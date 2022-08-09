层 - 区块链的基石

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层。这些技术“包装器”封装了充当当今 IT 技术基本构建块的协议。区块链也是如此。 本文旨在让您对区块链可扩展性基础知识有一个基本的了解，然后对区块链构建块进行更广泛的技术概述。为此，我们将借鉴城市简化模型的类比。