2022 年加密货币法规：去中心化的爱和中心化的雷霆

“振作起来，‘加密货币冬天’即将到来”是 的标题，就在美国参议院提出“负责任的金融创新法案”（更广为人知的两党加密法案）前一天. 我在 6 月 6 日发表的文章 然后，在 中，我将重点放在了 9 月和 10 月作为 2018 年“加密冬天”最关键的月份。接下来我知道，路透社刚刚拿出了引人注目的标题 。 我的下一个故事 G20 监管机构，提出了第一个全球十月份的加密规则 这不是我告诉你的那种故事之一。我只是一个谦逊的观察者，就像你们其他人一样，生活在历史上最有趣的加密时代，既受祝福又受诅咒。然而，我有一个合理的问题要问： 全球范围内突然出现的加密货币监管“热情”（！！）是期待已久且当之无愧的认可的帮助之手，还是为了确保完全（集中）控制而方便地适时扭转局面？ 完美的加密风暴（不要）呼吁全球加密规范 加密货币过山车不适合胆小的人。这是事实。如果你不是以这种或另一种方式亲自投资于加密货币，那么从统计学上讲，你认识的人肯定是： “根据皮尤研究中心的数据，六分之一的美国人投资了加密货币。 。 NBC 最近的一项民意调查发现，美国 18 至 49 岁的男性中有一半涉足加密货币，这是所有人口群体中比例最高的。” 但加密热潮并没有均匀地席卷整个社会 我很确定这些数字或多或少反映了全球范围内的“加密热潮”，而不仅仅是在美国。 现在，如果我错了，请随时纠正我，但我不记得 G20 是由 19 个世界主要经济体加上欧盟组成的集团，对加密货币如此好奇，更不用说在 2018 年表达了充分的关注，就像 2022 年一样。 FSB 或金融稳定委员会（Financial Stability Board）是由监管机构、央行行长和财政部官员组成的团体，因此充当了一个延伸的手臂，或者说 G20 的一个额外的眼睛，只监控加密货币。只要加密货币行业没有成为“投机”行业，并且不构成“系统性风险”以增加动荡中“传统”市场的现有麻烦，FSB就无意“干预”。 ”然而，时代变了： “市场参与者的失败，除了给投资者带来潜在的巨额损失，并因行为风险的结晶而威胁到市场信心，还可能迅速将风险转移到加密资产生态系统的其他部分。” . FSB 在一份声明中表示： 棘手的部分是，FSB 在传统立法者的意义上是无能为力的。但是，您应该知道，欧盟是 FSB 的主要成员。因此，欧盟已经承诺应用 。 新的加密市场规则 “今天，我们在 秩序，并为协调市场制定了明确的规则。” “最近数字货币价值的下跌向我们展示了它们的高风险和投机性，这是采取行动的基础。加密资产服务提供商必须尊重保护消费者钱包的严格要求，并在他们丢失时承担责任投资者的加密资产。” 领导谈判的德国中右翼立法者斯特凡·伯杰说： 狂野的西部制定了加密资产 加密资产市场或 MiCA 及其一套新 。但是，并非欧洲加密世界的所有“实体”都会受到同样的影响。稳定币持有者“将在任何时候由发行人免费提出索赔，所有稳定币都受到欧盟银行监管机构的监督。”这甚至在简单的英语中意味着什么？ 规则预计最早将于 2024 年生效 包括 Crypto dot com 和 Binance 等主要交易所在内的欧洲区块链游说团体秘书长 表达了一些担忧，称这些规则是“鱼龙混杂”，最严重的后果是“稳定币将基本上没有办法盈利。” Robert Kopitsch 而且，这还不是全部，欧盟加密货币人士！ 欧盟成员国监管机构“将负责向加密公司发放许可证”。此外，每当涉及“大型运营商”时，他们将有额外的义务通知 ESMA（欧洲证券和市场管理局）。为了简化事情和术语，如果 FSB 是 G20 集团的监管机构，那么 ESMA 就是欧盟的监管机构。当心加密货币看门狗！并且，确保所有欧盟加密货币公司“披露有关其环境和气候足迹的信息”。迷人的。不是吗？ 对于山姆大叔来说，加密监管也是（不是）很大的问题 那么，根据我之前提到的“负责任的金融创新法案”，哪个机构将成为美国“等效”的加密货币监管机构？ “该措施将规定，CFTC，而不是美国证券交易委员会，在监管加密产品方面发挥主要作用 。较小的 CFTC 通常被视为对加密货币更友好的监管机构，因为 SEC 通常发现加密产品必须遵守一系列证券要求。” ，参议员们表示，这些产品中的大部分运作更像是商品而不是证券 CFTC 或商品期货交易委员会“将被授权向从事现金或现货数字资产活动的实体收取费用，为其额外的监管责任提供资金。”当你这样说时，你会得到一个积极的小机构来“参与”，这样它就可以确保自己的财务存在。 那么加密法规的时间（日期）呢？嗯，看来山姆大叔并不着急。 Cowen Washington Research Group 的分析师 Jaret Seiberg 写道：“我们预计该法案将成为明年辩论的起点，无论哪个政党控制众议院或参议院。”此外，赞助这项两党法案的其中一位参议员（Kirsten Gillibrand，D-NY）[字面意思是说]（https://the Commodity Futures Trading Commission）： 建立一个新行业的监管框架需要很长时间。 加密监管问题不仅仅是时间。 “现在 只有一个是两党赞助的……” 国会已经提出了 50 种不同的加密法案， 这是一个很好的组合。 是的，确实如此。你有 50 多张加密货币法案在排队等候，所以在我看来，“计划”在 2024 年“早期”执行的“欧盟制造”MiCA 将不得不等待美国法案加入加密货币监管方。 大西洋彼岸的加密监管举措将稳定币作为他们待办事项清单上的第一个“项目”，这不仅仅是一个纯粹的巧合： “新法案将要求稳定币发行人维持与所有已发行稳定币价值相等的高质量流动资产，并公开披露这些资产。” 因此，第一波加密货币监管将席卷稳定币海岸，而不是比特币等“传统”加密货币。这是为什么？我想，这是另一个去中心化金融故事的问题。