兰德认为战争的未来；机器人和基因增强超级士兵

这些“超级士兵”退役后会怎样？ 根据兰德公司最近的一份报告，机器人和基因增强的“超级士兵”预计将成为 。 未来的战士 这份 于 2024 年 1 月 2 日发布，题为“ ”，强调了人机系统的进步，以及人工智能和合成生物学等将用于工程设计的技术未来的战士。 报告 瘟疫、机器人和超级士兵：人类的战争领域 报告称，这些技术将带来看似 ，士兵将能够用他们的思想控制机器，同时还能够对战士进行基因改造，使他们能够在“最恶劣的战斗环境中生存”。 ”。 心灵感应的能力 “鉴于21世纪生物技术革命、人工智能（AI）算法的应用和先进的人机系统带来的快速进步，我们看到一个复杂的、高威胁的格局正在出现，未来的战争将由人类控制进行。有思想的超复杂机器；军事工业基地受到合成产生的基因组靶向瘟疫的干扰；未来的战士超越基线基因组，成为能够在最恶劣的战斗环境中生存的增强型战士” （IoB）是指由可穿戴、摄入或植入的互连设备组成的生态系统，是未来战士预计成为半机械人的一种方式。 身体互联网 作者指出，“ 。” IoB 和相关技术为作战人员提供了各种潜在的机会。例如，美国陆军正在进行研究，以确定可穿戴设备是否有助于士兵的健康和健身。澳大利亚研究人员表明，军用四足机器人可以通过戴在附近士兵耳后的石墨烯传感器收集和转换的大脑信号来操纵 从积极的一面来看，“将 IoB 数据与先进的机器学习 (ML) 和人工智能算法相结合，有可能在医疗保健领域，特别是精准医疗领域取得巨大进步。” 然而，IoB在 、情报收集、隐私和针对性攻击方面也存在严重风险，这些风险基本上可以劫持用户的大脑并造成难以想象的伤害。 网络安全 随着 (BCI) 变得越来越普遍，报告警告说： 脑机接口 “如果这项技术被黑客入侵，恶意对手可能会向指挥官的大脑注入恐惧、困惑或愤怒，并导致他们做出导致严重伤害的决定” 作者接着解释说，这种类型的大脑黑客攻击已经被视为一种威胁，并且“ 。” 发现一些位于中国的组织‘使用生物技术流程来支持中国军事最终用途和最终用户，包括所谓的大脑控制武器’”因此，这些实体被添加到商务部的实体名单中，以限制与这些组织的贸易 虽然大脑黑客攻击是在军事环境中讨论的，但同样的技术正越来越多地为公众（包括工作场所）提供商业用途。 例如，杜克大学的 Nita Farahany 博士在 2023 年 1 月的世界经济论坛 (WEF) 年会上发言时解释道： “我们可以拾取并解码您在脑海中看到的面孔 - 简单的形状、数字、银行帐户的 PIN 码” https://twitter.com/TimHinchliffe/status/1616114732536303619?embedable=true 法拉哈尼说：“人工智能以我们以前从未想过的方式，在解码大脑活动方面取得了进展。” “你的想法、你的感受——这一切都只是数据——可以使用人工智能解码大模式的数据，”她补充道。 而且解码人类大脑的设备不必像大脑植入物那样具有侵入性。 这些设备可以像“大脑的 Fitbit”一样非侵入性。 https://twitter.com/TimHinchliffe/status/1616107080259100672?embedable=true 根据兰德公司最近的报告，另一种类型的 IoB 风险“ 。” 源自 IoB 收集的数据的信息安全问题 例如，“据报道，Strava 应用程序中的一个安全漏洞允许未知用户识别和跟踪以色列军人在军事基地内的活动，即使用户限制了谁可以查看他们的 Strava 个人资料”，以及“2023 年，据报道， Strava 应用程序可能被用来追踪一位在慢跑时丧生的俄罗斯潜艇指挥官。” 同样，美国情报高级研究项目活动 (IARPA) 主任凯瑟琳·马什 (Catherine Marsh) 早在 2021 年就表示， “一个不断增长的数据源，可以收集这些数据来学习意图。” 美国间谍界越来越多地将物联网 (IoT) 设备视为 。 “开发这些新的传感器和探测器，以及思考收集多模式数据的巧妙方法，以揭示我们的对手试图向我们隐瞒的内容，是我们收集计划的核心目标，”马什说 除了智能机器人和机器人之外，未来战士预计成为“超级士兵”的另一种方式是通过基因工程，特别是基因组增强。 根据兰德公司最近的报告，基因组增强是指“ 。 ” 分离和使用可获取的基因组信息或治疗方法来改变人体或环境的特征，以增强微观（个人）或宏观（社会）规模的弹性的过程 作者预测，“ 。” 关键作战特征在不久的将来潜在的基因组增强可能是在睡眠较少、体力更强和呼吸能力改善的情况下发挥作用的能力 这份最新报告呼应了兰德公司 另一份题为“ ”的报告，该报告概述了这项有争议的超人类主义研究的技术潜力。 2021 年 人类绩效增强的技术方法 例如，2021 年的报告指出，“ ”和“ ”都是基因组编辑的潜在应用。 添加爬行动物基因以提供红外线观察能力 使人类更强大、更聪明或更适应极端环境 正如 ，“如果成功 。” 我在两年多前报道的那样 ，这些‘人’将有潜力永不疲倦，思考更聪明，行动更快，跳得更高，看得更远，听得更好，击打更猛烈，寿命更长，适应能力更强，计算能力更强。”比地球上任何其他人都快 如果当人类大规模地与机器完全集成时，技术的终点和人类的起点将在哪里？ 在 2020 年世界经济论坛会议的最后一天，一场关于“当人类成为机器人”的讨论试图解决一些围绕机器人的身体完整性和数字所有权的非常大的道德问题。 牛津大学神经科学和社会学教授伊琳娜·辛格 (Ilina Singh) 向 ，军官最关心的问题之一是主人翁意识和身体完整性。 达沃斯与会者表示 军官们担心许多问题，例如： 我拥有自己的植入物吗？ 我的植入物会成为我的一部分吗？ 当我离开军队时会发生什么？ 谁支付我的植入费用？ 我的植入物会被移除吗？ 我可以终生保留植入物吗？ 我的植入物会升级吗？谁为此付费？ 在同一次讨论中，美国国家医学院院长维克多·曹 (Victor Dzau) 告诉达沃斯精英，使用脑机接口来增强人类的自然能力超出了人类的自然能力，这违反了道德底线。 他说：“我认为，当你使用这些技术来治愈疾病、治疗疾病或至少解决损害时，你就处于相当安全的境地。”他补充道，“ 。” 我确实认为，当你考虑到这些问题时，你就开始跨越界限了。”增强和增强 那些经过基因编辑获得超人力量的士兵和政府特工服役结束后会变成什么样子？ 与其他人类相比，拥有 的人有什么优势或劣势？ 神能力 本文最初由 在 Tim Hinchliffe The Sociable 上发表。