加密货币兄弟们，欢呼吧！既然美国证券交易委员会在现货比特币交易所交易基金的批准下打开了加密货币投资的闸门，导致世界上最受欢迎的加密货币创下历史新高，2024 年可能会被重新命名为加密货币年从 2022 年 4 月开始，现在还不到 1 月底！ ETF 的批准多年来一直是一个热门话题，最近在贝莱德 (Blackrock) 和 有 向美国证券交易委员会寻求批准，现在被描述为比特币和整个加密货币的分水岭时刻。 灰度 再次敲门 但不祥之兆已然来临。 事实上，博彩平台 Polymarket 最近进行的一项民意调查显示，比特币 ETF 在 15 日之前获得美国证券交易委员会批准的可能性很大。根据 CoinDesk 的说法 压倒性的 85% 市场参与者认为 ETF 可能会在本月晚些时候获得批准。与此同时，彭博社（是的，彭博社！）的好心人预测这种可能性超过 90%！ 报告 然而，在 HackerNoon 上，读者的态度要悲观得多，因为只有 46% 的人认为这种事情有可能发生，而另外 31% 的人认为这可能会发生，只是不会在本月发生。 HackerNoon 首席执行官 David Smooke 是 Beliebers 的信徒之一（与 * *HackerNoon 编辑）。 一些 既然 ETF 已获得批准，它确实引发了一些关于比特币和/或加密货币的实际价值的问题。大多数人都会告诉你，神奇的 现在这个数字就在眼前，虽然这可能会发生，也可能不会发生，但像数据提供商 CryptoQuant 这样的公司之前已经 ETF 的批准将引发抛售。 100,000 美元 警告 截至本文发布时，比特币似乎并未真正突破 50,000 美元大关，但这并没有理由让持有者和钻石手担心，因为围绕加密货币的乐观情绪 ，越来越多的人指着 让我们认识到这样一个事实：也许，只是也许，加密货币最终会兑现它们的承诺（无论它们是什么）。 坚持 一连串事件 因此，它可能是：2024 年，加密货币™年。 👋 您正在阅读 HackerNoon 的科技公司新闻简报，这是每周一次的科技精华合集，它将 HackerNoon 的专有数据与互联网趋势相结合，以确定哪些公司在公众意识中崛起和衰落。 ，每周二都会在您的收件箱中收到 新闻通讯。 在此 订阅 完整的 微软、OpenAI 遭遇版权诉讼 啊。 HackerNoon 的科技公司新闻简报哪一期完整而不提及人工智能？我的意思是，如果它不是加密货币，那绝对是人工智能。 嗯，看起来像 和 通过使用互联网上提供的内容构建人工智能产品，从他人的工作中牟取暴利，从而陷入困境。最重要的是，万一你错过了，就是这个 《纽约时报》对微软和 OpenAI 提起诉讼，指控其复制并使用其数百万作品来构建依赖于所谓大语言模型的生成人工智能工具。 微软 开放人工智能 诉讼 但有趣的是，虽然《纽约时报》现在正在采取诉讼途径，但它一直在与 OpenAI 就其内容许可进行谈判。由于某种原因（也许是钱的原因？），谈判失败了，《纽约时报》决定提起诉讼。但尽管这在法庭上发生，但《纽约时报》本身报道称，美国其他大型媒体机构已经在与这些公司进行谈判，以获得其作品的许可。 我们谈论的是 Gannett、新闻集团和 IAC 等公司，他们正在决定将他们的作品授权给微软和 OpenAI 的定价和条款，以构建或增强他们的人工智能产品，比如 ChatGPT。事实上，一个 现在，CNN、福克斯和时代周刊也正在与 ChatGPT 的创建者讨论条款。 新报告 如果新闻机构授权其内容让您感到震惊，那么需要注意的是，美联社已经将其内容出售给 OpenAI，德国的 Axel Springer 也是如此，但这并不意味着 Sam Altman 只想保留所有来到他办公室的人。事实上，就在最近，OpenAI 首席执行官还试图为继续使用受版权保护的作品来训练人工智能提供理由，他认为 在合理使用的情况下。这本质上就是 马克·扎克伯格的 Meta 计划制作，如果有的话 或者 的用户试图起诉该公司利用他们的帖子来开发该公司自己的人工智能。 跌倒了 同样的论点 Facebook Instagram 但想一想。如果像 ChatGPT 这样的东西可以学习记者如何撰写故事，那么它是否可以复制看似可信的故事来愚弄大众采取一种或另一种行动？如果人们相信这一点，未来看起来将是黯淡的。人工智能通过控制媒体来操纵人类的笑话似乎不再是笑话。 🤫 微软本周在 HackerNoon 的科技公司排名中排名第 14 位。 新的一年，新的裁员 看来我们正在经历 2023 年的重演。 虽然裁员的程度没有 2023 年初那么严重， 刚刚宣布将解雇多个团队的数百名员工，该死的*！* 谷歌 去年对于科技行业来说是一段艰难的时期，几乎所有主要科技巨头都宣布裁员，影响了数千人。在说话 , , ， 谷歌， - 只要你能想到的，他们就在那里。理由是，这些公司在 COVID-19 大流行期间雇佣了太多的员工，而且现在他们的产品需求正在逐渐减少，他们真的不知道该如何处理他们了（就像，为什么现在不这样做呢？）人们可以走到外面去触摸草地！）。 元 微软 亚马逊 推特/X 虽然谷歌的情况可能并不令人愉快，但视频游戏软件提供商 Unity Software 的情况却非常糟糕。 约占其员工总数的四分之一（约 1,800 人）。该公司最近因向使用其软件开发游戏的开发者引入收费系统而引发了一些争议。此举并不受欢迎，迫使该公司 。 放开 恢复更改 最重要的是，亚马逊也是如此 其一些部门的数百名员工标志着科技行业今年又一个动荡的开局。 放开 谷歌在本周 HackerNoon 的科技公司排名中排名第二。亚马逊排名第 11 位。 在其他新闻中..📰 Apple 分享 2023 年最受欢迎的播客 — via 苹果 CES 2024：来自拉斯维加斯的最奇怪的技术、小玩意和人工智能——来自 TechCrunch Snapchat 让父母决定他们的孩子是否可以使用该应用程序的人工智能聊天机器人 - 通过 美国有线电视新闻网 微软超越苹果成为全球最有价值的公司——来自 路透社 独家：连比尔·盖茨都对 ChatGPT 感到惊讶 — 来自 阿克西奥斯 这就是一个包装！不要忘记与您的家人和朋友分享这份时事通讯！大家下周见。和平！ ☮️ — Sheharyar Khan，HackerNoon 商业技术编辑