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    加密货币和 Web3 的未来是多链经过@andreydidovskiy
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    加密货币和 Web3 的未来是多链

    2024/01/15
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    经过 @andreydidovskiy 368 讀數
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    太長; 讀書

    该文章宣布，关于单一链与多链加密经济的争论以支持多链未来而告终。它强调去中心化是加密货币运动的核心原则，在多链系统中可以更好地实现。反对多链的论点，例如技术和经济碎片化、安全性稀释和开发复杂化，都被支持经济弹性、技术冗余和健康竞争的观点所反驳。本文将多链世界设想为一个 4 维蜘蛛网，具有不断发展的链、汇总和层概念。尽管存在不同意见，但文章的结论是，去中心化将会盛行，邀请创新者共同构建多链世界。
    featured image - 加密货币和 Web3 的未来是多链
    web3 #future-of-blockchain
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    Andrey Didovskiy

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