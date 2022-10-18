区块链的问题以及我们为什么需要互联网计算机

从区块链的定义开始 它有时被称为 (DLT)，它由不断增长的记录列表组成，称为 上的 ，这些记录通过使用 散列安全地链接在一起，不可更改且透明。 —— 分布式账本技术 网络 块 加密 所以我们可以简单地将 定义为一个共享的、不可变的分类帐，用于记录各种交易并跟踪资产以建立信任。 区块链 自去年以来，dapp 行业的同比增长超过 765%，但尽管出现了这种激增和增长，但世界上还没有出现像亚马逊这样的超大规模、基于区块链的 dapp电子商务网站或去中心化的流媒体平台，具有高计算性能，可与 Twitch 匹敌。 如果您想详细了解 dapp 的确切含义，可以在这里进行： https://ethereum.org/en/developers/docs/dapps/?embedable=true 据 称，到 2020 年，大约 70% 的以太坊节点运行在集中式服务上。dapps 通常利用集中式网络托管和云提供商作为其前端接口，而不是完全在链上运行。这极大地破坏了去中心化，使 dapp 依赖于云公司，这与区块链的价值观完全背道而驰。 Decrypt 鉴于社交媒体平台和数字市场是存储密集型应用程序，几乎可以为每项活动添加新状态，因此创建 dapps 的开发人员需要一种更有效的链上 web3 开发方法。在传统区块链上，网络拥塞只会导致网络速度变慢，从而导致交易成本（又名气体）增加和区块最终确定性延迟。 面对所有这些挑战，以及更多的挑战，将 dapps 的未来限制在小规模项目或需要使用集中式存储，一种称为互联网计算机的特殊 layer-1 区块链已经解决了数千个大规模的问题dapps 已经在其链上运行，我们将更深入地研究它是什么，使其在其他区块链中脱颖而出的主要功能，以及我们如何在其上进行构建。 这 是一个第 1 层区块链，允许您创建在区块链上端到端运行的任意可扩展的 web3 dapp、DeFi 协议、游戏、NFT、社交媒体和元界项目。它可以存储大量数据并快速进行大量计算。 互联网电脑 互联网计算机及其网络神经系统 (NNS) 这 是世界上最快、最强大的区块链网络。它是一组协议，允许世界各地的独立数据中心联合起来，为当前的集中式互联网云提供商提供去中心化的替代方案。 互联网电脑（IC） 一组这些节点组合起来形成一个子网区块链。互联网计算机本质上是一个由多个独立子网区块链组成的网络，它可以通过向网络中添加新节点来无限扩展其容量。 互联网计算机托管称为容器的智能合约，允许开发人员通过结合由维护的节点计算机的计算能力，在开放的互联网上部署可互操作的应用程序。 世界各地。互联网计算机区块链的一个重要方面是 ，这是一种开放的算法治理系统，用于管理网络和代币经济学，从而能够开发开放的互联网服务和能够以超大规模运行的企业系统。 NNS 还负责在节点出现故障或需要升级时换出节点，并可以创建新的子网。 独立数据中心 网络神经系统 (NNS) 为了进一步解释 NNS 的工作原理，了解神经系统的含义很重要，所以请允许我带你回到大学/高中。根据生物学， 是动物的一个异常复杂的元素，它通过向身体的许多部位传递信号来组织其活动和感觉信息。 神经系统 是你身体的指挥中心，起源于你的大脑，它控制你的动作、思想和对周围环境的直觉反应。 神经系统 网络神经系统（NNS）与人体的神经系统一样，是一个自治的代币化系统，以完全开放、去中心化的方式治理互联网计算机区块链，使其得到有效改进和发展。 您可以进一步阅读 Dfinity 研究员 Lara Schmid 撰写的这篇精彩文章，了解有关网络神经系统的更多信息。 https://medium.com/dfinity/the-network-nervous-system-governing-the-internet-computer-1d176605d66a?embedable=true 互联网计算机上的每个 dapp 都有能力在自己的内部存储所需的数据 ，它可以被 dapp 的智能合约逻辑立即使用。 canister 智能合约环境 互联网计算机上的罐式智能合约可以接收和响应 HTTP 查询，这与智能合约无法向消费者提供交互式 Web 内容的其他区块链不同。 这是历史上第一次分散式基础设施将自我指导，目的是与由商业组织运营的专有集中式基础设施与领导者和董事会竞争。 互联网计算机如何工作？ 互联网计算机采用反向气体架构，智能合约为自己的执行、计算和存储付费。应用程序开发人员按周期向他们的智能合约收费，用户无需支付任何“gas”费用即可与这些智能合约进行通信。 用户可以通过网络轻松地与链上 dapps 互动，而无需代币钱包支付 gas 费用。在互联网计算机上铸造或购买 NFT 根本 ，并且 NFT 及其相关资产都托管 ，而不是将哈希值存储在链上，并将资产存储在云服务器上。 不需要 Gas 费 在链上 由于不存在中心化服务器意外关闭的风险，因此互联网计算机是开发具有大量状态需求的 dapp 的理想区块链。互联网计算机本质上是一个由多个独立子网区块链组成的网络，它可以通过向网络中添加新节点来无限扩展其容量。 如上所述，Internet 计算机通过 (NNS)，一个开放的、无需许可的链上 DAO，任何人都可以通过将 ICP 实用代币投入投票神经元来参与其中。每个子网都托管容器智能合约，它们是由代码和状态组成的可互操作的计算单元。 网络神经系统 互联网计算机上的智能合约执行分为更新和查询调用，提高了网络的可扩展性。更新调用是修改状态的事务，而查询调用是在毫秒内执行的简单只读请求。 在 Internet 计算机上，子网中的每个诚实节点都处理一个更新调用，而只需要一个节点来处理一个查询调用。每个子网可以独立处理更新和查询调用，而不依赖于其他子网。因此，Internet 计算机通过添加更多子网来扩展更新调用，并通过向子网中添加更多节点来扩展查询调用。 最近的一项性能评估表明，互联网计算机可以处理 ，在托管 dapp 的应用程序子网上具有 1 秒的最终确定性，以及每秒 250,000 次查询。 每秒超过 11,500 笔交易 互联网计算机的 NNS 只需 2 秒。 匿名区块链认证系统 互联网身份—— 从 Wikipedia 对 Internet Identity 的定义开始，它被称为 互联网用户在在线社区和网站中建立的。它也可能是一个积极构建的自我展示。虽然有些人在网上使用他们的真实身份，但其他人希望保持匿名，使用暴露不同程度的假名来表明自己的身份 社会认同 。 个人身份信息 互联网计算机的互联网身份，如上面的定义，允许用户创建与 Web3 服务和 dapp 的会话，以及签署传统的区块链交易。用户可以建立识别“锚”，可以分配合适的加密设备，例如笔记本电脑的指纹传感器、手机的面部识别系统或便携式 HSM，例如 YubiKey 或 Ledger 钱包。 然后，使用他们分配给锚点的任何设备，他们可以注册并验证在互联网计算机上运行的任何 dapp。例如，您的互联网身份可用于登录 应用程序 (NNS)，您可以在其中存储和 参与互联网计算机治理。 网络神经系统 股权ICP 这提供了高度的简单性，允许用户以非常小的摩擦对感兴趣的 dapp 进行身份验证，同时受益于最高级别的加密安全性，但无需自己直接管理或处理加密密钥材料，防止错误和密钥材料被盗.该技术将 dapp 匿名化，如果使用锚点与 dapp 互动，dapp 会看到一个特别创建的假名，从而防止用户在多个 dapp 中被跟踪。用户可以构建无限数量的识别锚。 要了解有关 Internet 身份及其工作原理的更多信息，您可以在此处阅读更多信息： https://internetcomputer.org/docs/current/tokenomics/identity-auth/what-is-ic-identity/#how-internet-identity-works?embedable=true 建立在互联网计算机上 作为开发人员，上手非常容易 用于软件开发工具包、文档、开发者论坛、技术库、循环水龙头等。 DFINITY 的开发者中心 设计在互联网计算机区块链上运行的 dapp 有两种主要方法或工作流程。 您在您的计算机上启动一个本地容器执行环境，模拟 Internet Computer 区块链。然后您在本地执行环境中编写、编译、安装和迭代更新您的容器。这使您无需循环即可在本地测试您的容器。 本地开发： 一旦你的 dapp 完成，你可以将它部署到 Internet Computer 区块链主网上，使其可供世界其他地方使用。要在 Internet 计算机区块链主网上运行，您的容器必须包含循环。你可以阅读 了解更多的概念。 链上部署： 代币和周期 考虑到这一点，让我们通过一些实用的代码示例开始在 Internet 计算机上进行构建。我们将从为 IC 区块链开发新的容器和 dapp 开始。 重要的是要注意，IC 使用 命令行界面，您必须满足各种条件才能在 Internet 计算机上构建： 东风 通过运行以下命令安装名为“dfx sdk”的 DFINITY Canister SDK： sh -ci “$(curl -fsSL https://smartcontracts.org/install.sh)" 要验证 是否正确安装，请运行： dfx dfx — version DFX SDK 对于在 IC 上进行本地开发和部署都是必需的。 确保在开始本地构建之前安装了 node.js。安装 node.js 后 和 DFX SDK，使用以下命令创建一个新的 dfx 项目： dfx new hello 通过运行更改您的项目目录： cd hello 通过运行以下命令启动本地容器环境： dfx start 然后，您可以运行以下两个命令在本地部署您的 dapp： npm installdfx deploy 专注的用户社区已经围绕基于互联网计算机的产品增长，并且 突出了一些工作中的努力。仅存储成本就会使在其他第 1 层链上开发任何这些 dapp 变得困难。 结论： 互联网计算机生态系统展示 随着互联网计算机的 dapp 生态系统的发展和壮大，一组多样化的 web3 用例将为创新、去中心化的未来铺平道路。 最初 发布。 在这里