关于如何使用 Javascript 构建区块链的指南

尽管 Node.js 不断发展和使用，但 JavaScript 经常被视为一种前端技术。 Lisk 改变了关于这种误解的一切，并使 Javascript 开发人员能够构建强大的区块链。本文的目的是教您如何使用 Lisk SDK 构建 Javascript 区块链。到最后，您将能够利用它使用 JavaScript 构建您自己的区块链应用程序。第一个教程演示了如何按照软件开发的传统创建“Hello World”应用程序。





尽管 JavaScript 现在是全球使用最广泛的编程语言，但它通常不是构建区块链时首先想到的语言。这可能是因为尽管 Node.js 不断开发和使用，但 JavaScript 经常被视为一种前端技术。 Lisk 改变了关于这种误解的一切，并使 Javascript 开发人员能够构建强大的区块链。





本文的目的是教您如何使用 Lisk SDK 构建 Javascript 区块链。到最后，您将能够利用它使用 JavaScript 构建您自己的区块链应用程序。

如果您是刚接触区块链的 JavaScript 开发人员

您是一名 JavaScript 开发人员，对了解区块链感兴趣但不确定从哪里开始？您应该先阅读博文 JavaScript 中的区块链 ，它将向您概述使用 JavaScript 进行区块链开发的一些基础知识和主要好处。

完成后，您可以开始使用下面列出的一些免费的基于 Javascript 的区块链应用程序教程。此外，还有一些教育课程和一些用于部署您自己的区块链应用程序概念的指南。

Javascript 区块链教程

Lisk SDK可以轻松理解区块链网络和相关模块的复杂性。已经有几个教程可供想要了解 JavaScript 中的区块链的开发人员使用。





所有这些教程，从初级到中级的难度，都可以在 4 小时或更短的时间内完成。此外，它们建立在适用于现实世界用例和区块链行业中存在的问题的想法之上。

仪表板应用程序和 Hello World教程



应用链SDK 提供给开发人员的教程演示了如何按照软件开发的传统创建“Hello World”应用程序。用户将从本教程中学习如何执行以下任务：





初始化一个基本的区块链应用程序

自定义模块创建

自定义插件创建

区块链应用配置

使用 Lisk 仪表板

单元测试模块和资产





用户可以通过 Lisk 的不可替代令牌（NFT）教程学习如何执行以下操作：





制作一个 NFT 兼容的区块链应用程序。

制作用于生产和购买 NFT 的自定义模块。

创建具有额外 NFT 相关功能的自定义插件。



用户将能够使用 Lisk 的社交恢复系统（SRS）教程执行以下任务：





创建用于帐户恢复的工具。

建立恢复配置。









完成 Lisk Name Service (LNS) 教程后，用户将能够执行以下操作：





创建支持去中心化 DNS 的服务

使用 .lsk 创建域

配置 TXT 和 CNAME 记录

JavaScript 区块链课程

除了相关的区块链应用教程，我们还推荐了一些课程。这些区块链课程可以成为您知识的基础。这里列出了一些不同的选项，专门针对区块链中的 JavaScript。





通过在 JavaScript 中创建自己的区块链来学习区块链 - Udemy





本课程提供了一种在 JavaScript 中学习区块链的完整方法。有几个关于它的视频讲座。内容分为以下八个部分：





介绍

构建区块链

通过 API 访问区块链

构建区块链网络

协调网络

共识

探索区块链

结论





本课程将教您如何使用 JavaScript 创建您自己的去中心化区块链网络。在此过程中，您还将学习并使用各种重要的区块链概念，包括密码学、算法、网络广播等等。

安装 Node.js 和 JavaScript 的应用知识是本课程的要求。





使用 JavaScript 构建 DEX：在 Moralis Academy 开始编程





想用 JavaScript 学习区块链但几乎没有编程知识？试试这门 Moralis Academy 课程。该课程首先涵盖 HTML、CSS 和 JavaScript 的所有基础知识。





当您学习了编程的基础知识后，您可以使用这些能力与现有的区块链平台（如 1inch 和 Coinpaprika）进行通信。之后，系统将指导您完成创建自己的基于 JavaScript 的去中心化交易所 (DEX) 所需的每个步骤。





Coursera - 基于 Javascript 的区块链基础程序





正如标题所示，这个一小时的课程完全以西班牙语授课。在本教程中，用户将使用 Node.js 为 JavaScript 初学者创建一个简单的区块链应用程序。在块的定义和编程之前简要介绍区块链技术，然后是应用程序的编程和测试。

部署您自己的自定义区块链创意

完成了 应用链教程 也许是 JavaScript 课程中的区块链，您现在想要创建自己的区块链。在开始开发之前，您应该阅读 如何构建区块链 为了检查您的所有备选方案并学习基本的起点。





接下来，看看 JavaScript Web3 项目 ，例如，如果您需要一些关于为您的区块链应用程序构建什么的想法。





如果你遇到困难， Lisk Discord有答案，今天加入并自我介绍。最后，不要忘记研究通过Lisk Grant Program可用的融资方案。