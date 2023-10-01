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    协调人工智能治理和网络安全经过@shashankyadav

    协调人工智能治理和网络安全

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    ZH
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    太長; 讀書

    在人工智能安全和治理领域，元策略往往处于次要地位，导致不断变化的威胁形势得不到充分解决。多边合作，融合多利益相关者主义和自上而下的方法，成为一个关键的解决方案。本文深入探讨了保护驱动人工智能系统的流程和政策所需的挑战、政治和潜在改革，而不仅仅是结果。
    featured image - 协调人工智能治理和网络安全
    Reconsciling AI Governance and Cyber Security Standards via HackerNoon AI Image Generator
    machine-learning #ai-governance #cybersecurity
    Shashank Yadav HackerNoon profile picture

    @shashankyadav

    Shashank Yadav

    ¯\_(ツ)_/¯

    Credibility

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