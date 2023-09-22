八月汇总数据分析：仔细观察交易活动

时至今日，Rollups 的叙事已逐渐深入人心。一方面，它继承了主网的安全性、用户基础和生态系统，同时降低了交易费用并有效提升了性能，极大地提升了用户体验。另一方面，Layer2的商业模式，例如交易费佣金，也越来越清晰。 作为 Layer2 扩容的主要方向，Rollup 赛道近期动态频发：Linea 宣布开放 Alpha 接入主网、Base 正式上线主网、zkSync 桥接交易用户参与量突破 200 万…… 为了更好地了解 Layer2 赛道的整体发展情况，Opside 对市场上一些主流的 Layer2 解决方案（Polygon、Arbitrum、Optimism、zkSync、Linea、Base 等）进行了统计，并对各种解决方案进行了分析。方面。以下为8月份主要Rollups的具体数据表现： 交易活动 从交易活跃度来看，zkSync 的日均交易笔数达到惊人的 929,445 笔。这表明zkSync的生态系统在吸引用户和交易方面取得了显着的成功。另一方面，Metis 的表现相对较弱，日均交易笔数仅为 116,017 笔，这可能是由于 Metis 的交易费用较高。 用户成本 从用户成本角度来看，Metis 的用户似乎承担了较高的 Gas 费用，日均 GasFee 为 17.001 Gwei。与之形成鲜明对比的是，Optimism 的用户成本非常低，日均 GasFee 仅 0.131 Gwei。这可能会让乐观主义更具吸引力，特别是对于希望降低交易成本的用户而言。然而，乐观主义尚未找到适当的平衡点。也许较低的 GasFee 导致了损失。 收入和支出的表现 在收入方面，Metis 表现出色，日均收入为 62.591 ETH，是分析的解决方案中最高的。然而，乐观主义在支出方面领先，每月总支出为 1,272.512 ETH。这可能需要 Optimism 进一步优化其支出策略，以提高净收入。 净利 Metis在净收入方面也表现出色，日均净收入为61.617 ETH，每月总净收入为1,910.115 ETH。相比之下，Optimism 的净收入为负，日均净收入为-26.050 ETH，每月总净收入为-807.558 ETH。这就需要采取措施提高Optimism的净利润，以维持其可持续性，比如适当提高GasFee。