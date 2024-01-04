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    Slash Payment 现在接受 Worldcoin (WLD) 付款经过@slashfintech

    Slash Payment 现在接受 Worldcoin (WLD) 付款

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    太長; 讀書

    世界币旨在通过使用虹膜扫描设备“Orb”识别个人并根据“世界 ID”空投 WLD 代币来实现未来的全民基本收入（UBI） Slash Payment 旨在成为世界各地参与世界币的人们的基础设施进行日常付款。
    featured image - Slash Payment 现在接受 Worldcoin (WLD) 付款
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