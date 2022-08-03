加密货币如何改变零工经济

创作者经济、新兴的在线趋势和新的加密经济正在为创作者创造更多的机会。各种平台、协议和数字市场都在争夺用户的注意力和他们提供的创造力。这引领了高度的独立性和创业心态，尤其是在年轻的数字原生 Z 一代中。加密经济正在为下一代创造者经济参与者塑造工作的未来。 现在有各种各样的“赚钱”模式影响着用户创造、消费、玩耍、学习、社交和识别自己的方式。尽管所有模型都具有作为新兴经济体背后众所周知的驱动力的潜在所有权因素，但所有模型的主要目的都是通过将人力投入转化为资本来帮助用户货币化。 “这是我们以前从未见过的规模上的经济赋权民主化”，斯蒂芬·麦基恩开始解释工作的未来 “有一天你可能会为一个协议工作。” Play-to-earn - 玩家拥有游戏 游戏的“游戏赚钱”商业模式已经爆炸式增长，并且是第一个撼动加密经济的众所周知的“赚钱”概念。这 在加密货币场景中被玩得最多的游戏包括：Axie Infinity, Alien Worlds, RONIN, Splinterlands Hive, Bomb Crypto, Sunflower 农民、高地、DeFi 王国 。 等 游戏玩家可以通过参与和参与游戏内经济来“赚取”游戏内货币或接收游戏内资产，同时还拥有其游戏内资产的所有权。玩家可以“拥有”和“赚取”任何在游戏中有价值的东西，例如土地、角色、皮肤和游戏内货币。它更像是一种经济而非传统游戏。 玩家玩得越多，在游戏中使用资产或代币的价值就越大。货币化机会激励玩家，无论是原生代币、现有加密货币还是正在赚取的 NFT。游戏开发者第一次发现了与游戏玩家之间的新关系形式。开发人员正在与他们的玩家建立合作伙伴关系，因为开发人员需要设计真正让玩家有兴趣在游戏中花时间并让他们想要持有有价值的资产并在交易中分配它们的游戏来赚钱经济。 开发者可以从游戏内的交易、其代币的价值增长，甚至通过向玩家展示广告中受益。关键因素是注意力。只要玩家花费大量时间，开发者就可以在获得利润的同时也为玩家赋能。 移动赚钱 在新的加密经济体中引起轰动的下一个趋势“赚钱”模式是“赚钱”模式，它通过四处走动赚取代币来激励人们将他们的健康和体育活动货币化。用户可以通过慢跑等体育活动参与来赚钱，而不是参与游戏来赚钱。这可以通过收集数据和身体活动来实现，无论是 通过智能手表或智能手机，并以此来确定应用内资产的转化。 可以说，第一个以激励运动为概念的流行游戏是 Pokémon Go，它要求用户必须走到外面的各个地方才能通过 GPS 跟踪捕捉神奇宝贝 和他们手机中的增强现实。 甚至表明 Pokémon Go 让人们平均多走 2000 步。 研究 通过加密经济，用户能够真正将他们的运动货币化。这有点类似于 Pokémon Go 以 NFT 的形式给予用户对 Pokémons 的完全所有权，然后他们可以交易来赚取。 是一个成立于 2018 年的项目，是首批向用户支付数字货币行使的应用程序之一。还有其他流行的加密健身项目展示了人们对步行、慢跑或跑步赚钱的兴趣日益浓厚。一个例子是 ，玩家可以在其中收集数字宠物并在移动时获得 XP，这是进一步培育、战斗和进化宠物以增加价值所必需的。另一个广为人知的项目是 ，许多用户在其中分享了他们的成功案例，例如 。 SweatCoin Genopets StepN 一天步行最多可赚取 357 美元 是下一个即将推出的健身项目，它正在为健身经济创造一个游戏化的元宇宙。 FitFi 和“move2earn”结合了健身和游戏行业，通过 NFT 和地理位置（包括用于沉浸式的 AR）将物理体验与虚拟世界中的数字体验联系起来。 Step 应用程序具有多种代币排放，其中包含 FITFI（一种治理代币）和 KCAL（获得的游戏内代币）。与 STEPN 和 Sweat Coin 不同，Step App 还宣布了一项构建软件开发工具包的计划，该工具包为其他人提供在其元节中构建的工具。 Step App 还宣布了“跳舞赚钱” 与 音乐节合作。 Step App UNTOLD 总体而言，“移动赚钱”模式通常需要通过购买 NFT 运动鞋来进行前期投资，该运动鞋用于跟踪运动和盈利潜力。用户还有其他方法可以通过租用 NFT 运动鞋并在其他玩家之间分享收益来更便宜地利用赚钱模式。更多关于健康和游戏化的概念仍在发展中，例如冥想赚钱或 睡觉赚钱。这里更大的兴趣是收集健康数据并使参与者能够将自己的数据货币化。 创收 创造者经济繁荣持续增长，市场规模估计 （截至 2021 年 5 月）。创作者经济包括内容创作者、策展人、博主、摄像师、视频博主、影响者和任何其他类型的创作，这些创作围绕内容直接或间接在将其分发到社区的平台上货币化。 为 104.2B 美元 平台，尤其是社交媒体上的受众和用户增长迅速，目前全球有超过一半的 ，仅在过去 12 个月内就有 4.24 亿新用户上线。这为创作者提供了更大的机会来接触更多人并通过他们的内容或创造力获利。然而，到目前为止，对于创作者来说，平台上的设置并不理想，正如 Mario Gabriele 解释的那样： 人（58.4%）使用社交媒体（46.2 亿人） “顶级创作者为他们运营的平台创造的价值往往远远超过他们所能捕捉到的价值。” 游戏开发者在 Roblox 等平台上做出贡献，为他们的玩家社区创造虚拟体验，创作者每天为 YouTube、Twitter、Instagram、Facebook、Twitch 和 TikTok 上的娱乐社区提供内容——许多平台都在利用那些吸引他们注意力并能够通过广告商将这种关注货币化。然而，创作者获得的广告收入份额或利润份额的削减很小，创作者经常被迫转向平台外的赞助或大使职位以真正谋生。 加密经济现在正在为创作者开发激励措施和新机会，以通过创造性劳动赚取收入。在研究“创收”模式时，有一种特别有趣的内容。这是口口相传的内容。这是因为它是一种与品牌有关的用户生成内容 (UGC)，主要是产品/项目推荐，并为广告商提供兴趣，直接向创作者支付使用内容而不是非转化广告的费用。 开发了一种代币化货币化模型，以奖励创作者的真实推荐，并使广告商能够向系统付费以利用和提升其品牌的内容。这是通过分散的 WOM 活动管理器实现的，该管理器让广告商发现他们的品牌粉丝，使用他们的内容开展活动，或者在他们的网站上展示推荐以进行社会证明。该协议可以集成到任何网站、平台或应用程序中，目前存在于 中，称为 TikTok，用于与 web3 相关的视频。 口碑协议 BULLZ 应用程序 其他激励内容创作的项目包括： ， 用户可以在其中上传音乐曲目、管理播放列表并获得 AUDIO 代币以吸引用户，甚至 也宣布它正在开发中 扩大其社区积分加密代币奖励计划以奖励 子版块中的参与者使用可用于支付 Reddit 应用程序中的会员资格、小费和徽章的代币。 Audius Reddit 评判赚取 / 比率赚取 / 投票赚取 在协调更大的去中心化网络时，评判收入、利率收入或投票收入是通过对定性信息的需求而出现的货币化模型。判断任务可以包括策展、风险评估、争议解决、评估、声誉和任何其他主观的任务，人们担任法官，但群众可以 提供比较客观的输出。 正如 Stephen McKeon 所说，“我们将看到主观预言的兴起”，尤其是智能合约需要只能通过人们的判断才能传递的软信息。 新兴项目包括法官/率/投票赚取的应用： - 去中心化治理或争议解决： 、 、 、 Aragon UMA Protocol Kleros Bribe - 策展： ，观众可以在其中观看和评价内容以进行快速质量检查，以帮助过滤掉有价值的产品或项目建议， 和 致力于 NFT 的去中心化策展。 WOM 协议的 WOM Authenticator 应用程序 SuperRare JPG - 贡献/参与奖励： Coordinape - 主观评价：对 估值的同行预测模型的结果。 NFT 即看即赚 另一个著名的货币化机会是“观看即赚”模式，无论是观看 Youtube，都可以奖励用户的注意力，例如 ，当用户获得足够的专用视频时，它会解锁更多内容代币，或通过观看广告赚取收入，例如 。此外， 已宣布专注于为其 1.05 亿用户提供“观看即赚取”奖励。 Xcad Network Brave 奖励 库布 学会赚钱 激励人们学习的概念是对传统教育商业模式的新范式转变，传统的教育商业模式主要是“付费学习”，学生必须支付教育费用。然而， 的一份 LinkedIn Workplace Learning 报告显示，“46% 的 L&D 领导者表示，技能提升或再培训是今年最关注的领域”。这可以说是因为新的创新和技能正在推动提高劳动力技能的需求，在某些情况下甚至会忘记以前随着时间的推移而过时的方法。 最近 越来越多的大公司免费提供他们的课程或使用他们的工具。例如谷歌，他们的一整套课程可供任何愿意学习的人使用。 “免费学习数字技术。” - 是他们的 宣传他们的课程的标语。许多学生的学习动机是在就业市场上具有吸引力并有可能获得有薪工作。加密货币行业正在通过一种新的“学会赚钱”模式激励学习来扩展这一概念，当学生通过学习新事物真正获得他们所提供的部分价值时，该模式为学生提供了更多“游戏中的皮肤”。 这类似于谷歌给你一些股票来学习如何使用谷歌分析。 正如 Seth Godin 曾经分享的：“互联网是有史以来最伟大的自学资源，但很少有人利用它，因为它没有马达。” “学会赚钱”模型通过与所需参与或行动明显相关的货币激励来提供这种动力。 加密协议愿意直接赞助其技术的学习和入职流程，因为他们需要人才，并总体证明真正使用其协议的用户的产品市场契合度。 是帮助用户在完成各种协议/项目的特定任务时获得奖励的项目之一。通过奖励用户学习新技能和他们获得部分所有权的板载协议，该协议还通过发展他们的网络来增加价值，这对双方来说都是双赢的。现在，甚至交易所和价格跟踪服务也在寻求通过与 、 、 等加密货币项目合作来促进“学习赚钱”。 RabbitHole Coinmarketcap Coinbase KuCoin 此外，Animoca Brands 宣布了在其数十亿美元的 NFT 和游戏业务中增加教育的计划：“随着加密生态系统继续实施新的方式来获得奖励，Siu 表示他希望通过“学习”来推动教师经济-earn”或“teach-to-earn”模式，因此教师和学生的时间都可以以代币或现金的形式获得奖励。” - 这也表明了寻找奖励教育者的方法的兴趣，而不仅仅是学生。 来源 以穿为生 随着虚拟世界的兴起和世界从实体到数字的转变，价值 全球时装业将无法幸免。许多时尚品牌，如 Gucci、Ray-Ban、Louis Vuitton、Nike、Adidas 已经进入 NFT 领域，引入虚拟可穿戴设备。很快，用户将能够在虚拟世界或通过增强现实在现实生活中利用数字时尚。 3 万亿美元的 在这些环境中佩戴或使用 NFT 正在成为一种即将到来的货币化模式，为 NFT 提供进一步的实用性。每当 NFT 持有者“佩戴”适合虚拟世界或在线游戏的 时，AKINGS 都会奖励他们。这可能会开启一个未来，品牌将向用户发送他们的虚拟货币空投，或提供能量提升或新的限量版，以供佩戴他们的皮肤或数字收藏品。 AKINGS 未来货币化 数字技术与加密经济相结合正在重塑工作的未来。看起来我们将在零工经济中看到多货币的未来，使人们能够完成各种任务并赚钱。是否仍然会有人为一个组织工作可能取决于个人喜好，但有机会利用多种收入来源。 应该深入研究所有“赚钱”模型，要问的有效问题是： 为什么这些行为要获得经济奖励？ 需要有一个明确的价值体系才能有一个可行的模型。 谁实际上在向系统付款？或者“ 哪里是 钱从哪里来？” 需要有一个明确的“雇主”才能拥有可持续的模式。 有趣的是，“赚钱”模式是从游戏环境开始的，正如 Chris Dixon 所写的那样，“下一件大事一开始看起来就像一个玩具。” 你准备好尝试赚钱的新想法了吗？