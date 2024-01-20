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    关于推出 Product Hunt，他们没有告诉您以下内容经过@adrob

    关于推出 Product Hunt，他们没有告诉您以下内容

    2024/01/20 新歷史
    6m
    经过 @adrob
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    最大的错误是推迟产品的发布。开发人员从事编程，而不是专注于营销和推广产品。
    featured image - 关于推出 Product Hunt，他们没有告诉您以下内容
    media #startup-marketing #hackernoon-bn
    Aleksandr Drobushevskiy HackerNoon profile picture

    @adrob

    Aleksandr Drobushevskiy

    I'm a solo entrepreneur. I want to create a project worth $30,000, sell it, and start a new project worth $300,000.

    Credibility

    react to story with heart
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    by Aleksandr Drobushevskiy @adrob.I'm a solo entrepreneur. I want to create a project worth $30,000, sell it, and start a new project worth $300,000.
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