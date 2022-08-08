千禧一代需要去中心化的社交媒体——这就是为什么

太長; 讀書

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市场对于主要社交平台的替代选择已经成熟，该平台不将企业货币化放在首位，而是以用户为中心。借助区块链技术，现在可以分散社交图谱，而不是公司，每个用户都拥有他们的个人资料以及其中的所有帖子和关系。 Lens Protocol 是 Aave 的创意，是一个开源社交图谱，它使任何开发人员都能够构建和启动基于区块链的社交平台。