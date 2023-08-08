加入进化：Peer 3D 社交网络就在这里

Peer Inc. 今天宣布推出一款突破性的社交应用程序，该公司将其描述为下一代数字体验的终极全球启动平台。 Peer 应用程序现已适用于 iOS，它建立在专有的生态系统之上，有望提供新的创建、交互和探索方式。 Peer Inc. 首席执行官兼创始人托尼·特兰 (Tony Tran) 表示：“世界就是一场游戏，而 Peer 让每个人都成为玩家。准备好迎接一种充满乐趣、快乐和游戏化的新型社交网络吧。” Peer 将世界一流的位置共享与自适应 3D 地图和区块链技术相结合，为用户提供现实世界中类似游戏的动态体验。 更重要的是，用户很快将能够定制和分享他们独特的社交世界的地图——一个由故事、记忆、瞬间、朋友和经历组成的世界。与传统的社交网络不同，Peer 专为发现、社区建设和其他现实生活活动而设计。 “此次发布标志着 Peer Inc. 的一个重要里程碑，而我们才刚刚开始，”Tran 解释道。 “在接下来的几个月里，人工智能集成和我们路线图中的其他独特功能必将引发全球互联的新时代。 Peer 将是唯一真正将世界掌握在您手中的社交网络。” 可供下载 Peer 应用程序现已在 Apple App Store 中提供 iOS 版。该应用程序的 Android 版本将于今年晚些时候登陆 Google Play 商店。 关于同行公司 Peer Inc. 是一家专注于构建社交网络未来的科技公司。 Peer 开发的产品结合了区块链、人工智能和增强现实等尖端技术，让人们以令人兴奋的新方式观看、分享和互动。 要了解有关 Peer Inc. 和 Peer 生态系统的更多信息，请访问 并在 Twitter 上关注我们 。 同行公司 @peernewworld 接触： 乔纳森·根特， jon@peer.inc。 这个故事是由 Chainwire 在 HackerNoon 的品牌作者计划下发布的。在此处了解有关该计划的更多信息：https: //business.hackernoon.com/brand-as-author