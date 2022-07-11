加速代码审查的 7 个最佳实践

太長; 讀書

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代码审查可能会很痛苦。软件工程师经常抱怨审查过程很慢，会延迟下游任务，并在您在打开的拉取请求 (PR) 和下一个任务之间来回导航时导致上下文切换。 有很多方法可以使代码审查过程成为代码作者和代码审查者更好的体验。在本文中，我们将一起考虑其中的七个最佳实践。