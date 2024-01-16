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    初创公司背后：Andrea Lerdo 从摩根大通到区块链先锋的历程经过@ishanpandey

    初创公司背后：Andrea Lerdo 从摩根大通到区块链先锋的历程

    2024/01/16 新歷史
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    经过 @ishanpandey
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    ZH
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    太長; 讀書

    Palm 基金会执行董事 Andrea Lerdo 分享了她从金融专家到区块链创新者（领导 Palm Network 负责 Web3 领域）的历程。 Andrea 热衷于去中心化和为边缘化社区赋权，她讨论了 Palm 的战略，包括转向权益证明以及关注艺术和技术的民主化。她概述了 Palm Collective 等去中心化治理举措，并强调了 Palm Network 在不断发展的 Web3 领域的教育、合作伙伴关系和合规性方面的作用。
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    tech-stories #andrea-lerdo-palm-network
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