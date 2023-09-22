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    八月汇总数据分析：仔细观察交易活动经过@opside
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    八月汇总数据分析：仔细观察交易活动

    2023/09/22
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    经过 @opside 6,421 讀數
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    太長; 讀書

    为了更好地了解 Layer2 赛道的整体发展情况，Opside 对市场上一些主流的 Layer2 解决方案（Polygon、Arbitrum、Optimism、zkSync、Linea、Base 等）进行了统计，并对各种解决方案进行了分析。方面。
    featured image - 八月汇总数据分析：仔细观察交易活动
    tech-stories #opside #august-rollups #mainnet
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