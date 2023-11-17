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    加密货币市场是否已做好下一次上涨的准备？经过@ulriklykke
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    加密货币市场是否已做好下一次上涨的准备？

    2023/11/17
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    经过 @ulriklykke 387 讀數
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    太長; 讀書

    2023 年 10 月，由于对潜在 ETF 批准的乐观情绪的推动，比特币飙升至 3.7 万美元，见证了加密货币的繁荣。灰度的比特币信托折扣创下新低，而贝莱德的 ETH ETF 申请则为 ETH 突破 2000 美元做出贡献。错误信息短暂地提振了 XRP。摩根大通对 ETF 驱动的势头仍持谨慎态度。随着市场预期积极的 ETF 消息，伊斯坦布尔币安区块链周和摩根大通推出的可编程支付的见解增加了加密货币领域的深度。
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