Rabbit R1 可能是 CES 2024 上最被炒作的科技产品

每年一月初，数以万计的科技爱好者都会来到拉斯维加斯参加
显然，媒体在比赛结束时非正式地评出了胜利者和失败者。对于失败者有多种看法（
简而言之，R1 是一款紧凑型人工智能手持设备，旨在简化日常任务。您可以像对讲机一样对它说话（按侧面按钮），并让人工智能自动执行历史上通过应用程序完成的任务。根据演示，这包括规划行程、订餐或预订出租车。说话，然后通过点击进行验证，无需浏览/修补。该设备配备了 360° 摄像头，可以“看到”并更好地回答有关物理世界的问题。最后，通过 PC 访问的一款软件允许用户“教”它可重复的技巧，以节省更多时间。
R1 因其高效和简单而受到赞誉，其目标是成为
可悲的是，这项（非常）可爱的技术被严重过度炒作，注定会失败。
在
但这只是一个想法。一个可以轻松且完全融入由较大玩家创建的单个应用程序的想法。
Rabbit 可能是第一个走出大门的（并为此提供支持），但在过去 18 个月里，每个设备制造商都制定了相同的计划。
我们还没有更多示例的唯一原因是，将一个应用程序本地集成到大量产品和服务中需要时间。然而，这就是价值的来源：飞轮效应，像苹果这样的参与者已经通过 iPhone和iCloud 数据连接到你的所有应用程序（和位置），能够通过更好地了解你来更好地帮助你。
Rabbit 已经为几乎所有智能手机都会在几个月内引入和改进的功能构建了一个完整的设备，但它本质上只是另一个
这给我们带来了另一个明显的挑战：大多数人更喜欢携带或使用单一设备，其中手机是理想的选择（您最后一次购买手电筒是什么时候）。我的 iPhone 很快就会做 Rabbit 所做的事情……而且今天已经做了更多的事情。如果你买了一只兔子，当你出去的时候它绝对会呆在家里。
然后我们来看看 R1 的派对技巧。该设备可以连接到一个人的应用程序（Spotify、Uber、Doordash...）以代表一个人采取行动，而无需访问所述应用程序（经过用户许可/通过 PC 登录）。这很巧妙……但是如果像 Meta、Google 或 Apple 这样的科技巨头拒绝合作并使与 R1 软件的集成变得更加复杂怎么办？如果应用程序不再希望被人工智能访问怎么办？这种类型的设备可能会严重损害他们的广告或拉动收入。
从战略上讲，这是一个巨大的漏洞。另一方面，像苹果和微软这样的大型企业不仅拥有广泛的产品组合，而且还有能力与应用程序制造商谈判，通过人工智能提供服务……并为此付费。
这让我们了解了该设备的经济性。
本地人工智能将改变游戏规则。未来，每台设备，例如电视、汽车、电话和个人应用程序都将配备内置的自然语言模型。这些模型将是小型的、本地的并且仅限于其用途。相反，我们得到的是连接到云端的图鉴。
我对 R1 的看法可能是错误的。它的第一批产品在第一天就售罄，预订量激增。它引起了消费者的极大兴趣。他们是市场上第一批拥有此类设备的公司，尽管他们将被 Siri 2.0 击败，但团队应该感到自豪。
这看起来确实像是科技浪潮的早期。在智能手机浪潮之初，随着各公司不断探索，寻找利基市场并看看有什么可能，出现了各种奇怪的、古怪的手机设计和想法。这很有趣，我很高兴看到人们想出其他奇怪的东西。
祝你好运。
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