千禧一代需要去中心化的社交媒体——这就是为什么

现在是去中心化社交应用接管的时候了 当所有世代和政治派别的人都同意时，这是一种罕见的情况。其中之一是关于大科技的入侵和控制。无论您对内容审核或审查有何看法，我们都同意 Facebook、Twitter 和 Youtube 等社交公司对我们的个人数据和在线身份拥有的权力令人担忧。 每次我们在这些集中式平台上提供信息或发布内容时，那条独特的数据就不再属于我们。我们对我们的推文、视频或博客有一种错误的所有权感，而实际上，当我们点击发布的那一刻，我们放弃了控制权并将其发送到一个大型实体拥有的集中式服务器。 挑战在于，随着我们对他们平台的依赖，对中心化科技巨头日益增长的怀疑也与日俱增。市场对于主要社交平台的替代选择已经成熟，该平台不将企业货币化放在首位，而是以用户为中心。 为什么我们需要一个新的社交平台 传统社交媒体平台存在两个主要问题：审查制度和不公平货币化。 尽管有言论自由的宪法权利，但社交平台上仍存在审查，因为从技术上讲，它是一个实体拥有的私人论坛。这意味着公司所有者有权审核提要，删除不符合其规则的内容，并在最坏的情况下阻止用户访问其帐户。 当结合黑盒算法确定用户看到的内容并将所有这些权力交到个人手中时，它已经被证明甚至会影响世界各地的选举，因此风险不受个人层面的限制。 另一个问题是由 web2 应用程序的广告驱动的收入模式引起的，其中甚至三分之一的帖子都可以是付费广告。然而，通常没有任何收入与内容创建者分享，内容创建者随后被迫发布自己的广告帖子以获得补偿，或者例如，在 Reddit 版主以没有货币价值的 Karma 积分“支付”的情况下。 .因此，不管它在社交媒体上的表现如何，绝大多数内容创作者实际上并没有在这些平台上赚取体面的生活工资。 我们如何解决问题？ 要了解解决方案，我们需要找到问题的根源并解开这些集中式网络的运作方式。所有社交媒体平台都使用某种类型的社交图——一种复杂的模型，可以绘制出所有用户以及他们之间的关系。传统的大型科技公司拥有和控制社交网络，并将其存储在他们的私人数据服务器中。这种方法意味着我们的在线生活分散在单独的围墙花园中，平台决定谁可以看到您的帖子，有时会任意删除其中一些帖子，或者可以随时将您踢出并清除您的整个社交网络。 借助区块链技术，现在可以分散社交图谱，而不是公司，每个用户都拥有他们的个人资料以及其中的所有帖子和关系。Aave 的创意 Lens 协议是一个开源社交图谱，授权任何开发人员构建和启动基于区块链的社交平台。 在 Lens 上，您的个人资料以及与任何其他个人资料的关系都表示为 NFT 并存储在链上。这些配置文件可在所有 Lens dApp 中互操作，并存储在您自己的加密钱包中，而不是集中式平台。您的配置文件和内容由您拥有和运营，如果您对某个应用程序对待您的方式不满意，您可以无缝迁移到其他人，而不会失去您的追随者。 在用户控制的情况下，这种方法需要从为下一代社交构建的应用程序中采用真正以用户为中心的方法。 Phaver 是在 Lens 上发布的第一个移动应用程序，它通过代币经济来解决这个问题，该经济体旨在与帮助构建和维护任何成功的社交应用程序所需的高质量内容提要的内容创建者、策展人和版主分享成功.为社区创造价值会获得代币奖励，而代币可用于提高内容可见度、订阅优质内容或例如完全无广告的体验，从而创建一个双向流动市场，不仅奖励最大的影响者，但所有帮助改善体验的各方。此外，最佳用户获得的治理代币还可用于对未来的任何决策进行投票，确保为社区而非广告商构建内容指南和算法等内容。 我们从这里去哪里？ 社交媒体行业已准备好迎接颠覆。埃隆·马斯克（Elon Musk）最近发表了关于通过提出 440 亿美元的收购要约来改变 Twitter 审查制度的政策的公开言论。前 POTUS 唐纳德特朗普在成为 Twitter 帐户禁令的受害者后开始了自己的未经审查的社交应用程序。 所有这些知名人士都在竞相构建一个挑战传统社交平台的解决方案。他们没有意识到的是，获胜并不意味着在他们的规则下拥有和控制一个新平台。当权力和控制权被赋予人民时，真正的破坏就会发生。像 Phaver 这样的社交 dApp 正在为更美好的数字化未来铺平道路，这对人们来说是合乎道德和赋权的，我们已经做好了准备。