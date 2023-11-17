加密货币市场是否已做好下一次上涨的准备？

10 月是 2023 年加密货币表现最好的月份， 价格从 2.65 万美元跃升至 3.7 万美元以上。 比特币的 在美国批准现货比特币 ETF 的预期推动下，这种新的乐观情绪为市场情绪和整个加密货币市场注入了新的积极情绪。 主要稳定币供应量的净变化 过去 90 天内的正值区域；这是自 2022 年 5 月 Terra 崩溃以来的第一次。 进入 中心化交易所的现货交易量打破了连续四个月下降的局面，创下 2023 年 3 月以来的最高水平。 加密货币 ETF 更新 比特币现货 ETF 是加密货币市政厅的热门话题，也是推动该行业目前上涨势头的因素。 以下是上周引起我注意的一些事情： GBTC折扣目前处于2021年7月以来的最低水平，与2022年12月创下的48%高点相比大幅下降。 Grayscale的比特币信托折扣降至13.38%： 上周，贝莱德加大了其加密 ETF 申请的力度，将 iShares 以太坊信托注册为特拉华州法定信托。受此消息影响，ETH 价格飙升至 2,000 美元以上。 贝莱德申请现货 ETH ETF： 由于贝莱德还提交了“贝莱德 iShares XRP 信托”的虚假报道，XRP 代币飙升超过 12%。显然，有一些不怀好意的人想利用 ETF 的炒作。 贝莱德虚假申报后，XRP 短暂飙升： 虽然加密货币原住民对比特币 ETF 批准将带来的积极影响寄予厚望，但摩根大通最近发布了一份报告，认为反弹看起来“过度”。 摩根大通对 ETF 的看涨势头持怀疑态度： 今天是现货 ETF 批准的下一个决定日，但是，我发现最早在 2024 年 1 月 10 日之前不太可能获得任何批准，届时 ARK 的 ETF 将面临最终期限。 目前，我对市场的看法是，由于预期 ETF 的利好消息，我们将继续走高，这将有助于 12 月的上涨势头良好延续。 此后会发生什么谁也说不准 - A 纳斯达克去年透露，如果当局批准 ETF，72% 的财务顾问可能会将部分资本分配给加密货币。 民意调查 值得注意的提及 伊斯坦布尔币安区块链周 上周，比特币全球宏观团队有机会参加在伊斯坦布尔举行的币安区块链周。特别引起我注意的是土耳其的加密货币采用水平；超过 52% 的土耳其成年人投资加密货币，并且一些商店接受 BTC 付款。 行业震动者 摩根大通通过 JPM Coin 推出可编程支付 摩根大通已开始实施可编程支付，其中涉及通过其专有的基于区块链的支付系统（称为 JPM Coin）自动执行支付。可编程支付的测试阶段于 2021 年开始，西门子股份公司是这一开创性工作的关键合作伙伴。在接下来的几周内，预计另外两家公司（联邦快递和嘉吉）将利用此功能。 澳大利亚更新其资本利得税指南，将打包代币和 DeFi 纳入其中 澳大利亚税务机关重申了其立场，即加密产品的资本利得税适用于打包代币以及代币与去中心化借贷协议的交互，如更新指南中所述。最近的更新明确包含了打包代币、各种“DeFi 借贷”和“借款安排”，或将加密资产转移到不受您控制的地址的任何实例。 也发布 在这里。 喜欢这些见解吗？还有更多的来源。关注我 推特/X 获取每日花絮和更新。