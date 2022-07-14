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    2022 年加密货币法规：去中心化的爱和中心化的雷霆经过@behzadsharifi
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    2022 年加密货币法规：去中心化的爱和中心化的雷霆

    2022/07/14
    5m
    经过 @behzadsharifi 450 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    全球范围内突然出现的加密货币监管“热情”（！！）是期待已久且当之无愧的认可的帮助之手，还是为了确保完全（集中）控制而方便地适时扭转局面？大西洋彼岸的加密监管举措将稳定币作为其待办事项清单上的第一个“项目”，这不仅仅是一个纯粹的巧合。

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    #defi#substrate#crypto
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