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    关于HackerNoon像素图标库的构建经过@rex12543
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    关于HackerNoon像素图标库的构建

    2023/08/31
    6m
    经过 @rex12543 925 讀數
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    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    最初是为了减少我们对第三方资源的依赖，现在已经变成了更大的目标。我们很高兴为社区推出我们自己的图标库：“HackerNoon 的像素图标库” - 像素化图标的开源集合。在 24px 网格上精心设计，确保完美对齐和一致性，丰富您的网络/应用/产品/页面/生活体验。受到 HackerNoon 复古设计氛围的启发，这些图标捕捉了互联网美好时光的精髓。
    featured image - 关于HackerNoon像素图标库的构建
    hackernoon #hackernoon #design #icon-library
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    @rex12543

    Devansh Chaudhary

    Designer at HackerNoon 💚 All Things Design! On a quest to paint the world green.

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    by Devansh Chaudhary @rex12543.Designer at HackerNoon 💚 All Things Design! On a quest to paint the world green.
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