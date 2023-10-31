初创公司应避免的数字营销错误

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初创公司经常遇到独特的挑战，而他们在当今竞争激烈的市场中取得成功的关键因素是制定有效的数字营销策略。尽管如此，许多初创公司还是犯了一些错误，严重阻碍了他们的营销工作并限制了潜在的增长。在这篇文章中，我们将研究初创公司在数字营销活动中遇到的一些最常见的误解。