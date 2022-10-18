区块链的问题以及我们为什么需要互联网计算机

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Internet Computer 是第 1 层区块链，允许您创建在区块链上端到端运行的任意可扩展的 web3 dapp、DeFi 协议、游戏、社交媒体和元界项目。它是一组协议，允许世界各地的独立数据中心联合起来，为当前的互联网云提供商提供去中心化的替代方案。 互联网计算机的一个重要方面是神经系统 (NNS) - 一种开放的算法治理系统，用于管理网络和代币经济学，从而能够开发开放的互联网服务。