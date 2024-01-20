关于推出 Product Hunt，他们没有告诉您以下内容

大多数宠物项目仍然是未知的，没有用户，没有观众，除了未实现的希望和周末和晚上的个人时间花费之外，没有给创作者带来任何好处。主要原因是需要更多的营销和产品推广。我对自己和我的产品进行了实验。四个星期以来，我专注于推广产品，我想分享结果。 介绍 我计划在四个星期内推广我的产品，从几乎没有产品到在 ProductHunt (PH) 上发布。我的想法是快速创建产品最简单的 MVP，放弃编程，停止在项目中无休止地“打磨代码”，开发和添加用户认为需要的功能，不断改进某些东西，转而专注于营销和推广。 我按照我的计划进行了四个星期，想分享一下推广结果和我的想法。我将谈论在 PH 上推出的过程，以数字和视觉形式分享结果，并讨论我的结论以及推广过程中可以改进的地方。 计划是什么？ 让我提醒您我提供背景的计划： 第一周：在各种新闻平台上撰写并发表两篇每日文章。在社交媒体上分享每篇文章的短文。回复评论。 第二周：将产品货币化。将第一周的结果作为单独的文章发布在资源和社交媒体上。 第三周：准备在PH及相关平台上发布。准备一份综合文件，其中包含所有必要的媒体文件、文本和英文翻译。收集并查看熟人和数字社区人员的联系方式。 第四周：在 PH 上启动。积极到处发布有关 PH 启动的文章和帖子。从发布到投票结束，参与社交媒体，主要是 X（Twitter），并吸引用户对发布的关注。这是最具挑战性的日子之一，因为它需要保持清醒状态超过 24 小时——即当天产品投票的持续时间。 您可以 查看完整的计划。 在此处 一开始设定了什么目标？ 引用文章中的四周计划。 如果最终的结果并不令人满意，也不会发生什么可怕的事情。我们将获得宝贵的经验和可重复重复的系统方法。我们将拥有一个系统的骨架和一个过程，稍后我们可以在其上构建肌肉质量。当用户提供反馈并分享他们的意见时，我们将了解我们的错误。 我们不会获得 0 个用户；我们至少会获得 1000 名新的 Beta 测试人员和用户。花一个月的努力去获得这样的经验和学习值得吗？我认为这是值得的。 选择促销产品 对于此次发布，我选择了一款简单且用户友好的产品。它是一个 ，可让您跟踪您的域并关注任何其他域。该机器人会在域名注册到期日期前几天在 Telegram 上发送通知。 Telegram 机器人 推广及上线流程 老实说，作为一名开发人员，这对我来说是一个重大挑战。每天我都感到疲倦、不适和困难。我必须付出很大的努力，督促自己按照计划去做我需要做的事情，特别是营销和推广。 反抗 我的思想每一步都在抗拒。我渴望回到舒适的环境——编写代码，享受开发过程，从事技术任务，规划附加功能，或者检查日志并修复错误。 从本质上讲，做所有不必要的事情，在我看来，这会提升我的产品。毕竟，这太棒了，每个人都想分享它。这就是该计划的本质——将思维方式从开发转向推广，思考营销和广告，养成习惯，学习新东西。 每天，我必须做以下事情： 为社交媒体撰写文章和帖子。 回复评论和问题。 讲述并想出有关我的产品的故事。 思考如何向观众和用户展示我的产品。 探索新的资源和平台。 阅读有关营销和促销的帖子、文章和书籍。 额外的动力 我明白，在某种程度上，这就像训练——大脑不想工作并在上面消耗能量；它不想在训练中消耗能量。它想要休息并从事熟悉的活动。认识到这一点，我有时会采取一些技巧和临时动机。我在 X 或 IndieHackers 上阅读了企业家的帖子和故事。效果很好。 在此过程中，您开始寻找有用的文章并结识新的、有趣的人来分享他们的经验。您阅读他们的帖子并惊叹这些人有多么强大。他们毫不费力地启动了他们的项目，而且他们的项目每月的利润从 12,000 美元到 100,000 美元不等，你会感到惊讶。这激励并提供资源来克服不适和道德痛苦继续前进。 产品搜寻的神话和发布 我已阅读了在网上找到的有关在 PH 上启动的所有可能的指南和文章。 他们说你需要： 准备发布 3 至 6 个月。这似乎是新手创业者中一种常见病——拖延症的表现。花了半年时间整理文档，欺骗自己说我们正在做一些有用的事情来推广我们的产品。最终，一个月后载体将转向其他东西，我们不会发射。 在启动器的帮助下启动。发起者是知名且权威的初创公司创始人或拥有大量追随者的企业家。当您在 PH 上有很多关注者时，这可能会有所帮助。我决定自己发起。 仅在周二推出。周二，PH 的活动通常会增加。浏览新产品的人们可能会更加活跃并愿意参与。我在周一和假期推出，是的，我得到的报道比其他日子的项目要少，但竞争也较低。 收集数百人的联系方式，并在发布当天私下向每个人发送消息以寻求支持。我认为当人们阅读此类指南时，他们会立即惊慌并放弃在 PH 上启动的想法。我决定只联系 50 名与我有过交流的亲密人士。对于其他人，我鼓励对 LinkedIn 和 XX 算法的支持，与发布后的效果很好。一旦您发布带有关键字和主题标签的帖子，对此感兴趣的人就会在他们的源中看到您的帖子并开始与之互动。因此，在发布当天，我决定在 X 上花费 24 小时，与用户互动、监控新帖子并发表评论以吸引人们对我的个人资料、帖子和 PH 发布的关注。然后，我请求人们支持我的PH，效果很好。人们对产品感兴趣；我收到了用户的反馈。 在所有相关和类似平台上发布。最好专注于进入投票前三名。之后，其他相关平台会自动将您添加到他们的目录中。 启动结果 这个过程正在进行中，并且上述所有指标每天都在增长。它就像一个雪球，不断滚动并变得越来越大。一开始，从头开始是充满挑战的——没有资源，没有社区或社交媒体上的关注者，不了解它是如何运作的，也不了解社区在启动项目中所发挥的关键作用。 我得出了什么结论？ 经过一个月的积极产品推广工作，按照计划，我的新用户数比一年的总获取量增加了 50%。 我对自己非常失望，因为我花了一年的时间研究技术债务和编程功能，而不是专注于营销和产品推广。我什至无法想象花一整年的时间来营销而不是一个月能取得什么成果。 我重新评估了我的方法，并计划分配大约 20% 的时间用于开发，其余时间用于营销、网络、促进社交媒体和建立销售。 最重要的是，我以零预算进行了这次营销活动。 订阅我的 。让我们一起成长吧。 时事通讯 祝你好运！