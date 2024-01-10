加密货币视野：2023 年回顾和 2024 年趋势一瞥

2023 年，加密世界会发生一些非常有趣的事情，而其他一些事情很可能会在 2024 年发生。我们以整个市场的乐观情绪结束了这一年——这是我们在 2022 年无法说的。另一方面，根据一些消息来源，去年加密货币的采用率并没有上升，但它仍然对未来有一些希望。未来。 根据 Chainaanalysis，全球加密货币采用格局主要由中亚和南亚主导。他们的 考虑到不同国家的中心化交易所上交易的加密货币价值和去中心化金融（DeFi）DeFi 协议等因素，得出了这一结论。更具体地说， 全球加密货币采用指数 印度、尼日利亚、越南、美国、乌克兰、菲律宾、印度尼西亚、巴基斯坦、巴西和泰国（按顺序）是 2023 年全球最大的加密货币采用者。 让我们更多地探讨它们，以及 2023 年和今年加密货币采用的其他一些相关因素。 顶级加密货币采用者 好吧，尽管人们经常进行网上交易，但对于加密货币采用率最高的国家来说，并非一切都是好事。印度 2023 年结束时 包括 Kraken 和 Binance 在内的九家全球加密货币交易所被指控不遵守反洗钱 (AML) 法。他们还有30% 并且仍然 加密法规。 禁止网站 对加密货币利润征税 探索更多 尼日利亚的风景似乎更好。经过几年的敌对行动， 当然，尽管政府规定了 10% 的限制，但今年的采用率可能会增加。 关于加密货币的利润。他们还计划 首次代币发行（ICO）和稳定币。 他们的央行终于 决定 解除对为加密用户和公司提供服务的金融机构的禁令。 税 规范 就越南而言，它仍然对加密货币怀有敌意——或者至少其政府是这样。银行业已实施禁令，而加密货币基础技术（DLT）正在实施 用于其他目的。巴基斯坦和菲律宾有几乎相同的故事，禁止硬币或 但维持 建立自己的中央银行数字货币（CBDC）。印度尼西亚也在计划建立 CBDC，但他们创建了一个 交易所通过它进行运营。泰国对加密货币更加友好，但是 加密借贷业务。 被拥抱 交流 计划 加密货币专用交易所 他们已经禁止 除了亚洲之外，乌克兰也很乐意采用加密货币来帮助其对抗俄罗斯的战争。 与此同时，在巴西，多家金融机构 加密服务，同时将征收 15% 的税 2024 年起的离岸加密货币收入。现在，像往常一样，鉴于加密货币的大规模采用，今年美国卷入了一些备受瞩目的加密货币新闻。 它已经 计算出的 他们已从全球加密货币捐赠中收到至少 2.25 亿美元。 正在提供 到位 2023 年加密货币发生了什么？ 可以说，美国是一个矛盾的国家，不同的州有不同的法律。例如，怀俄明州被认为是最 全世界;而美国证券交易委员会 (SEC) 自 2013 年以来，已有超过 150 个加密货币项目和品牌。去年也不例外。 加密货币友好的目的地 已起诉 考虑到他们对 Ripple 的诉讼于 2020 年开始，今年才刚刚结束，这家加密货币公司在 7 月份取得了有利的结果，看到这些流程的结论可能需要一段时间。 2023 年 6 月， Coinbase，这两家交易量最大的加密货币交易所。 SEC 起诉币安和 然而，去年 11 月，赵长鹏（ 前首席执行官）承认了违反美国反洗钱法的指控。找的零钱 支付超过 40 亿美元的罚款，而赵将在该国接受审判。币安新任CEO为Richard Teng，该品牌产品运行正常。 币安 是期待 同样在美国，臭名昭著的加密货币交易所 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 在欺诈审判中被判有罪。 他预计 服务 几十年的牢狱之灾，而赵只能面临几个月的牢狱之灾。 离开美国后，Terra (LUNA) 创始人 Do Kwon 于 3 月份在黑山被捕。萨尔瓦多仍然是唯一以 作为法定货币的国家，正计划发行新的比特币“ ” 到 2024 年，并通过了一项法律 面向在该国投资比特币的外国人。在欧盟，MiCA 法（加密资产市场）终于出台 它将于 4 月生效，并将于 2024 年 6 月全面生效。 比特币 火山债券 提供公民身份 得到正式认可的 总体而言，2023 年整个加密货币市值增长了 101% 以上（根据 CMC 的数据）。 投资者可以在 2024 年伊始就听到一些好消息。 此外，加密货币现已在 119 个国家/地区合法化，这是世界上大多数国家/地区（根据 币壁虎 ）。 2023年奥字节 我们在 2023 年发布了几款 DeFi 产品，供所有人使用，去年圣诞节 Obyte 也迎来了自己的七岁生日。我们一直在努力改善我们的生态系统，并为所有用户增加绝佳的新机会。 该资产是 Oswap.io DEX 的组成部分，不仅充当治理代币，还充当奖励机制。用户可以质押其持有的资产以获得长期奖励，存入其 LP 代币以获得 OSWAP 排放份额，并参与系统的治理。矿池现在向流动性提供者提供高达 900,257% 的年收益率 (APY)。 四月给我们带来了 OSWAP代币 ，第一个在联合曲线上发行的 DEX 代币。 6月正式发布 ，一个突破性的去中心化托管平台，具有专业仲裁员和 Obyte 钱包中的新型智能合约（ ）。 ArbStore 为国际贸易提供安全且无需信任的环境，确保公平高效的争议解决流程。 套利商店 带有仲裁的合同 合约双方可以在 Obyte 钱包内编写并私下共享自己的条款、存入资金，并利用智能合约和选定的仲裁者来保护双方的条件。 作为该计划的一部分，Dapp 开发者每月将获得 1,000,000 KAVA 代币（约 100 万美元）的丰厚奖励。 Obyte 注册了两个 Dapp： 和 。从中获得的资金用于为 GBYTE 创造购买压力，我们将把获得的 GBYTE 的 90% 分配给积极为 Counterstake 和 LINE 上的 TVL 做出贡献的用户。 8月，我们加入了 卡瓦隆起 奖励计划并推出了新的 LINE 代币，这是一种价格保护的奖励资产。 Counterstake Bridge LINE 2024 年加密货币趋势 我们永远无法确定未来，但一些早期趋势可以为我们提供一些有关加密世界下一步发展的线索。根据 通过双子座，我们可能会发生一些有趣的事情。例如，他们期望人工智能（AI）和加密货币系统之间有更高的交集。 2024 年加密货币趋势报告 与此同时，人工智能相关代币的价格正在显着上涨，表明市场的兴趣和信心不断增长。 此次整合预计将彻底改变各个方面，包括智能合约、安全数据解决方案、透明的大语言模型、加密安全（审计）以及打击虚假信息。 另一方面，人们对现货比特币 ETF 在美国可能获得批准的传闻进行了炒作。该产品的发布以及 2024 年 4 月的下一次比特币减半（以减少供应通胀）可能会对比特币价格产生积极影响，进而影响整个加密货币市值。 即使大多数国家已经将加密货币合法化，但只有 52.1% 的国家应用了特定的框架（根据 ）。 MiCA 法是第一个同时涵盖多个国家加密货币多个方面的法律。由于监管的明确性，更多的机构和公司可以采用加密货币来投资或为用户提供服务，甚至创建自己的稳定币。 不过，全球范围内即将出台更多监管措施。 币壁虎 欧比特的下一步是什么？ 我们正在为 Obyte 进行一些有趣的项目。例如，我们计划更新 选择过程很快将使其完全由用户控制。让我们记住，OP 是信誉良好的 Obyte 用户，通常是公司或组织，他们的交易充当订购所有其他交易的路径点。 订单提供商 (OP) 新的上市很快就会到来，我们将在接下来的几周内公布所有细节。 此外，我们目前正在与一家知名的全球交易所洽谈GBYTE的上市事宜。 目前，您可以享受我们当前的任何功能，包括但不限于用于自动任务的自主代理、钱包聊天机器人、文本币、ID 解决方案、智能合约和新的奖励计划。我们的流动性提供者每周收到付款，我们的普通用户始终可以在快速、廉价且不受审查的环境中进行交易。让我们让 2024 年变得精彩且去中心化！ jcomp 提供的特色矢量图像 / 手绘