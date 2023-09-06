完美的推介：初创公司创始人在融资演讲中犯下的 7 个设计错误（一次又一次）

在过去的四年里，我与种子期前和种子期初创公司进行了大量合作。通常，作为一名设计师，我会被委托制作 MVP、用户研究、设计概念或纯粹的营销登陆页面。不过，我从来没有被要求帮助制作宣传材料。 通常，当我加入一个项目时，创始人已经创建了融资演讲稿。融资演讲稿是向投资者和其他所有人（包括员工、自由职业者，甚至家人）介绍 的常见方式。当创始人联系我时，他们总是分享他们的融资方案。 初创公司 公平地说，设计精美的融资演讲稿很少。尽管如此，在几乎 100% 的情况下，它们都存在相同的设计错误，即使是由连续创始人创建的。我意识到，自己制作演示文稿然后根据需要自行修改通常会更快、更容易。然而，融资演讲稿的设计质量直接影响其对投资者的可读性和清晰度。 此外，考虑到设计规则，您可以避免潜在的诉讼。如果 ，喜欢制作自己的融资演讲稿，请避免我在此类演示中反复发现的以下设计错误： 您是一位初创公司创始人 #1.花式字体过度开发 艳丽、引人注目的字体固然不错，但数量有限。首先，如果您想使用其中一种字体，请选择一种易于阅读的字体，无论它有多复杂。它绝不应该看起来像另一个金属带标志。 其次，仅将此类字体应用于标题，而不应用于正文。当您的大脑在弄清楚信息之前需要花费额外的精力来识别您的眼睛看到的确切字母时，长文本尤其难以阅读。 #2.版权许可侵权 互联网让我们能够轻松访问我们想要的任何图片和字体，从而腐蚀了我们所有人。然而，并非所有我们可以免费下载的东西都可以在宣传材料中合法使用。此外，窃取创意也不是一件好事，即使现在你是一个身无分文的初创公司创始人，正处于让世界变得更美好的边缘。 当您想要使用某种字体、照片或插图时，请检查许可协议，并准备好拒绝使用它或付费。我对 有复杂的感觉，因为目前它们正在窃取创意，但合法地，你可以为你的宣传材料生成图片。 人工智能图像生成器 最糟糕的情况是，创始人习惯了他们非法使用的资产，却无意支付费用。融资演讲稿可能永远不会超出投资者的视线，但当你的公司上线时，你就不能粗心了。有时，我必须向创始人解释，他们不能只从 Google Fonts 中获取任何字体并以他们喜欢的任何方式在任何地方使用它。 ＃3。缺乏对比 从与创始人的交谈中，我知道，对于融资演讲稿，他们经常根据他们喜欢的互联网上的奇怪图像随机选择颜色。不幸的是，随机颜色可能会导致文本与其背景之间缺乏对比度，从而使演示文稿难以阅读。 要评估宣传材料中的对比度，您可以使用在线颜色检查器。例如，来自 WebAIM 的 。该工具最初是为了提高网络的可访问性而创建的，这一事实不应阻止您。使用图像作为文本背景时要特别注意对比度。 这个 ＃4。信息层次结构不佳 在演示的世界中，并非所有单词和短语都是一样的。其中一些必须以粗体或不同的颜色显示，以便在读者尚未阅读全文时吸引他们。在视觉上强调所有关键词和数字，让投资者尖叫你的初创公司是一个不错的选择。 ＃5。无图表 有时， 是一面带有一些图像的文字墙。关键绩效指标和其他关键数字最多可以用粗体显示。这不是一场灾难。尽管如此，使用图表直观地显示例如每日活跃用户 (DAU) 的持续增长，对于投资者来说可能比将其作为长文本的一部分阅读更令人印象深刻和难忘。 宣传文稿 ＃6。拼写错误和重复单词 这并不完全与设计有关，但对于设计师来说，这应该是校对布局的良好礼仪的标志。现在有很多人工智能工具可以实现这一点，但它们并不总是完美的。如果可能的话，总是找人以新的眼光审视你的演示文稿文本。 #7.不可读的文件格式 使用您喜欢的任何软件来创建演示文稿，但请记住其他人可能不会使用它。如今，最通用的演示文稿格式似乎是 PDF。所有设备和操作系统的用户都可以轻松打开它。 我想，如果投资者看到一家值得投资的初创公司，他们就不会太关心融资演讲稿的设计。然而，他们更有可能明白，如果宣传材料易于理解并且设计对此有很大帮助，那么他们认为这是一项值得的投资。