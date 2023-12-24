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    其他人如何看待克雷格·赖特是中本聪？经过@spfreaks
    2,079 讀數

    其他人如何看待克雷格·赖特是中本聪？

    2023/12/24
    11m
    经过 @spfreaks 2,079 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    关于克雷格·怀特 (Craig Wright) 的最精彩的引述是从过去 15 年里遇到我们想成为比特币发明者的比特币爱好者和其他原始黑帮收集的。
    featured image - 其他人如何看待克雷格·赖特是中本聪？
    web3 #bitcoin #craig-wright #fraud
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    @spfreaks

    MyLegacyKit

    Sniper in the backyard of Bitcoin.

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