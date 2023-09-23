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    创建鸟类检测人工智能：从构思到产品发布经过@olegkokorin
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    创建鸟类检测人工智能：从构思到产品发布

    2023/09/23
    10m
    经过 @olegkokorin 759 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    复杂计算机视觉产品的开发“幕后”： ● 解决弱硬件上运行目标检测模型的问题 ● 处理误报结果和不平衡的数据集 ● 教机器区分外观几乎相同的鸟类
    featured image - 创建鸟类检测人工智能：从构思到产品发布
    futurism #computer-vision #birdsy #yolo-v4
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    @olegkokorin

    Oleg Kokorin

    CEO of Businessware Technologies, machine learning engineer

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