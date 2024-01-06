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    关于比特币减半的争论经过@juxtathinka
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    关于比特币减半的争论

    2024/01/06
    7m
    经过 @juxtathinka 1,502 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    加密货币领域不断充斥着有关空投、地毯拉动、垃圾币的更新，而不同的 Telegram 和 Discord 群组中的挖矿也不断出现。最新的更新是关于比特币减半的，其要点是比特币挖矿的奖励将减少一半。与任何其他加密货币一样，比特币需要稀缺性才能保持其价值。 可用的 BTC 数量将始终保持在 2100 万个，截至 2020 年，每 10 分钟通过虚拟挖矿向生态系统添加 12.5 个 BTC。
    featured image - 关于比特币减半的争论
    web3 #bitcoin-mining #token
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