



下文表达的任何观点均属于作者的个人观点，不应构成投资决策的依据，也不应被视为从事投资交易的建议或建议。





劳动节





劳动节





劳动节





你们这些变态们，有些人在看到加密货币市场从 4 月中旬到现在的颓势时，尖叫着“Mayday”。痛苦是如此之大，以至于追逐势头的纸牌玩家 赵艾琳 宣称他们已经“放弃”加密货币了。就好像——一旦比特币在短时间内重新呈现上升趋势，她就会尽职尽责地回来发布加密货币渴求陷阱。





价格走势正如我所料。美国税收季节、对美联储将采取什么行动的恐慌、比特币减半新闻事件以及美国比特币 ETF 资产管理规模 (AUM) 增长放缓，在过去两周内共同促成了一场急需的市场清洗。如果负担得起，游客们将在海滩上度过下一阶段。我们这些硬核混蛋将持有，如果可能的话，将积累更多我们最喜欢的加密储备资产，如比特币和以太币，以及/或高贝塔垃圾币，如 Solana、Dog Wif Hat，我敢说还有狗狗币（OG 狗狗币）。





这并不是一篇详尽的全球宏观经济、政治和加密货币论文。相反，我想强调为什么美国财政部、美联储 (Fed) 和共和第一银行的救助计划提供了法定流动性，或者为现在和不久的将来增加法定流动性提供了途径。我将快速浏览几张表格，以说明我的愚蠢之处。

QT 缩减 = QE

当普通人将量化宽松 (QE) 等同于印钞和通货膨胀时，这对精英来说意味着麻烦。因此，他们需要改变为瘾君子（即法定金融系统）提供货币海洛因的术语和方法。根据美联储量化紧缩 (QT) 计划降低资产从美联储余额中流失的速度听起来是无害的。但不要误会——通过将 QT 率从每月 950 亿美元降至 600 亿美元，美联储实际上是在每月增加 350 亿美元的美元流动性。当你将准备金余额利息、RRP 支付和美国国债利息支付结合起来时，QT 的减少增加了每月向全球资产市场提供的刺激量。





美联储本周宣布，将在 2024 年 5 月会议上按上述幅度缩减 QT。让我们用一张方便的图表来检查一下会议前后的美元流动性状况。





前 设施规模 评级 PA 月度金额（十亿美元） 利息花费 不适用 不适用 88.27 美元 免疫学与免疫学研究所 3271.706 5.40% 14.72美元 建议零售价 438.148 5.30% 1.94美元 量子点 不适用 不适用 -$77.59 全部的



27.34美元





请注意，QT 项目是基于以下因素的 2024 年实际月平均缩减金额： 美联储每周报告的资产负债表 。如你所见，美联储的月度扩张目标低于 950 亿美元。这引出了一个问题：目标是否是每月 600 亿美元，美联储是否也会低于这一目标。低于目标速度对美元流动性有利。





后 设施规模 评级 PA 月度金额（十亿美元） 利息花费 不适用 不适用 88.27 美元 免疫学与免疫学研究所 3271.706 5.40% 14.72美元 建议零售价 438.148 5.30% 1.94美元 量子点 不适用 不适用 -$60.00 全部的



44.93美元 每月流动资金增加 64.32%









“高”利率要求美联储和美国财政部向富人发放利息支付刺激措施，再加上量化紧缩步伐的放缓，这将产生更大的刺激作用。





请阅读 ” 风筝或冲浪板 ”来理解每一项的含义。





这就是卑鄙的乌龟鲍威尔在做的事情。他的女施虐者坏女孩耶伦又如何呢？

美国财政部季度再融资公告 (QRA)

由于美国正处于财政主导地位的阵痛之中，坏女孩耶伦的声明比任何其他货币官员的声明都更重要。每个季度，美国财政部都会发布 QRA，以指导市场确定为政府提供资金必须发行的债务数量和类型。





在 2Q24 QRA 之前，我有几个问题：





耶伦的借款金额会比上一季度多还是少？为什么？ 即将发行的债务的到期情况是怎样的？ 国库普通账户（TGA）余额的目标是多少？





问题 1:

在 2024 年 4 月至 6 月季度，财政部预计将借入 2430 亿美元的私人持有的净可销售债务，假设 6 月底的现金余额为 7500 亿美元。 [2] 该借款估计比 2024 年 1 月宣布的金额高出 410 亿美元，主要是由于现金收入减少，但季度初现金余额增加部分抵消了这一影响。 [3]





来源：QRA





如果您持有美国国债，那么这可不是什么好事。美国国债的供应量将会增加，尽管美国经济蓬勃发展，市场动荡，但税收收入却不尽如人意。这加快了债券市场发脾气的速度，并显著提高了长期利率。耶伦对此的回应将是某种形式的收益率曲线控制，而这正是比特币开始真正上涨至 100 万美元的时候。





问题2：





根据目前的财政预测，财政部预计在未来几天增加 4 周、6 周和 8 周期国库券拍卖规模，以确保有足够的流动性来满足我们在 5 月底左右一周的现金需求。然后，为迎接 6 月 15 日的非预扣税和公司税日期，财政部预计将在 6 月初至 6 月中旬适度减少短期国库券拍卖规模。随后，在整个 7 月，财政部预计短期国库券拍卖规模将恢复到 2 月和 3 月高点或接近高点的水平。





来源：QRA





耶伦需要增加短期国库券的发行量，因为如果她将 BSD 转向曲线的长端，市场将无法承受。发行更多国库券的额外好处是，它可以消耗 RRP，从而为系统增加美元流动性。要了解原因，请阅读“ 坏女孩 ”。





问题 3：





在 2024 年 7 月至 9 月季度，财政部预计将借入 8470 亿美元的私人持有的净可销售债务，假设 9 月底的现金余额为 8500 亿美元。





来源：QRA





TGA 余额目标是 8500 亿美元。目前为 9410 亿美元，相当于未来三个月减少约 900 亿美元。要了解原因，请阅读“ 坏女孩 ”





这项 QRA 的影响对美元流动性有轻微的积极影响。它不像 2023 年 11 月的公告那样轰动一时，当时公告导致债券、比特币和加密货币价格飞涨。但它将随着时间的推移慢慢帮助我们增加收入。

共和第一银行

你听说过这家小而烂的银行吗？我以前没听说过，直到他们破产。另一家非“大到不能倒” (TBTF) 银行破产并不值得一提。但重要的是掌管美国治下的货币官员们的反应。





美国政府（通过联邦存款保险公司）为任何美国银行的存款提供最高 25 万美元的保险。当一家银行倒闭时，未投保的存款人应被清零。然而，在选举年，这在政治上是难以接受的，尤其是当当权者不断向公众保证银行系统健全的情况下。





以下是 联邦存款保险公司 ：





截至 2024 年 1 月 31 日，共和银行的总资产约为 60 亿美元，总存款约为 40 亿美元。FDIC 估计，共和银行破产将给存款保险基金 (DIF) 带来 6.67 亿美元的损失。FDIC 确定，与其他替代方案相比，富尔顿银行收购共和银行是 DIF 成本最低的解决方案，DIF 是国会于 1933 年设立的保险基金，由 FDIC 管理，旨在保护国家银行的存款。





要理解平日里发生的事情，就需要读懂字里行间的意思。





富尔顿同意收购 Republic First，并确保所有存款人都能得到补偿，但前提是 FDIC 支付一些现金。FDIC 保险向富尔顿支付了 6.67 亿美元，以便所有 Republic First 存款人都能得到补偿。为什么有些存款没有保险，而保险基金却被用于所有存款？





原因是，如果所有存款都没有保障，那么就会发生银行挤兑。任何非“大额存款”银行的大额存款人都会立即将钱转移到“大额存款”银行，这些银行的所有存款都由政府全额担保。随后，全国数千家银行将破产。对于每两年选举一次的民主共和国来说，这不是什么好事。一旦公众了解到银行破产 100% 是由于美联储和美国财政部的政策，一些薪水过高的白痴就必须找到真正的工作。





掌权者现在基本上为美国银行系统的所有存款提供担保，而不是在选举中受苦。这是一笔 6.7 万亿美元的隐形增加，因为这是无保险存款的金额 圣路易斯联储报告 。





这导致印钞，因为 FDIC 的保险基金没有 6.7 万亿美元。也许他们需要向 CZ 寻求建议，因为基金不是 SAFU。一旦基金用完，FDIC 就会从美联储借钱，美联储就会印钞来偿还贷款。





和本文讨论的其他隐形印钞政策一样，目前没有大规模的流动性注入。然而，我们现在完全有信心地知道，美联储的资产负债表上已经增加了数万亿美元的或有负债，这些负债将由印钞来支付。

五月买，走！

每月缓慢增加数十亿美元的流动性将抑制今后价格的负面走势。虽然我不认为加密货币会立即完全实现最近美国货币政策声明的通胀性质，但我预计价格将触底、震荡，然后开始缓慢上涨。





随着北半球夏季的全面到来，加密货币木偶们将前往所有常见的热点地区享受预先致富的乐趣。我在 DC10、Scorpios、Chiltern 见到你……我在 playa 见到你。当我可以跳两步舞时，我当然不会去照看比特币。最近剧烈的呕吐为我提供了一个绝佳的机会来解除我的抵押 美元 并花费合成美元购买高 beta 值的垃圾币。





我正在购买 Solana 和狗狗币，以进行动量交易。对于长期的垃圾币头寸，我将增加 Pendle* 的配置，并将确定其他“在售”的代币。我将利用 5 月份的剩余时间来增加我的敞口。然后是时候设定它，忘掉它，等待市场认识到最近美国货币政策声明的通胀性质。





同志们好





我们不能忘记中国。人民币会贬值，但贬值的对象不是美元，而是黄金和比特币。今年夏天晚些时候，我将在一篇深入的文章中解释这一理论。





对于那些需要我预测要点的人来说，请看这里：





本周早些时候，比特币是否触及 58,600 美元左右的局部低点？是的

您的价格预测是什么？反弹至 60,000 美元以上，然后在 8 月份之前在 60,000 美元和 70,000 美元之间波动。

美联储和财政部最近宣布的政策是秘密印钞吗？是的。





游艇！！





免责声明：我是 Pendle 的顾问和投资者，并已收到 Pendle 代币作为对我的咨询服务的补偿。



