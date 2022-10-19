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    创新正在放缓经过@raudaschl
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    创新正在放缓

    2022/10/19
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    经过 @raudaschl 1,858 讀數
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    太長; 讀書

    旨在让您相信技术创新正在放缓，但几十年来一直如此。几乎所有领先的能源生产技术都是一个多世纪前创造的。我们口袋里的电脑、瑞士军刀应用程序和人工智能驱动的汽车都令人印象深刻，但它们似乎并没有真正改变我们的生活。从 1870 年到 1920 年，我们看到了一些令人难以置信的发明和进步。从 1920 年到 1970 年，过去 50 年与前几十年相比显得平庸。
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    #innovation#economy#startup
    Adrian H. Raudaschl HackerNoon profile picture

    @raudaschl

    Adrian H. Raudaschl

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