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    DeFi 漏洞利用和桥接攻击成为更广泛采用加密货币的最大障碍经过@salamashiru
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    DeFi 漏洞利用和桥接攻击成为更广泛采用加密货币的最大障碍

    2022/11/04
    6m
    经过 @salamashiru 1,054 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    理论上，区块链应该是不可破解的，但该技术并非如此。然而，2022 年出现了几个 DeFi 协议的黑客攻击。截至 10 月底，自 2022 年以来的黑客攻击总数为 29.8 亿美元——这些数字听起来很正常，直到您进行更深入的分析并发现大多数加密资产已经下降了 60% 以上。 2021 年这种级别的安全漏洞将超过加密资产价值的 3 倍。
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    #blockchain#security#crypto
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    by Salam Ashiru @salamashiru.Obsessed with logic and details. Sometimes I get too interested in blockchain and peripherals.
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