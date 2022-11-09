Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    加密银行：从 DeFi 到 CeDeFi？经过@techson
    924 讀數

    加密银行：从 DeFi 到 CeDeFi？

    2022/11/09
    5m
    经过 @techson 924 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    去中心化金融 (DeFi) 目前正在扰乱金融世界，许多去中心化应用程序 (dApp) 和代币如雨后春笋般涌现，可直接向人们提供各种金融服务。这种方法人们可以购买、出售、保存、交换或投资加密资产，就像他们过去与传统金融资产进行交易一样。 DeFi 服务可以合理地与借贷、银行卡使用等传统金融服务区分开来。然而，最近的概念是引入主要专注于整合去中心化银行和传统烘焙的平台。

    Companies Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail

    Coins Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail
    featured image - 加密银行：从 DeFi 到 CeDeFi？
    #crypto-banking#decentralization
    Techson HackerNoon profile picture

    @techson

    Techson

    Credibility

    react to story with heart
    Oasis Protocol - Web3

    Join the Privacy4Web3 Hackathon by Oasis Network

    相關故事

    Article Thumbnail
    Opside Pre-alpha 测试网回顾：88 名矿工、17K 验证者、45 万用户、13.6M TX，我们一起创造了它
    Published at Aug 24, 2023 by opside #cryptocurrency
    Article Thumbnail
    生成式人工智能和生物技术的未来 - 采访年度初创公司提名者 NExtNet Inc.
    Published at Aug 24, 2023 by nextnetinc #startups
    Article Thumbnail
    如何使用 CAKE.com 工具套件简化您的工作
    Published at Aug 24, 2023 by cakecom #business
    Article Thumbnail
    超越镜头：视觉 AI 如何改变个人防护装备的使用和监控
    Published at Aug 24, 2023 by visionify #artificial-intelligence
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa