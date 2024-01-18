从无许可到激进：加密货币监管的演变

加密货币，或者说比特币（有史以来第一个），在 2009 年开始只是一个相当小的极客利基市场。很少有人完全理解这个概念，更不用说当时猜到它的潜力了。直到 2010 年 5 月 22 日，才有了第一个用 BTC 购买的实物，而且是两个披萨。在两个美国开发商之间进行的 P2P 交易中。因此，我们可以肯定地说，加密货币还没有流行到足以受到大牌立法者监管的程度。 第一次购买就像雪球滚下山一样。人们开始使用比特币作为一种全球性的、无需许可的支付方式。即使对于非非常合法的东西，因为它是假名硬币，很难追踪和阻止。这就是第一个以 BTC 为中心的市场的诞生：丝绸之路，只能通过 Tor 浏览器在暗网上使用。这是因为它出售各种非法物品——从毒品到武器。 遗憾的是，这并不是比特币最好的宣传。 当时他们拆除了该网站并逮捕了其创始人罗斯·乌布利希 (Ross Ulbricht)。比特币的设计初衷并不是为了犯罪，但它在普遍观点（以及立法者的心目中）中停留了一段时间。 这样，加密货币的第一次重大“监管遭遇”是 2013 年针对美国联邦调查局 (FBI)， 另一方面，“区块链”和“分布式账本技术”等术语开始引起机构参与者的关注。比特币的底层技术正在成为改善其自身领域的承诺，因此全球监管机构可以对此采取灵活的态度。 第一步 + 沙箱 多年来，许多公司和组织开始在自己的流程中测试分布式账本或直接围绕该技术创建新服务。 加密货币领域的开发人员通常应该可以自由地试验和探索使用该技术的新方法，而不需要监管机构的明确许可。 为了避免扼杀创新，一般的监管方法是“无需许可的创新”： 例如，美国商品期货交易委员会（CFTC）委员J. Christopher Giancarlo曾在2016年发表过相关演讲。 : 他的话 “‘不造成伤害’无疑是互联网发展的正确方针。同样，“不造成伤害”是 DLT 的正确做法。再次强调，私营部门必须发挥主导作用，监管机构必须避免阻碍创新和投资，并提供可预测、一致和直接的法律环境（……）我认为，创新者和投资者不应寻求政府的许可，而只需要寻求政府的宽容。开发分布式账本技术，以便他们能够开展必要的工作，解决现代金融市场监管日益增加的操作复杂性和资本消耗问题。” 加密货币监管沙箱 与此同时，在美国和世界其他地区， 开始作为临时解决方案出现在加密货币公司中。这些是监管机构发起的计划 而无需立即面临全面的监管要求。通过考虑这些测试的结果，他们可以为未来制定适当的规则（理论上）。 监管沙箱 ，创建一个受控和监督的环境，允许企业测试新产品、服务或模型， 加拿大证券管理局是最早对加密货币公司应用沙盒方法的机构之一（ ），2016年。同年，英国金融行为监管局（FCA） 其自己的沙盒计划包含至少 24 家加密货币和金融科技公司。未来几年，有关部门将 , ， 这 , ， 这 ，更多地区也将加入这一趋势。但这只是全球加密货币监管的起点。 CSA 推出 日本 巴拿马 马恩岛 西班牙 欧洲联盟 指数级增长和更多事件 我们不能说沙箱就这样消失了，因为 全球。然而，当局对加密货币的怀疑始终多于其底层技术，而且这一点并没有发生太大改变。 2021 年，全球加密货币市值达到 2.7 万亿美元的峰值 [CMC]， [ ]。 他们还在附近 至少 103 个国家 (52%) 正在对加密货币实施反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 法律和税收。相关活动 美国国会图书馆报告 在如此规模的市场中，一些事件和犯罪行为必然会增加。根据 Chainaanalysis 表示，“基于加密货币的犯罪在 2021 年创下历史新高，非法地址全年收入达 140 亿美元，高于 2020 年的 78 亿美元。”被盗资金和加密货币诈骗是当年的主要犯罪行为。 2022 年加密货币犯罪报告 与此同时， 这一事实不仅增加了硬币的使用，而且可能增加了整个加密货币的市值。以及国际货币基金组织（IMF）等全球组织的担忧。 这种收养方式可能会给美国及其他地区带来一系列财务和法律问题。 萨尔瓦多于 2021 年 6 月采取了一项巨大的监管措施：比特币正式成为法定货币。 他们表示 但由于发生了几起不幸且引人注目的事件，2022 年将是全球立法者对加密货币世界变得真正警惕的一年。 Terra、3AC 和 FTX 甚至很难相信 发生在同一年。然而，我们可以说，这就像巨大的多米诺骨牌倒塌一样。第一次市场崩盘涉及 Terra (LUNA) 及其稳定币 Terra USD (UST)。 UST 于 2022 年 5 月 8 日失去了 1 美元的锚定汇率，导致恐慌性抛售，导致 UST 的价值暴跌至 0.1 美元。这次崩溃，加上未能恢复 UST 的锚定汇率，导致 Terra 协议崩溃，价值高达 400 亿美元。 所有这些 第二起“事件”涉及风险基金三箭资本（3AC），该基金管理着高达 100 亿美元的资产和投资，其中包括大量持有的 Terra（LUNA）代币。 他们于 2022 年 6 月申请破产，产生了连锁反应，影响了机构债权人，给 Genesis Trading、Voyager 和摄氏度等加密协议造成损失，同时也影响了散户投资者。 Terra 倒闭后，3AC 面临财务困境，最终欠全球债权人 35 亿美元。 最后一个案例以当时全球第三大加密货币交易所FTX为中心。由于严重的资金管理不善，FTX于2022年11月面临流动性危机。币安决定出售其持有的 FTT（FTX 原生代币）导致客户提款激增，而 FTX 无法满足。 FTX 申请破产，其创始人 Sam Bankman-Fried 于 2022 年 12 月被捕。 这与同年的 Terra 和 3AC 一起，当然会给整个行业在监管方面带来明显的后果。 FTX 的崩溃引发了对投资者保护和监管监督的担忧，给机构和散户投资者造成了巨额损失（超过 30 亿美元）。 目前的展望 我们必须注意到，监管加密货币的友好程度因地区而异，但目前许多国家可能处于“激进”模式。不过，这种方法并不是什么新鲜事。美国纽约一直实行严格的限制 自 2015 年以来，加密货币业务一直在增长，而中国和其他国家已经 这个行业。 比特许可证 完全禁止 例如，在美国，证券交易委员会 (SEC) 自 2013 年以来，超过 150 个加密项目和品牌。2023 年，一些大牌进入了他们的目标：全球加密交易所 Coinbase、Kraken 和 Binance。 目前，其他地区对加密货币的监管也越来越严格。 已起诉 因此，赵长鹏（币安前首席执行官）承认了违反美国反洗钱法的指控。找的零钱 支付超过 40 亿美元的罚款，而赵将在该国接受审判。至少，币安的产品仍然正常运行，而且公司有了新的首席执行官——所以 2023 年不会再出现大的崩溃。 是期待 新的加密资产市场 (MiCA) 预计将监管欧盟 27 个成员国的所有加密货币提供商，包括稳定币发行人。 欧盟首个加密货币跨境综合监管框架即将出台 全力 2024 年 6 月。 根据一项研究 ，加密货币在 119 个国家是合法的，在 22 个国家是非法的，在 25 个国家是中立的，在 62 个国家受到监管。大多数加密货币禁令适用于非洲和亚洲。另一方面， 自 2023 年以来，全球至少有 42 个不同国家一直在制定新的加密货币法规。其中包括稳定币监管规则、旅行规则合规性、许可和上市指南以及加密货币框架开发规则。 币壁虎 据普华永道表示 未来的加密货币监管 我们无法确定接下来会发生什么，但我们可以做出一些有根据的猜测。 。欧盟已经对 MiCA 设定了限制，其他地区可能迟早也会效仿。在美国 正在考虑中。这 , , , ， 和 都在同一条路上。 Terra和FTX事件之后，稳定币和加密货币交易所成为监管机构的首要任务 稳定币特定法案 英国 香港 新加坡 澳大利亚 南非 同时，根据 ”，“占全球 GDP 98% 的 130 个国家正在探索 CBDC（中央银行数字货币）。”这些国家可能会围绕其 CBDC 调整自己的加密货币法规，将其作为法定货币。他们具有一定的控制力和 ， 尽管。 大西洋理事会 隐私问题 除此之外， 未来政府法律会触及这一点吗？至少我们已经了解了一些案例。 加密货币世界监管机构尚未探索的一些领域包括去中心化金融 (DeFi) 工具，如桥接器、不可替代代币 (NFT)、智能合约、ID 解决方案和 memecoin。 例如，欧盟 强制在智能合约中包含“终止开关”。这项措施将要求这些应用程序具有可访问且可逆的机制，以在特定情况下（例如诈骗尝试）终止其执行。同样，国际证券委员会组织（IOSCO） 关于 DeFi 活动潜在监管的报告。 通过了一项法案 发表 未来似乎对加密行业的许多方面都进行了监管，尤其是与法定货币相关的方面。但是，我们仍然可以使用没有中间商的工具，例如 ，并尽力支持P2P运营。请记住“ ”也正在开发以实现自由贸易。 奥字节 自由软件 大多数加密生态系统中缺乏单一的中央机构或控制点，这使得监管机构很难关闭或控制整个网络。 一般来说，点对点（P2P）交易消除了对中介机构的需求，这使得监管机构难以监控和控制交易。 基于 DAG 的加密生态系统中缺乏 强大的中心（如区块生产者），例如 任何 奥字节 使它们完全不受监管。 此外，包括 Obyte 在内的一些加密货币的隐私功能给监管机构追踪和监控个人交易带来了挑战。分布式账本的不可变性确保了交易一旦被记录就无法更改或篡改，从而进一步增强了对监管干预的抵抗力。如果您想保护您的数据和资金，并且必须在集中式服务和分散式服务之间进行选择，请始终选择分散式服务！ 由storyset /提供的特色矢量图像 手绘