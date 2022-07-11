Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    加速代码审查的 7 个最佳实践经过@thawkin3
    5,142 讀數

    加速代码审查的 7 个最佳实践

    2022/07/11
    6m
    经过 @thawkin3 5,142 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    代码审查可能会很痛苦。软件工程师经常抱怨审查过程很慢，会延迟下游任务，并在您在打开的拉取请求 (PR) 和下一个任务之间来回导航时导致上下文切换。 有很多方法可以使代码审查过程成为代码作者和代码审查者更好的体验。在本文中，我们将一起考虑其中的七个最佳实践。

    Companies Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail
    featured image - 加速代码审查的 7 个最佳实践
    #code-review#javascript
    Tyler Hawkins HackerNoon profile picture

    @thawkin3

    Tyler Hawkins

    react to story with heart
    SonarSource-DSAI

    相關故事

    Article Thumbnail
    数字卢布如何影响全球经济
    Published at Aug 26, 2023 by hughharsono #society
    Article Thumbnail
    开发人员营销：为您的旅程提供帮助的非传统指南
    Published at Aug 26, 2023 by inovak #marketing
    Article Thumbnail
    新变化“X”与App Store、Google Play发生冲突
    Published at Aug 24, 2023 by sheharyarkhan #tech-stories
    Article Thumbnail
    使用密码管理器阻止黑客入侵
    Published at Aug 24, 2023 by passwordprotected #cybersecurity
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa