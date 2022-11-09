加密银行：从 DeFi 到 CeDeFi？

去中心化金融 (DeFi) 目前正在扰乱金融世界，许多去中心化应用程序 (dApp) 和代币如雨后春笋般涌现，直接为人们提供各种金融服务。但情况并非总是如此。不久前，银行、保险公司、股票经纪人等集中式金融机构是获得金融服务的既定手段。现在区块链技术改变了一切。 受在金融界创造透明度和民主的需求（即通过消除中间人）的启发，去中心化迎来了加密银行时代。这是人们可以使用加密货币和去中心化应用程序进行银行交易的过程。通过这种方法，人们可以购买、出售、保存、交换或投资加密资产，就像他们过去与传统金融资产进行交易一样。 最初，加密银行或 DeFi 与传统银行业务（也称为中心化金融（CeFi））完全分离。这是因为实用性问题将某些交易功能（如使用银行卡、ATM、储蓄、借贷等）限制在有实体存在的传统 CeFi 机构，而早期的 DeFi 机构则专注于加密生成、转移和交换。其中一些早期的 DeFi 应用程序包括比特币、以太坊网络、比特币市场等。 因此，加密银行业务主要限于去中心化应用程序，这些应用程序提供的服务很容易与传统银行提供的服务区分开来。 然而，随着区块链技术的不断进步，越来越多的金融服务现在得到了去中心化平台的支持，使得这些平台更像 CeDeFi（集中式去中心化金融）应用程序，而不仅仅是 DeFi 应用程序。我们现在在 Uniswap、Pancakeswap 等应用程序上提供去中心化交易所等服务，通过稳定币进行加密储蓄、收益农业，以及在 CoinRabbit、YouHolder、CoinLoan 等应用程序上提供借贷服务。 CoinBase、Binace、MetaMask 等几个去中心化平台等，甚至在一个应用程序中提供所有这些服务。 然而，最近的一个概念是引入主要专注于整合去中心化银行业务和传统烘焙的平台。这一趋势值得注意，因为它从根本上将加密银行业务的重点从 DeFi 转向更多的 CeDeFi。推动这一趋势的银行的例子包括 银行等传统银行，以及 和 等去中心化银行，它们主要是以此为重点发布的。 摩根大通和汇丰 Current AgoraBank 加密银行作为 DeFi 去中心化金融是加密银行的基础，可以说绝大多数可用的去中心化应用程序都专注于 DeFi 服务。 DeFi 服务可以与借贷、银行卡使用等传统金融服务进行合理区分。下面重点介绍一些常见的 DeFi 应用。 比特币、以太坊、币安等区块链网络充当创建其他加密货币的基础软件基础设施，以及用于执行 DeFi 交易的去中心化应用程序。 Web 3 钱包，如 TrustWallet、WalletConnect 等，用于生成和处理用于存储、发送和接收加密货币的加密钱包帐户。 Web 3 钱包专注于使个人能够在区块链网络上拥有和管理账户。 Binance bridge、Celer cBridge、Umbria Narni Bridge、Wormhole 等跨链桥允许各个区块链相互关联，以促进更广泛的加密交易。最初，各个区块链的功能是孤立的。开发了跨链桥以促进这些隔离区块链之间的通信，并使加密资产从一个区块链转移到另一个区块链。最近，已经创建了像 polkadot 这样的技术，这些技术允许创建新的区块链，并具有连接到其他区块链的内置能力。 此列表并不详尽，因为可以识别出其他专注于 DeFi 的加密技术。然而，这些是主要的，这里的重点是强调这些技术的过渡。以 DeFi 为重点的加密银行具有主要优势，但为了向客户提供在传统银行上获得的其他有用的银行服务，CeDeFi 加密银行平台开始出现。 加密银行作为 CeDeFi CeDeFi 的概念应运而生，因为金融系统两边（即 CeFi 和 DeFi）的人们开始意识到，虽然这些单独的系统本身具有很大的优势，但它们在单独存在时也非常有限。例如，传统银行具有合法性、实体性和多样化的服务，但过于集中。另一方面，去中心化银行业务具有创新性、民主化和以人为本，但相当新的 DeFi 平台并不像更成熟的去中心化金融机构那样知名或可靠。此外，即使 DeFi 平台不断多样化，它们仍然缺乏中心化金融机构容易提供的某些金融服务。 因此，很明显，将这两种提供金融服务的方法结合起来将具有巨大的潜力，这将使任何具有这种能力的机构处于从两个世界中受益的独特位置。这导致了专注于提供传统银行服务和去中心化银行服务的银行机构的出现。 这种去中心化银行业务和传统银行业务的整合以两种方式发生，下文将重点介绍。 1. 传统银行将其服务扩展到去中心化世界。 一些现有的传统银行已经意识到去中心化金融的巨大潜力，并正在寻找不同的方式将其服务与 DeFi 世界整合，以从这种颠覆性技术中受益。实现这一目标的一种流行方式是由现有银行在元宇宙中建立“分支”。例如，JP Morgan 和 HSBC 与 The SandBox 元界合作在此建立自己，而 Quontic 银行已在 Decentraland 元界 。 建立自己 随着更多传统金融机构试图从去中心化金融革命中受益，这种趋势可能会继续下去。 2. 去中心化银行提供去中心化的传统服务。 许多去中心化银行还发现了扩展其能力的潜力，以便为客户提供去中心化银行通常可用的服务和传统银行可获得的服务。因此，他们开始将自己推销为具有传统银行服务的去中心化银行。此类银行的两个示例是 AgoraBank 和 Current 银行。这两家是去中心化银行，但也提供银行卡使用、利息储蓄、借贷等传统服务。 AgoraBank 是这些近期去中心化 CeDeFi 银行的一个已经发挥作用的例子，因此我们通过 AgoraBank 进一步探索它们的运营。 集市项目 AgoraBank 是一家由经验丰富的金融专业人士团队开发的去中心化银行，旨在让人们无需中间人即可轻松获得去中心化和传统银行服务。在 agorabank.io 上，银行的既定目标是： 创建一个属于其用户的去中心化银行。 利用区块链技术开发消除中介的解决方案。 以最大的安全性获得金融交易的完全透明度。 利用 DeFi 创建一个以用户为中心的生态系统。 在 AgoraBank 和我们的用户之间公平公正地重新分配收入。 这体现了这些去中心化银行将传统机构的服务整合到其运作中的重点。 结论 尽管它是一项最新技术，但加密银行业务发展非常迅速，并正在蔓延到传统金融世界。这导致了中心化和去中心化（CeDeFi）服务平台的发展，这一趋势可能成为金融的未来。