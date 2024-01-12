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    兰德认为战争的未来；机器人和基因增强超级士兵经过@thesociable
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    兰德认为战争的未来；机器人和基因增强超级士兵

    2024/01/12
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    经过 @thesociable 454 讀數
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    太長; 讀書

    兰德公司最近的报告描绘了未来战士的反乌托邦图景——具有心灵感应能力的机器人和基因增强的超级士兵。从脑机接口到基因组编辑，该报告探讨了可以重塑战争的技术。然而，道德问题和潜在风险，包括网络威胁和隐私问题，在高科技军事未来的愿景中显得尤为突出。
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    tech-stories #war-tech #internet-of-bodies #rand
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