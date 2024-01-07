全球财富不断增长：Gold Plus Coin 在数字黄金格局中的意义

黄金一直是财富、权力和声望的代名词。从古埃及到现代中央银行，这种贵金属数千年来一直支撑着世界经济。然而，当今的黄金投资市场面临着一系列独特的挑战。 原因相对简单：尽管黄金分布在各个国家，但黄金储备却是有限的。事实上，这些资源一直在以惊人的速度减少，一些专家提出 。 到 2050 年，开采黄金可能变得不可持续 加密货币和黄金投资专家兼作家大卫·罗伊·纽比（David Roy Newby）强调，全球黄金储备基础设施面临的压力几乎达到了极限。大部分储备分配给三个国家， ，中国在过去几年中获得了最多的黄金。 。） 美国、意大利和德国 此外，他表示，“地面黄金价值 12 万亿美元中，中央银行控制着约 3 万亿美元。大约 5 万亿美元用于珠宝业，少量用于工业，其余则用于投资者和央行持有的金币和金条。然而，银行体系在这个 3 万亿美元的黄金基础上有大约 2000 亿美元的债务。从长远来看，债务与黄金接近 1000 比 1 的比率是完全不可持续的。” 纽比认为，金矿开采和债务挑战现在需要解决方案，其中之一就是适应当代金融环境的新金本位制。纽比自己的想法源于在加密货币和黄金投资领域多年的经验，即将经过验证的地下商品与现实世界的银行价值进行代币化，以创造公平的竞争环境。 这个想法的结果是 （“GPC”），一家将已探明的地下黄金代币化的风险投资公司； GPC 结合了黄金的安全性和稳定性，可以保护个人的购买力，同时使购买、持有和消费比实物黄金更容易、更安全。 金加硬币 这一独特的冒险代表了新旧的前所未有的融合。一方面， 利用区块链技术的不变性和透明度，旨在通过让各行各业的投资者更容易、更安全地获得黄金资产，无论他们生活在世界的哪个地方，来分散（或者更确切地说，民主化）黄金所有权。 金加硬币 另一方面，Gold Plus Coin 还解决了与实物黄金相关的环境和物流挑战，使这种资产无需开采即可获得。 “在过去几十年资源被富裕国家耗尽的国家中，最能体现这一努力的重要性。我们不仅减轻了采矿压力，而且还减轻了采矿压力。我们还为这些国家提供了一种将其储备货币化的方式，并通过以前没有的机制为其经济提供流动性，”纽比解释道。 “我们将 GPC 视为经济赋权和金融安全的工具，而不仅仅是一种数字代币。” 纽比的愿景 不仅仅是经济收益。在努力为稳定币市场的新黄金标准铺平道路的过程中，他非常重视创新和战略合作伙伴关系，以进一步推进他的使命。 金加硬币 事实上，自公司成立以来，纽比已受到世界各地知名人士的邀请，讨论将其黄金代币化，其中包括多个非洲国家的总统、国家官员以及来自许多其他国家的金矿主。 展望未来，纽比对区块链和代币经济的未来感到兴奋，但警告说，这个行业应该不再只是寻找方法来营销新的法定代币，就像目前的政府货币一样。不仅如此，纽比认为加密货币的最大潜力在于其与现实世界价值商品整合的能力，为全球经济提供前所未有的流动性，并可能有助于稳定世界银行体系。 正如纽比强调的那样，“我们正处于金融新时代的边缘，多种数字代币可以根据其现实世界的经济影响和效用进行估值。 目标是成为一个核心参与者，帮助为世界带来更多可持续、稳定和安全的流动性。” 金加硬币