加密银行：从 DeFi 到 CeDeFi？

太長; 讀書

Companies Mentioned Coins Mentioned

去中心化金融 (DeFi) 目前正在扰乱金融世界，许多去中心化应用程序 (dApp) 和代币如雨后春笋般涌现，可直接向人们提供各种金融服务。这种方法人们可以购买、出售、保存、交换或投资加密资产，就像他们过去与传统金融资产进行交易一样。 DeFi 服务可以合理地与借贷、银行卡使用等传统金融服务区分开来。然而，最近的概念是引入主要专注于整合去中心化银行和传统烘焙的平台。