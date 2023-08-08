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    加入进化：Peer 3D 社交网络就在这里

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    太長; 讀書

    Peer 将世界一流的位置共享与自适应 3D 地图和区块链技术相结合，为用户提供现实世界中类似游戏的动态体验。与传统的社交网络不同，Peer 专为发现、社区建设和其他现实生活活动而设计。 Peer 应用程序现已在 Apple App Store 中提供 iOS 版。
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