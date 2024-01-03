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    再见 DORA：DevOps 现状报告的缺陷经过@icyapril
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    再见 DORA：DevOps 现状报告的缺陷

    2024/01/03
    5m
    经过 @icyapril 3,502 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    DORA 四大关键指标存在多种缺陷；从未提供原始数据到预示结论的方法。虽然 DORA 得到了那些对开发人员更快地交付既得利益的人的支持，但最近的研究强调，DORA 衡量的结果对用户和软件工程师来说最不重要。因此，评估每个环境的风险偏好范围内的绩效非常重要。
    featured image - 再见 DORA：DevOps 现状报告的缺陷
    programming #dora #dora-metrics #space #devex
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    @icyapril

    Junade Ali

    Software engineering manager, author and computer scientist.

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