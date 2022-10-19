比尔盖茨曾经说过： 但今天，我想说服你完全相反。这不仅是技术创新放缓，而且几十年来一直如此。 “创新正在放缓的想法是任何人说过的最愚蠢的事情之一。” 持怀疑态度是公平的——毕竟，历史上许多最伟大的思想家在预测技术的未来时都被证明是错误的。例如，诺贝尔奖获得者物理学家开尔文勋爵在 1900 年宣称 “物理学中没有什么真正的新事物有待发现”。 仅仅一个多世纪后，我们有了量子物理学和核武器。 当我看着我们周围的世界时，我不禁被过去 60 年的进步所震撼。我们口袋里的电脑、瑞士军刀应用程序和人工智能驱动的汽车都令人印象深刻，但它们似乎并没有真正改变我们的生活。 我们的汽车、飞机、公共基础设施、工厂、食品供应和抗生素——所有这些都是我们在 1960 年的改进版本。几乎每一项领先的能源生产技术都是在一个多世纪前创造的。 我们从 1791 年开始拥有燃气轮机，从 1842 年开始使用燃料电池，从 1878 年开始使用水力发电涡轮机，从 1883 年开始我们就一直在利用光伏电池的能量。伙计，即使是构成互联网的每一项重大发明都是几十年前创造的. 从 1970 年过渡到 2020 年，除了计算和基因工程之外，我们不禁注意到与前几十年相比 革命性的突破。 缺乏 反驳的观点可能是：等等，“除了计算之外”是什么意思？你怎么能忽视我们 看到革命性进步的领域呢？ 已经 除了容量、性能和成本的数量级增长之外；彻底改变所有通信；连接地球上的每一个人，把世界上所有的知识和文化放在每个口袋里。 反驳反驳很简单：计算只是 领域。但我们曾经在 领域同时发生革命性的变化。 一个 多个 从这个角度来看，从 1870 年到 1920 年，我们看到了一些令人难以置信的发明和进步。我们得到了发电机、电动机、灯泡；电话、无线、留声机和电影；第一批汽车和飞机；以及建造它们的装配线。 我们还看到了第一种合成塑料（电木）、巴拿马运河、哈伯-博世工艺、细菌理论及其在公共卫生中的应用。 1920 年至 1970 年间也带来了令人难以置信的变化和技术进步。发明了收音机和电视，开发了雷达和计算机，并创造了塑料。 大规模制造导致消费品爆炸式增长，青霉素时代迎来了抗生素的黄金时代。 Norman Borlaug 的农业绿色革命改变了我们种植粮食的方式，核能改变了我们生产能源的方式。 州际公路系统建成，喷气式飞机研制成功，人类登陆月球。 所有这些发明和进步塑造了我们今天的世界，并对社会产生了巨大影响。相比之下，它使过去的 50 年显得平庸。 在比较不同时代的进展时，要找到一种有意义的方法来做到这一点是非常棘手的。部分原因是很难衡量任何给定科学发现的影响。 然而，技术创新往往与经济增长 。这就是为什么关注 经济体和全球经济体的实际 GDP 增长如此令人担忧的原因，因为自 1970 年代以来，GDP 增长和全球经济产出逐年快速下降，几乎没有放缓的 。 密切相关 发达 迹象 现在，感觉就像我们正在进入一个“更黑暗的时间线”，一切都比应有的更糟。 美国工程师万尼瓦·布什（Vannevar Bush）是最早将搜索引擎概念化的人之一，他有句名言： “孟德尔的遗传定律概念在一代人的时间里被世人遗忘，因为他的出版物没有到达少数能够掌握的人手中。并扩展它；毫无疑问，这种灾难正在我们所有人身上重演，因为真正重要的成就在无关紧要的群众中消失了。” 我不禁觉得瓦内瓦在这里有所作为。气候变化就是一个很好的例子。这是对我们星球的最大威胁，我们可以使用很多技术来对抗它，但我们做的很少。 我们拥有理解和解决问题的所有部分，但我们在优化发现和应用这些知识方面的能力有限。 我离开医生职业的原因之一是我想帮助找到推进医学研究及其实际应用的方法。 现在，我每天都在构建 AI 工具和搜索引擎，以帮助研究人员浏览庞大的学术信息库并确定应用他们知识的机会。 我想生活在一个我们不断冒险和创新新技术的世界——一个我们随时准备迎接社会下一个重大挑战的世界。 认为我们的工具意味着研究人员错过了开发可能改变世界的新颖解决方案的机会的想法是毁灭性的。 在这篇文章中，我探讨了为什么社会中的技术创新在上个世纪下降了，以及可以做些什么来让我们重回正轨。 创新放缓的证据 减少原始和组合专利 引发我对创新放缓的担忧是这张美国专利记录的 图表。 单一 那么，上面的图表告诉我们什么？ 嗯，自 1970 年以来，我们的专利活动似乎主要集中在对现有技术的逐步改进上。 蓝线代表我们对迭代改进和稳定收益的关注。其他线条代表我们发明新想法和发现新科学技术领域的能力。 回想这些数据，我只能问自己：“发生了什么事？” 好吧，从资本主义的角度来看，这是有道理的。 高利润或具有社会影响力的技术变革通常来自对现有技术能力的改进，而不是开发全新的技术（ ， ）。 Abernathy 和 Utterback，1978 年 Rosenbloom 和 Christensen，1994 年 使用对数使数据更兼容（上图），很明显，起源和技术新颖组合的数量现在已经下降了一段时间，最近甚至出现了更严重的下降。 这真是令人担忧。许多 发明的研究人员一致认为，新技术和现有技术能力的结合是发明新颖性的主要来源。 研究 技术创新对于激进的创新至关重要——比如涡轮喷气发动机。涡轮喷气发动机引入了一种产生推力的新方法，它通过排出粒子产生相反的力来加速飞机。 与依靠阻力驱动飞机的典型螺旋桨发动机相比，这是一个重大变化。在接下来的几十年中，几项渐进式改进完善了这种新方法，直到它可以为喷气发动机带来前所未有的性能提升。 这反过来又导致了航空业及其他领域的巨大增长。 该专利数据显示，新颖的引用组合越来越少——在 1990 年代，只有 2.7% 的文章的引用配对组合的中位数低于偶然预期——低于 1980 年代的 3.5%。 小而安全的研发支出 我只能得出这样的结论，因为自 1980 年以来，我们的大部分研发工作都集中在短期利润驱动的改进上，而不是开发能够大大改善我们生活的新颖想法。 我相信全球经济已经感受到了这种影响。 如前所述，技术创新与经济增长之间的 非常紧密，根据世界银行的数据，全球 GDP 增长（也称为实际 GDP，通常用作经济总体健康状况的指标）一直在下降1960 年代 的重要世界经济体。 联系 以来 停滞农业 另一个指标是农业。事实证明，农业是更广泛的经济技术 的惊人指标。 进步 这是有道理的：农产品本身并没有太大变化，像玉米产量这样的东西在 150 年前的衡量方式与现在相同。 这是一个非常简单的等式：农业产量是一种投入（土地）转化为产出（例如蒲式耳玉米）的速度，而技术进步是这种情况发生效率的增长率。 为了说明这一点，上图左边是美国玉米的平均产量，右边是这些产量的 20 年增长率。与 GPD 增长以及新型专利和组合专利类似，我们可以看到自 1960 年代以来作物产量的增长速度急剧放缓。 进一步将技术与农业联系起来， 农业技术在很大程度上依赖于在农业之外开发的新专利和想法。 证明 如上图所示，我们的土地使用基本持平，而我们的劳动力却急剧下降。这表明，从 1940 年到 1970 年，我们的产量显着上升的是技术。 考虑到全球人口最近超过 70 亿，从 1970 年代起停滞不前的粮食产量令人担忧。如果没有更多的技术创新，世界将无法养活这么多人。 我的意思是，对于 1870 年之前的人们来说，生活如此糟糕的大部分原因是，相对于我们养活所有人的 而言，人口规模太大了。 能力 昂贵的基础设施 另一个停滞指标是基础设施成本。 人们可能会期望随着时间的推移，创新会使构建相同的东西变得更容易，但这不一定是真的。在西方世界的大部分地区，尤其是在美国，建设基础设施的成本比五十年前更高。 例如，从 1960 年代到 1980 年代，美国州际公路建设每英里的实际支出增加 三倍多。 了 纽约联邦储备银行和布朗大学研究人员的研究表明 即使排除“合理解释”，例如为工人的工作支付更高的工资或高速公路材料价格上涨，建造“州际公路一英里”的成本也会增加1990 年至 2008 年的五倍”。 ， 复合停滞 所有这一切：GDP 增长放缓、专利记录中新的和创新想法数量减少、作物产量停滞不前以及基础设施成本不断增加，这表明几十年来我们在实现人类进步方面存在根本性错误。其后果可能会迅速赶上我们。 我不会说谎；这是一个严峻的局面，可能会通过不断上涨的食品价格、经济停滞、国内燃料费用和住房支付来推高生活成本。 和 的消费者信心得分都创历史新低，这让我觉得我们中的许多人都对这些事情如何影响我们未来的经济前景有着类似的担忧。 英国 美国 现在的问题变成了：这种放缓是如何发生的？需要改变什么才能让社会重回正轨？ 为什么创新正在放缓 现在，在这里，你看，你需要竭尽全力才能保持在同一个地方。如果你想去别的地方，你必须跑至少两倍的速度！ ——通过镜子，刘易斯·卡罗尔 是什么让创新快速开始？ 首先，“为什么进展缓慢？”可能会倒退——也许最好对“为什么它总是这么快？”感到困惑。或“它为什么存在？”。 要理解这一点，我们需要回到 1870 年，当时人类（尤其是生育的）很糟糕。一个相对于我们使用技术提取必要资源以在其中生活的能力而言，我们无法维持人口的世界。 在这样的世界里，大约有三分之一的女人没有儿子。因此，生育更多的动力——即使你已经有了活着的儿子，还有另一个作为保险——是巨大的。 八千年以来直到 19 世纪，贫困、父权制和缓慢的技术进步使人类陷入了马尔萨斯陷阱，几乎所有更好技术的潜在好处都被人口增长和由此导致的资源稀缺所吞噬. 技术进步的速度很慢。当时盛行的想法并不关注我们提高生产力的能力，而是武力、欺诈、剥削和榨取系统的一部分。 今天，我们认为很多事情是理所当然的，但是为了我们今天的世界存在，很多事情都必须顺其自然。 在 1870 年代初期，发生了三个关键事件，这有助于实现这一目标——现代科学的发展和 发现和开发有价值的技术， 的发展来构建和部署技术，以及发展 ，在全球范围内部署这些见解和技术。 工业研究实验室 现代公司 全球市场经济 没有任何有组织的计划的支持，创新只能是无计划和低效的。 如果没有公司大规模部署该技术，则所做的工作在最初进行的地方以外的任何地方都不会产生重大影响。如果没有全球贸易和交流，发明只会对当地产生影响。 一旦这三个引擎开始协同工作， ，随之而来的是每年 2-5% 的健康增长。 自 1870 年以来，人类的技术进步几乎每一代人都翻了一番 随之而来的是被称为 20 世纪中叶“大加速”的发展热潮，当时核战争时代来临，资源开采、人口增长、碳排放、物种入侵和灭绝以及生产和丢弃大量金属、混凝土和塑料蓬勃发展。 在仅仅 150 年的时间里，技术进步比之前的 10,000 年还要多。实用的想法被发现、开发、部署，然后以前所未有的速度在全球经济中传播——速度如此之快，以至于人们无法理解。 作为一个物种，我们成功地将我们的社会关注点从剥削转向生产力，这简直是一项不朽的壮举。 自 1800 年以来，这一变化使我们能够开发技术和发现帮助大多数人摆脱绝对贫困。 想法越来越难找到 所以发生了什么事？自 1970 年以来发生了什么变化？简而言之，发现事情变得更具挑战性，在容易获利的情况下，我们不太愿意冒险。 关于 20 世纪初，需要注意的一件事是大规模部署了许多强大的通用技术：电力、内燃机、无线电、电话、航空旅行、装配线、化肥等。 这些新颖的发明通常不是由大型研究人员团队创造的，而是由积极、好奇的个人创造的。 人们可能会争辩说，最好和最大的想法已经被发现，仅仅是因为发现它们更容易。 经济学家布鲁斯·温伯格 (Bruce Weinberg) 和本杰明·琼斯 (Benjamin Jones) 研究了科学家们在做出为他们赢得诺贝尔奖的发现时的年龄。他们发现，在该奖项的早期，科学家们做出获奖发现时的平均年龄为 37 岁。 但最近，平均年龄已升至 47 岁，大约增加了科学家职业生涯的四分之一。 看起来，人们可以简单地观察我们周围的世界，让电流通过一些气体，或者玩 X 射线，看看发生了什么，并改变社会的日子已经一去不复返了。 随着时间的推移，我们学到了很多东西，没有一个人可以将它们保留足够长的时间以产生影响。对世界的更深入了解需要更多的人、更多的时间、金钱和资源来维持我们目前的经济增长水平。 这种洞察力可以用以下简单的等式很好地解释，该等式突出了基于想法的增长模型所产生的经济增长。 最近的一项研究发现， 1930 年代以来，美国的研究生产力下降了 41 倍——平均每年下降 5% 以上。 自 与此同时，总体经济增长率相对稳定（但如前所述，几十年来一直在下降），而研究数量却大幅增加。 一个很好的例子是摩尔定律。今天，要实现著名的计算机芯片密度每两年翻一番，所需的研究人员数量是 1970 年代初期 数量的 18 倍以上。 所需 事实上，研究团队的规模在 20 世纪几乎翻了两番，而且这种增长一直持续到今天。我们最重要的机会只需要更多的技能、昂贵的设备和越来越大的团队中的研究人员来取得有影响力的进展。 为了保持我们的指数增长，我们必须有效地跑得越来越快，以保持在同一个地方。我们发现自己处于一场永无止境的比赛中，就像刘易斯卡罗尔的 》中的红皇后一样，我们必须尽可能快地奔跑才能留在同一个地方。 《镜花水月 我们必须每 13 年加倍努力，以抵消寻找新想法的困难。 下降的公共资金和防御性私人资金 当效率可以保证相同的资源产生增量竞争优势并 市场衰退时，为什么还要投入时间、金钱和人力来开发新想法？ 防止 这不是实业家的错。那就是私人市场在做它的设计 - 为我们提供我们需要的创新 - 现在主要围绕智能手机展开。 公共资助领域似乎并没有变得更好。二战后第一次，大部分的初级研究现在由美国的私营部门进行。 美国国家科学基金会 (NSF) 正在进行的调查数据显示，在 2015 年用于基础研究的 860 亿美元中，联邦机构 提供了 。 仅 44% 联邦份额在 1960 年代和 70 年代超过 70%，最近在 2004 年为 61%，然后在 2013 年降至 50% 以下。 以农业为例，目前农业创新停滞不前的主要原因之一 自 1980 年代以来对研发的投资持平。 是 我们的见解表明，研发投入低往往会导致创新 小。不出所料，停滞不前的研发预算可能导致我们目前的固定农业产量增长。 收益越来越 另一个令人担忧的指标是我们投资风险想法的意愿下降。 最好的体现是 获得资金所需的时间：从 2006 年到 2020 年，初创公司在种子轮融资阶段的中位年龄从 0.9 年增加到 2.5 年。 风险投资支持的初创公司 在同一时期，后期创业公司的中位年龄从 6.8 岁上升到 8.1 岁。 在被收购的公司中，从首次融资到被 的平均时间增加了两倍，从 2000 年的两年多一点到 2021 年的 6.1 年。 收购 所有这些因素都导致经济和竞争活力降低。它扼杀了弗里德里希·冯·哈耶克 (Friedrich von Hayek) 破坏我们最近的技术进步的关键因素之一： 。它伤害了企业、政府和整个社会。 市场经济 我们为什么要关心 如果你还在我身边，你可能会想：好吧，我明白了。听起来创新正在放缓，但那又如何呢？无论如何，也许我们现在有足够的创新。 在我们更好地了解我们已经拥有的东西之前，最好不要创造更多的东西来摧毁地球或我们自己。此外，我不确定更多的创新是否会改善我的生活。 好吧，你说得有道理。 我告诉你，生产性人力产出明年必须增长 100%，但也许问题应该是：为什么明年必须增长 100%？ 在过去的一代中，我们已经解决了大量定义明确的问题。我们消灭了天花和脊髓灰质炎。我们登上了月球。我们制造了更好的汽车、冰箱和电视。我们甚至更聪明了 ！我们令人难以置信的成功让我们感觉如何？ 15 点智商 似乎尽管我们大多数人现在能够生活在贫困线以上，但社会仍然不快乐。如果解决定义明确的问题没有让我们的前辈感到高兴，那么解决未定义的问题就不太可能产生更好的结果。 我得到它。但即使我们想放慢速度，我们也负担不起。 世界面临许多紧迫的挑战。气候变化、表土流失以及从多重耐药细菌到日益严重的神经退行性疾病负担等疾病只是其中的一部分。 应对气候变化等问题需要更多的指数技术，而不是更少。只有技术创新才能解决问题，即如何为地球上最贫困的数十亿人提供优质的医疗保健、教育、卫生和电力。 我们需要新的想法，让人们以可持续和道德的方式体验富足和繁荣。如果我们不这样做，我们不仅是在与生物圈赌博，而且是在与应该获得最好机会的后代赌博。 那么，如果想法变得越来越复杂和开发成本越来越高，而市场只需要渐进式的变化，那么需要改变什么来确保我们未来的繁荣呢？ 扭转创新下滑趋势 “对你来说，鲍德里克，文艺复兴只是发生在其他人身上的事情，不是吗？” — Blackadder II，理查德·柯蒂斯 扭转技术停滞的趋势首先要承认停滞，最后只是相信变革是可能的。 这听起来可能很粗鲁，但请记住，“有新想法”的概念在历史上是一个相对较新的东西。即便如此，它仍然是由极少数人完成的，以至于社会还没有接受这应该是我们真正的目的地，而智慧只是实现这一目标的一种手段。 接受拒绝并寻找大创意 首先，如果我们想继续取得进步，我们需要相信科学是一个无尽的前沿。 我们最近对已建立研究领域的改进的关注表明我们可能忽略了这一目标。简单的增量研究不会产生太大的不确定性，而创新研究可以带来全新的研究领域，并带有自己的基本问题。 例如，如果您是芯片设计师、遗传学家或 AI 研究人员，您可以相当确定地想象您研究的下一步。 然而，从这种方法转向更具创新性的模型需要我们奖励那些从事看似古怪、不确定的想法并且很有可能失败的人。 大多数研究资助者不会对此感到高兴，但政府资助不会弥补差异。而且，组织在新奇研究上的投入还不够。 一种选择是立法要求特定规模的组织将部分研发预算投资于新颖的研究。 打造多元化专家团队 “技术进步首先需要对陌生和古怪的容忍。” ——乔尔·莫基尔，财富的杠杆 接下来，我们需要解决知识负担日益加重的问题。随着更多的问题得到解决，我们需要更多的知识来解决剩下的问题。这就形成了一个恶性循环——我们需要的知识越多，解决问题就越困难。 当前对知识负担的反应是开发越来越专业的领域，越来越专业的专家占据这些领域。事实上，如果这是技术新颖性下降的最大原因之一，我不会感到惊讶。 在许多情况下，正是我们如何将不同学科的想法结合起来，从而带来新的突破。 例如，一些西方最多产的偶像，如莱昂纳多·达芬奇和最近的史蒂夫·乔布斯，以将艺术与科学相结合创造出令人惊叹的新发明而闻名。 专业化是跨学科方法的对立面，但不幸的是，它是现代世界的必然之恶。 即使在我的工作中，我也经常被告知，我必须专注于做好一两件事才能取得成功——其他所有事情都见鬼去吧。我并不是说我的老板错了——事实上，这是非常好的晋升建议——但在社会层面上却很糟糕。 我们需要关注可以从一个知识领域应用到另一个知识领域的模式，而不是一次只关注一门学科。这将使我们能够更准确地了解世界并更好地把握机遇。 解决这个问题的一个方法不是雇佣具有越来越多相似专业知识的新员工，而是雇佣一群具有共同目标的专家。因为不能期望个人拥有解决所有问题所需的所有技能，所以团队对于任何企业的成功都是必不可少的。 跨学科团队是理想的，因为没有不同的观点和能力协同工作，任何团队都无法运作。来自不同技能相互交叉授粉的解决方案比任何学科都有效得多。 如果我们想在工作中更新颖，请聘请艺术家或哲学家加入您的工程师团队。它们可以通过让我们接触不同的观点来帮助培养创造力。即使这些观点是 的，它们仍然可以帮助您提高创造力。 错误 真正的异议可能很难鼓励，但它总是令人振奋。它有一种很好的唤醒脑细胞的方法。 成为一个更有趣的人 多元化的团队肯定会增加创新，但还远远不够。正如马克吐温所说， 我们不能总是依靠别人来为我们提供新的世界观，所以我们也必须帮助自己。 “我从来没有让学校妨碍我的教育。” 为此，我们必须对遇到的任何主题普遍感兴趣。 与让我们感觉良好并为我们提供学习和成长机会的人建立关系至关重要。当我们好奇时，我们倾向于更多地质疑我们周围的世界。 这就像观察我们周围的环境并问自己一样简单，“ 如果你想获得更多关于如何做到这一点的指导，我强烈推荐 Rob Walker 的书 。 世界上必须有什么真实的东西才能存在？” The Art of Noticing 让我们走得更近 我们应该考虑的另一个因素是与我们一起工作的人在身体上更接近。哈佛医学院的研究员 Isaac Kohane 发表了一项研究，分析了超过 35,000 篇经过同行评议的论文，发现由身体距离较近的合著者撰写的论文往往质量更高。 在一个我们越来越多地进行远程通信的世界里，听到最好的研究始终是由彼此相距十米 的科学家进行的，例如在麻省理工学院 20 号楼等地取得的重大科学进步，令人担忧。 以内 20 号楼是协作创新的传奇之地。在战后的几十年里，在那里工作的科学家开创了一系列惊人的突破，从高速摄影的进步到发展微波背后的物理学。 20 号楼是 Bose 公司的孵化器，并催生了第一款电子游戏和乔姆斯基语言学。 在他的《建筑如何学习》一书中，斯图尔特·布兰德引用了 20 号楼作为“低路”结构的一个例子，它能够发展出不寻常的创造性、混乱的群体动态，例如偶然聚集在一起的群体，他们对彼此的工作知之甚少. 20 号楼向我们表明，当团队组成正确时——足够多的具有不同观点的人以不可预知的方式相遇——团队动力会自行解决。 苹果公司前首席执行官史蒂夫乔布斯在介绍他们新的宇宙飞船园区的概念时，谈到了为面对面偶遇而设计的开放空间的好处。 创建像 Building 20 这样的创意环境可能是 Apple 努力推动员工返回加州办公室的主要原因之一。 不要害怕机器 我们必须克服对人工智能的恐惧。 我的意思是，我希望智能机器有足够的能力来接管我的工作、执行知识工作或发明新事物，但似乎我们离这还很远。 我会正确看待这一点。假设你回到古希腊，启动了一个超级智能 AI，将所有人类知识提供给它，并询问它如何登陆月球。人工智能会回答：“你不能登陆月球。月亮是漂浮在天空中的神。” 您可能希望得到的最佳答案是建造一座寺庙并开始祈祷的指示。 我的观点是，人工智能总是会受到它所知道的东西的限制——当没有航空公司存在时，一台机器不太可能创办一家航空公司。 然而，人工智能的无能令人放心——它提醒我们，人类的创造过程有一些独特的东西，科学无法完全捕捉到。 我们不应该害怕人工智能，而是加速它们作为助手的使用，使我们能够做我们最擅长的事情：变得古怪，创造性地和自信地探索想法。 我们知道，创新需要我们处于知识的多个前沿，但信息的超载使得这样的壮举具有挑战性。但是，如果人工智能工具可以帮助我们填补空白呢？ 例如，如果您可以加载一个受现代最伟大的物理学家、艺术家和哲学家训练的语言模型，然后让他们查看您的想法和工作，该怎么办？ 这将是一个融合了人类和人工智能的人工智能系统，人类提供人工智能信息，人工智能提供人类想法，我们寻找自动化和简化流程的方法。 人工智能代理可能无法让我们变得超级智能，但它们可以从历史的教训中将知识传递给我们——一种超级历史。 国际象棋就是一个很好的例子：一些年轻人现在玩游戏的方式不是我们祖先的方式，而是一种受到人工智能代理影响的风格。球员现在遵循人类传统会建议让步的奇怪和非常规的比赛模式。 在更具创造性的方面，MidJourney 等图像生成工具使我们能够尝试新想法并探索新的创造力形式。一个很好的例子是 Ragab 使用 MidJourney 使用奇怪而引人注目的概念和材料来设计建筑物。 Hassan 谁知道当这样的解决方案使人类能够在比制作茶更短的时间内创建视频、音乐、3d 模型甚至模拟时，会释放出什么样的创造力呢？ 孤独天才的崛起 2.0 最后，我们应该考虑鼓励积极进取的个人探索他们的好奇心，并找到更有效地应用他们的成果的方法。 Joel Mokyr 认为， “发明发生在个人层面，我们应该解决决定个人创造力的因素。” 数十年的研究一直表明，头脑风暴小组想出的想法远远少于同样数量的单独工作并随后汇集想法的人。 华盛顿大学的心理学家 Keith Sawyer 总结了这门科学： “偶然的想法，那种能够取得重大突破并解决具有挑战性的问题的想法，不会出现在群体中。” 从个人想法中汇集的新想法就像新工具：它们让我们以新的方式看待旧问题或以新的视角处理旧问题。越违反直觉越好；这意味着我们作为个人有更好的机会发现新的机会。 我们需要工具来帮助有动力的人探索他们的好奇心并变得更有创造力。 当被问及他花了 10,000 次尝试开发一种商业上可行的灯泡时，据称爱迪生回答说： “我没有失败 10,000 次——我已经成功找到了 10,000 种不起作用的方法。” 我希望 AI 工具能够让我们在 10 倍的时间内模拟、绘制和探索一个想法 10,000 次，而无需花费多年的努力来验证一个信念。 天才始于个人的才华。单一的愿景可以带来创新，但需要团队合作才能实现创造力。 结束思想并成为原始人 我在开头提到了开尔文勋爵如何声称物理学已经达到了自然的终点。 1900年，他的预言遭到了嘲讽甚至蔑视。 我完全意识到做出类似声明的讽刺意味，但我希望像当时的开尔文勋爵一样错误。 我希望通过承认和理解创新放缓背后的原因，我们可以开始实施鼓励所有学科和行业进行风险更大、更大赌注的系统。 只有这样，我们才能希望保持我们目前的生活水平，同时使其更具可持续性。 我相信，如果我们愿意承担风险并从失败中吸取教训，我们就能实现持续创新。史蒂夫乔布斯是对的，他说： “你无法将点点滴滴向前看；你只能向后看把它们联系起来。” 他的意思是，我们需要遵循自己的利益，愿意失败，以积累对未来产生重大影响所需的经验。 这很有挑战性，我知道。很难看出我们的个人行为如何改变世界。但重要的是要记住，这种乐观不是天真，也不是乌托邦式的。它是原始的——朝着渐进式改善的缓慢前进。 我们的行为确实很重要，即使有时看起来并不重要。 有时，进步的故事是关于没有发生的事情。进步意味着今天没有死的92岁，上学路上没有被抢劫的男孩，以及没有嫁给30岁男人的12岁女孩。 文明中最好的部分经常被忽视，但这并不意味着它们不值得为之奋斗。坏事发生得很快，但好事需要时间。俗话说， 。 魔鬼总是匆匆忙忙 如果我们想继续让世界变得更美好，我们必须保持希望，总有办法可以改善事情。这意味着要大胆思考，开发新的解决方案，并与后代分享我们的创新。 成功的关键不是成为天才或幸运，而只是做出选择尝试。 要向前迈进，我们需要站在巨人的肩膀上，试着看看我们能走多远——而不是简单地仰望他们。 在此祝您未来的发明愉快。 当被问及他对现代文明的看法时：“那将是一个好主意”——圣雄甘地