Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    初创公司应避免的数字营销错误经过@liasite
    5,792 讀數

    初创公司应避免的数字营销错误

    2023/10/31
    4m
    经过 @liasite 5,792 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    初创公司经常遇到独特的挑战，而他们在当今竞争激烈的市场中取得成功的关键因素是制定有效的数字营销策略。尽管如此，许多初创公司还是犯了一些错误，严重阻碍了他们的营销工作并限制了潜在的增长。在这篇文章中，我们将研究初创公司在数字营销活动中遇到的一些最常见的误解。

    People Mentioned

    Mention Thumbnail
    featured image - 初创公司应避免的数字营销错误
    business #marketing #marketing-strategies
    Julia Goncharenko HackerNoon profile picture

    @liasite

    Julia Goncharenko

    Digital Marketer | SEO Expert

    Credibility

    react to story with heart
    AWS Security LIVE!

    相關故事

    Article Thumbnail
    电子商务联合创始人骚扰 eBay 高管
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    Article Thumbnail
    我如何制造和销售电子徽章 - 第 1 部分：电路板设计和原型制作
    Published at Jan 19, 2024 by thip #electronics
    Article Thumbnail
    应对印度的加密货币禁令：Orion 如何提供生命线
    Published at Jan 19, 2024 by ishanpandey #cryptocurrency-ban-india
    Article Thumbnail
    Web3 奖颁发给...
    Published at Jan 18, 2024 by nakedcollector #web3-success-story-in-2023
    L O A D I N G
    . . . comments & more!