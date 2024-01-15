加密货币和 Web3 的未来是多链

要点 极繁主义者不喜欢多链 多链加密经济提供更好的安全性 多链加密经济促进良性竞争 多链加密经济是去中心化的实现 正如本文的名称所暗示的那样，我们相信，展望未来，关于加密/数字经济是否将基于单一网络的长期争论已经永远结束，并且判决已经做出…… 未来是多链的！ 谁关心多链？ 十多年前开始的加密革命的核心（以及开放、无需许可、不可变的 的主要价值主张）是去中心化。 数字账本技术 去中心化是一个非常抽象、主观的概念，它表明权力/风险从单一来源扩散到许多来源。正是在这种短暂的原始基础上，我们现在拥有了价值超过 1.65 万亿美元的产业。 去中心化是一个随着全球权力转移的发生而在整个人类历史中系统地出现的概念。当一个帝国衰落时，100 个新帝国就会诞生并竞相取代它。当公司达到成熟拐点时，它们开始慢慢恶化，并将市场份额让给更年轻、更灵活、更具创新性的竞争对手。 加密货币（迄今为止区块链技术的最终应用）诞生于货币去中心化、货币与国家分离以及建立中立经济环境的理念。 因此，要使加密货币 兑现其承诺，它必须在各个层面体现去中心化的本质；拥有一个主宰人类所有数字价值转移的单一网络最终将与该信息背道而驰……更不用说风险极高了。 真正 反对多链的论点 他们用哪些观点来挑战多链密码系统的可行性？让我们来看看： 技术和经济碎片化 脱节系统的低效率会分散流动性，从而降低用户体验/功能，以至于我们最终会重现 Web2 中普遍存在的孤立数据系统的相同问题。这似乎只是理论上的问题。 正如经验证据表明的那样，碎片化已成为桥梁服务提供商和聚合商建立商业模式的机会。 稀释安全性 与分散相同的资源相比，将所有人力、时间、精力和注意力分配到保护单个系统将导致更高的勤奋和监控。从表面上看，这似乎是直观的，但在实践中，事情的具体情况却有所不同。如果所有人类经济活动都由单一网络保障，那么该网络就会成为故障的中心点。 在某种程度上，为上述安全做出贡献的成本将变得如此疯狂，以至于普通人和企业将不再能够参与，而民族国家行为者将是唯一有足够资本做出贡献的人。导致往返回到集中控制。 开发复杂化 更多的环境意味着编程语言、逻辑、风格、执行、存储和其他方面的更多多样性；与此同时，拥有一个单一的通用分类账将允许在标准化的基础上培训更广泛的专家。多链的混乱只会抑制潜在用户的积极性。 不必要;事实上，完全不是。 多链环境中的差异更有可能吸引更广泛的开发人员。每条链都承载着其架构所表达的理念，这些理念在开发者之间产生了不同的共鸣。而且，人性中充满了竞争的因素。让开发人员相互竞争比他们都以相同的方式做同一件事会产生更好的结果。 私人团体的不对称致富 拥有特定技能、资源丰富、聪明的私人团体将颠覆这样一个系统的开放性，以便能够无休止地推出新的数字资产生态系统，从受众那里榨取利益并中饱私囊。 在这里插入卡尔达诺双关语。 这种想法背后有一定的道理，事实上，它确实在一些垃圾币项目中实现了；有一群神秘的超级程序员在不断地吐出骗局……然而，正是这种公开竞争邀请了比特币、以太坊、Solana 以及其间无数的分叉。 这是富有的精英们编造的虚假故事，他们披着假象，迷惑普通人，让他们支持他们的论点；在这种环境下，最富有的人损失最大。 支持多链的论据 早在“rollup”一词出现之前，早期的行业远见者就一直在推动多链宇宙的想法。那么，他们用哪些观点来捍卫多链密码系统的可行性呢？让我们看看它们： 经济弹性 在存在单一网络的情况下，关键问题可能会带来灾难性的后果。如果整个人类都依赖比特币区块链进行活动，而中本聪突然对所有人进行零日攻击，那么世界经济将陷入停滞。随着信任基础设施的重建，这种损害将持续数十年。 建立一个不依赖于任何单一体系成败的全球经济似乎是显而易见的。因此，通过在众多独立网络中分配经济价值，世界可以不间断地继续运转。 比特币价格下跌，加密行业 30% 的价值随之冻结。以太坊继续运行。 Solana 继续运营。企业可以进行交易。人们可以偿还债务。疯狂的是，即使比特币网络瘫痪，资产本身（BTC）仍然可以在任何锚定网络上进行交易（例如 ETH 上的 WBTC）。 技术冗余 正如经济弹性的情况一样，如果任何关键技术问题、错误、电路熔毁或太阳波造成的全球电磁干扰足以冲击系统，使其流体运行脱轨，那么总会存在替代/补充系统。 这会影响验证器节点通过 Eigen 层或 IBC 等架构以及围绕软件客户端的对话共享安全性。 想象一下，网络 Z 上有 101 个节点都运行同一个客户端。突然，客户端出现故障，网络变得无法运行。用户和节点运营商社区对该网络的技术无能感到愤怒，并且可以无缝地重新分配其资源以支持另一个网络。 公平竞争环境 通过允许任何人争夺某物的权利来促进良性竞争是自然法则。在单一网络的世界中，竞争的本质消亡，伪共产主义政权崛起。 多链的未来如何？ 就像一个 4 维蜘蛛网，在每个向量点处不断向各个方向扩展。也许会有 100 个基础第 1 层链，每个链都有 100 个具有专用应用程序链第 3 层的第 2 层链。 也许只有 10 个整体第 1 层，其上构建有 10,000 个模块化应用链 L2。听起来很花哨，但事实上……谁知道呢？ 多年来，链条是什么及其外观的概念已经发生了巨大的变化。新技术（嵌套链、汇总、侧链、等离子、特征层等）已经改变了链的范式。 就像当年，当行业从通用硬件（CPU、GPU、FPGA）发展到 ASIC 时，现在已经进入了特定应用链（或 rollups/rollapps）的新时代。展望未来，这只会加速。 那么多链的未来是好还是坏？ 无论极端主义者怎么想， 单链世界。 多链世界在几乎所有方面都优于 至少，所有正在进行的实验/创新都有助于以比单极政权更奇特的方式解决可扩展性、互操作性和性能问题。 向前 去中心化最终会获胜。 对于传统金融世界中根深蒂固的现任巨头，我们祝愿你们能够迅速适应新的多链加密世界秩序。我们预计您会推出专用网络，结果只会让它们恶化到大自然和物理之父的力量之下。 对于早期的创新者和建设者，我们向您致以善意和联系邀请。 让我们共同构建这个多链世界。 非常感谢您的阅读， 很高兴踏上这段旅程！ 链上见👋⛓