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    创建第一个 NPM 包的最简单方法经过@gmakarov
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    创建第一个 NPM 包的最简单方法

    2023/12/15
    9m
    经过 @gmakarov 666 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    让我们来谈谈微捆绑。我发现它对于简单的库特别有效，因为您不必担心配置，可以让您专注于开发包。 以下是其功能的简短列表： 内置配置；您所要做的就是在 package.json 中添加一个“exports”字段 开箱即用的 TypeScript 支持，无需 tsconfig.json 多种输出格式（CJS、UMD 和 ESM） 内置 Terser 压缩
    featured image - 创建第一个 NPM 包的最简单方法
    programming #npm-package #frontend #react
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    @gmakarov

    German Makarov

    Senior Software Engineer | Frontend | React | TypeScript

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