同时保持水的清洁，每个人都决定签署自愿使用过滤器的协议。 7) 一个人，迈克，拒绝签署协议。现在每个人都恢复使用过滤器了，除了 Mike。迈克每月挣 999 美元，其他人每月挣 699 美元。随着时间的推移，其他养鱼场也考虑断开过滤器，以获得 300 美元的额外利润。 养鱼的故事让我想起了绿色能源转型。对于世界发展中地区的公司来说，以化石燃料为基础的能源可能比可再生能源便宜。 为了气候，每个人都可以约定只使用来自风能、太阳能、水力和其他可再生能源的清洁能源。但是，如果天然气和煤炭公司赚得更多，资本将不可避免地继续流向他们的方向。 协调失败问题可能在人类面临的任何重大问题中发挥作用。 发达国家的所有工作人员都可以承诺将其工资的一定比例捐赠给慈善事业，例如喂养非洲饥饿的儿童或在贫穷、脆弱的国家建立可持续能源解决方案。 然而，正如我们所了解的，一旦有足够多的人决定为自己保留捐款，整个系统就无法正常工作。 法律法规可以通过以罚款和入狱相威胁来激励个人和公司“做正确的事”。 媒体和社交媒体暴徒也有权以公开羞辱的威胁将人们的行为推向理想的方向。 但让我们面对现实吧，许多技术领域和气候变化科学都极其复杂。 无论是政府、民选政客、媒体公司，还是普通民众，都不具备充分保护共同利益免受大型技术和金融公司等强大私人行为者侵害的知识或影响力。 出于理性自利行事的人不一定是邪恶的。未能保证整个系统安全的人不一定是无能的。系统只是坏了。 修复协调失败 每当个人通过违背其群体的共同利益而获得优势时，就会发生协调失败。 我们可以通过将犯罪分子关进监狱来保护社会利益免受犯罪分子的侵害。我们可以通过隔离表现出不当行为的成员来保护社会群体的利益。 相比之下，监管大型数字商业公司的行为要困难得多。 一旦问题跨越和跨越陆地边界，超出任何单一政府的管辖范围，各国就被迫合作寻找解决方案，而 Moloch 则可以自由漫游。 我讨厌听起来像比特币极端主义者。但比特币之所以年复一年地运行，是因为健全的博弈论。 比特币网络的参与者从对系统的贡献中获得的收益比从试图欺骗它中获得的收益更多。 如果他们成功地欺骗了系统，比特币的价值就会崩溃，他们所持资产的价值也会崩溃。所以，如果可能的话，作弊会伤害自己。 我也讨厌听起来像 Web 3 的活生生的商业广告——我不想向任何人出售任何东西。我写这篇文章的唯一目的是传达知识。 世界需要更好的机制来协调和重新调整激励结构，以便不良行为者无法通过破坏系统规则成功地在系统中获利。 透明度、不变性、去中心化和问责制是创建更强大、游戏理论健全的系统的重要因素，我们需要这些系统来解决当前和未来的复杂问题。 注册我的 Substack 以接收此类免费的每月帖子。很想让你参与进来！ 在此处 阿明·索莱马尼等人。 (2019)，Moloch DAO - 使用去中心化自治组织击败公地悲剧。 [1] 同上。 [2] 发布 也在 这里