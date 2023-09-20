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    利用 Astra DB 的新 JSON API 构建 JavaScript 支持的 AI 应用程序经过@datastax

    利用 Astra DB 的新 JSON API 构建 JavaScript 支持的 AI 应用程序

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    太長; 讀書

    查看这种新方法，让大量 JavaScript 开发人员通过简单的 API 访问世界上最强大的矢量数据库。
    featured image - 利用 Astra DB 的新 JSON API 构建 JavaScript 支持的 AI 应用程序
    programming #javascript-application #ai-apps
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