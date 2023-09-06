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    完美的推介：初创公司创始人在融资演讲中犯下的 7 个设计错误（一次又一次）经过@marinaagliullina
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    完美的推介：初创公司创始人在融资演讲中犯下的 7 个设计错误（一次又一次）

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    ZH
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    太長; 讀書

    融资演讲稿有助于向投资者和潜在员工介绍初创企业，直接影响创始人吸引资金和人才的能力。设计不佳的融资演讲稿虽然不会致命，但很难阅读和理解，这意味着它的表现不佳。
    featured image - 完美的推介：初创公司创始人在融资演讲中犯下的 7 个设计错误（一次又一次）
    startups #startups #startup-advice #design
    Marina Agliullina HackerNoon profile picture

    @marinaagliullina

    Marina Agliullina

    Product designer who mostly works with startups and cultural institutions: https://www.behance.net/one2go

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