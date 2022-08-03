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    加密货币如何改变零工经济经过@Gautam
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    加密货币如何改变零工经济

    2022/08/03
    9m
    经过 @Gautam 2,167 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    创作者经济、新兴的在线趋势和新的加密经济正在为创作者创造更多的机会。各种平台、协议和数字市场都在争夺用户的注意力和他们提供的创造力。所有模型的主要目的都是通过将人力投入转化为资本来帮助用户货币化。现在有各种各样的“赚钱”模式影响着用户创造、消费、玩耍、学习、社交和识别自己的方式。在加密领域中流行的“雇佣”游戏包括 AxieInfinity、Alien Worlds、RONIN、Splinterlands Hive、Bomb Crypto、SunflowerFarmers 等。

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    #defi#crypto-evolution#crypto
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    @Gautam

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