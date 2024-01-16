初创公司背后：Andrea Lerdo 从摩根大通到区块链先锋的历程

欢迎来到“初创公司背后”系列的另一篇激动人心的文章，我们将深入探讨推动科技界一些最具创新性初创公司的故事、战略和愿景。今天，我们很高兴 Palm 基金会执行董事 Andrea Lerdo 加入我们。 Andrea 的旅程是金融、技术和创意探索的迷人融合，使她成为不断发展的 Web3 领域的关键人物。 凭借她在金融行业的广泛背景，包括在摩根大通的区块链计划中发挥的重要作用，以及她对区块链技术促进社会进步的热情参与，Andrea 在此分享她对 Palm Network 的见解和战略愿景。 那么，让我们深入去中心化技术的世界，了解 Palm Network 如何塑造 Web3 的未来！ Andrea Lerdo 揭示了 Palm Network 在 Web3 中的愿景 Ishan Pandey：安德里亚（Andrea）您好，很高兴您来到这里参加我们的“初创公司背后”系列。您能与我们分享一下您的背景以及是什么促使您创建 Palm Network 吗？您能否概述一下 Palm Network 在 Web3 领域持续增长和发展的战略愿景？ 嗨，Ishan，我是 Andrea Lerdo，Palm 基金会的执行董事。我很高兴来到这里参加“初创公司背后”系列活动。我在金融行业拥有超过 15 年的经验，在建设新的金融基础设施和创新产品方面发挥了重要作用。我的显着经验包括领导法律和自动化控制的数字化，以及作为业务架构和市场主管，参与摩根大通区块链计划 Onyx。 Andrea Lerdo： 创立 Palm 基金会的灵感来自于我对去中心化的热情，以及区块链如何为那些被设计排除在当前系统之外的人们提供访问权限，并提升 Web3 和 Web2 空间中历史上边缘化的创意社区。我们缺少一半的文化，所有的人都没有银行账户或脱离网络。我的愿景是让 web3 和 dapps 的运作方式与手机与固定电话的运作方式相同。 世界上许多地区无论是否需要固定电话，都直接使用手机。同样，我们希望现有的 Web 用户过渡到 Web 3，并希望今天加入的新用户能够跳过 Web2，直接转向 Web3 和去中心化应用程序。因此，Palm 基金会的使命是使艺术和技术民主化、培养创造力并支持来自弱势群体的艺术家。 Palm 基金会的战略重点是扩大 Web3 生态系统内创作者、粉丝、品牌和开发人员的工作，并通过合作伙伴关系、赠款和奖学金计划扩大 Palm 网络的使用范围。教育是一个关键支柱，我们的 Palm Academy 提供跨多个主题的 Web3 教育。 展望未来，Palm Network 正在经历重大的技术进步。最初使用权威证明 (PoA) 机制，我们于 2023 年 8 月过渡到权益证明 (PoS) 链，增强了我们网络的安全性和去中心化性。 2024 年的下一个重大步骤是过渡到 Polygon ZK 超级网。此举将显着扩展我们网络的容量，利用零知识证明（zkEVM）来提高可扩展性和隐私性，同时保持以太坊兼容性。这一战略转变符合我们的目标，即让 NFT 相关活动变得更容易、更高效，特别是在创作者、体育和娱乐领域。 因此，Palm 基金会的愿景是创造一个包容、创新的环境，让文化和创造力与技术相遇。我们对未来充满热情，并致力于在 Web3 领域产生重大影响，不断适应和发展以满足我们社区不断变化的需求。 Ishan Pandey：有哪些举措来支持和吸引跨不同创意学科的多样化项目和平台？ 棕榈基金会开发了： Andrea Lerdo： 综合治理即服务工具包：Palm Collective，标志着去中心化自治组织 (DAO) 领域的重大进步。 Palm Collective 由领先的区块链和 web3 软件公司 和支持 Polygon 网络的成长和开发团队 共同构建和支持，使用户能够利用区块链技术创建、管理和治理他们的 Palm 社区。它开创了一个新时代，创作者可以控制自己的作品和社区，品牌可以将用户体验转化为社区活动，为用户或粉丝提供发言权。 Palm Collective： Consensys Polygon Palm 基金会与 Patio by ZsONAMACO 合作： 是在 Palm Network 上开发的非盈利培育项目，将为 Patio 策展委员会选出的艺术家提供 45,000 美元的资助。该奖项将由被选中在下加州艺术博览会期间在 Patio by ZsONAMACO 展出装置作品的艺术家分享。 Palm 基金会 Palm 基金会与 LagosMX / Momentum 合作：此次合作推出了 2024 年扩大计划，邀请来自世界各地的国际艺术家和策展人参加 Momentum-拉各斯艺术家驻地计划。这项合作计划体现在 Palm 基金会提供的 20 笔赠款中，到 2024 年为艺术家提供高达 750 美元的资金，以支持他们在柏林或墨西哥城的驻场活动。 Momentum-Lagos 计划的一个显着特点是它集成了区块链技术和 （NFT）。为了获得资助资格，艺术家必须承诺创作 3-5 个 NFT 作为其驻场项目的一部分。 Palm 基金会将为 NFT 铸币提供技术援助，确保艺术家能够自信地驾驭这个创新空间。 不可替代代币 Ishan Pandey：PalmDAO 通过哪些方式使个人能够通过区块链技术塑造自己的命运？ Palm Collective Toolkit 提供了一套工具和模块，旨在克服传统 DAO 的局限性。这使得 Palm 社区能够创建自己独特的治理系统，影响更广泛的 Palm Collective 生态系统，同时保持独立性并开发适合自己需求的治理结构。 Andrea Lerdo： 它还引入了 PalmID，该功能允许用户在 Palm Collective 协议上建立身份。这种由多个验证者支持的身份增强了用户参与的合法性，并加强了集体治理协议的完整性。该协议奖励选择添加验证者的用户，允许用户解锁更多功能。 用户工具包带来的其他优势包括，用户能够创建和收集称为证明的灵魂绑定代币，例如徽章，以表彰他们对 Palm Collective、Palm 社区和/或个人计划的贡献。这些证明可以作为 Palm Collective 和 Palm 社区 (SubDAO) 的认可和成员身份的图腾，授予生态系统内的独占访问权、投票权或特权。 与其他 web3 平台显着不同的是，在 Palm Collective 上投票几乎不需要任何成本，从而消除了参与障碍并营造了更具包容性的环境。该平台致力于随着去中心化治理的快速变化而发展，确保充满活力的创新生态系统。随着新功能的启用，Palm Collective 会激励社区提供反馈，旨在使 Palm Collective 的构建和设计成为社区驱动的工作。 另一个很酷的功能是独特的贡献加权投票系统，与用户收集的证明相关。为了解锁投票，用户将需要证明和原生 $PALM 代币，从而建立比传统 DAO 模型更民主的系统，传统 DAO 模型将一种代币与一种投票系统相匹配。这些功能共同确保了民主化和有影响力的决策过程，让用户有机会在 Palm Collective 和各自的 Palm 社区的管理中表达自己的意见。 PolyArts 社区：代表 Polygon 各种媒介的全球艺术家的集合，邀请所有艺术家参与技术、艺术和社区的前沿交叉。我们鼓励所有艺术家共同庆祝为创作者打造一个专用的数字家园，其中价值可以由艺术家自己决定。 PolyArts 艺术创作者征集活动将于 2024 年 2 月 15 日至 2 月 28 日开放：收集 Poly Arts 会员证明并提交您的艺术作品，就有机会赢得 Palm 基金会提供的 1000 美元赠款。 Palm Academy 社区：Palm Academy 的使命是提供高质量的教育，为人们提供在 web3 时代蓬勃发展所需的技能和知识。在棕榈学院，我们都是学生，我们都是老师。 Ishan Pandey：您能否详细说明 Palm 基金会改善全球 Web3 教育和培训机会的计划，以及您打算如何实现这一目标？您能否进一步详细说明影响从 PoA 迁移到 PoS 的决定的因素以及当前迁移到 zkEVM 的进展情况？ Palm Academy 的目标是从“上传简历”转向“连接钱包”。通过收集课程完成证明的出勤情况，人们可以展示他们通过参加 Palm Academy 课程所学到的技能，从而让更广泛的 Palm 社区了解这些技能。因此，社区将决定这些技能是否符合更广泛的 Palm 生态系统中的角色或需求。摆脱集中式的认证/教育形式，转变为社区对我们技能的加权认可。 Andrea Lerdo： 通过参加或完成 Palm Academy 课程收集的证据将使用户能够在 Palm Academy 社区内解锁投票，以便社区决定他们将来想要激活哪些课程和培训。 如果您有东西要教并想与社区分享，请提交您的课程大纲： 。 https://academy.palmfdn.org/ Ishan Pandey：您认为合作伙伴关系在 Palm 基金会和 PalmDAO 未来的成功中发挥什么作用？ Andrea Lerdo：Palm 正在走向彻底的去中心化，这就是我们从 POA 迁移到 POS 链的原因，现在是一条基于 Polygon 技术的完全去中心化链，允许任何人成为网络上的验证者。与 web3 中最大的两个技术合作伙伴结盟：Polygon 和 ConsenSys。这使得网络非常快速、可互操作、强大且低浪费，专为社区的需求和交易而设计。我们正在通过对构建低代码工具和平台的深入投资，使创作者能够直接连接和聚集社区的能力民主化。以及使用这些工具来教育人们有关 Palm Network 的技术和用途。 Palm 是全球体育、娱乐和创意 IP 的发源地，因为这些合作伙伴信任我们的基础技术以及以此为基础的团队。这些合作伙伴的规模可以带来直接价值，降低使用我们的工具创建或构建以及在 Palm 生态系统中进行交易的风险。 Ishan Pandey：Palm Network 如何确保遵守与区块链和加密货币相关的现有和预期法规？ Andrea Lerdo：Palm 了解我们所处的困难监管环境，这就是为什么我们计划推出有史以来最去中心化的代币。在启动时，网络的早期贡献者将直接从 Genesis 合约中铸造其代币分配，剩余的代币供应将直接进入 Palm Collective (DAO) 金库。额外的代币将可以索取或空投到社区和验证者奖励储备中，而不是将代币分配给基金会，然后从基金会分配给贡献者。 Ishan Pandey：Palm Network 如何为 Web3 更广泛的全球影响做出贡献？它在塑造下一代数字和创意景观方面发挥什么作用？ Andrea Lerdo：Palm 是低代码无代码链，允许 web2 或对加密货币感兴趣的用户在没有开发人员或编码背景的情况下使用区块链解决方案。 Ishan Pandey：您预计 Palm Network 在不断发展的 Web3 领域将面临哪些挑战？您计划如何应对这些挑战？ Andrea Lerdo：入职和采用是我们作为生态系统面临的主要挑战，我们希望选择在 Palm 上构建的创作者、品牌和粉丝在我们的网络中找到他们以友好、无缝和安全的方式探索 web3 的家。 不要忘记喜欢并分享这个故事！ 既得利益披露：该作者是通过我们的品牌作者计划进行出版的独立贡献者。无论是通过直接报酬、媒体合作还是网络，作者都对本文中提到的公司拥有既得利益。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥