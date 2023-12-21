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    利用 Bumper 掌控加密货币市场：6 种高级交易策略

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    太長; 讀書

    Bumper 提供了一系列策略来驾驭不同的市场场景。对冲多头策略是为那些长期看涨但希望对冲短期调整的人而设计的。锁定利润策略使交易者能够获得收益，同时保留未来潜在上涨空间。
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