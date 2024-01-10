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    加密货币视野：2023 年回顾和 2024 年趋势一瞥经过@obyte
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    加密货币视野：2023 年回顾和 2024 年趋势一瞥

    2024/01/10
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    经过 @obyte 629 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    2023 年的加密货币格局见证了市场增长、全球采用领先者和监管挑战。 Obyte 凭借包括 OSWAP 代币和 ArbStore 在内的 DeFi 创新迎来了第七个年头。 2024 年的展望预计人工智能集成、潜在的 ETF 批准和持续的监管发展，而 Obyte 则为用户控制的 OP 选择和新的全球交易所上市做好准备。
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    web3 #crypto-adoption #obyte
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